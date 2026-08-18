Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να προσεγγίσει τους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά μέχρι το Σάββατο.

Παράλληλα, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, περιορίζοντας τη ζέστη στα νησιά και απαιτώντας προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πιθανότητα για πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.

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Με δύο βασικά χαρακτηριστικά, την άνοδο της θερμοκρασίας και την επιστροφή των ενισχυμένων βοριάδων στο Αιγαίο, θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, χωρίς όμως να λείπουν οι πρόσκαιρες νεφώσεις και οι τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά. Παράλληλα, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η θερμοκρασία θα κινηθεί ανοδικά το επόμενο διάστημα, με μέγιστες τιμές που μπορούν να πλησιάσουν τους 37 βαθμούς. (Emy)

Τρίτη: Ήλιος, αλλά και τοπικές καταιγίδες στα βόρεια

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Σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, στα βόρεια ο καιρός αρχικά θα είναι γενικά αίθριος, όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει κατά τόπους περίπου τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία γύρω στους 33-35 βαθμούς και ασθενείς έως μέτριους ανέμους.

Θεσσαλονίκη: Ζέστη, αλλά με πιθανότητα πρόσκαιρης αστάθειας και τοπικών φαινομένων τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως γύρω από τα ορεινά της Μακεδονίας.

Τετάρτη: Αρχίζει να δυναμώνει το μελτέμι

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση καλοκαιρινός. Οι βοριάδες όμως θα αρχίσουν να κάνουν περισσότερο αισθητή την παρουσία τους στο Αιγαίο, περιορίζοντας τη ζέστη κυρίως στα ανατολικά και στα νησιά.

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Στα ηπειρωτικά, αντίθετα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Η θάλασσα θα αρχίσει να γίνεται πιο απαιτητική στα περάσματα του κεντρικού και νότιου Αιγαίου.

Πέμπτη: Βοριάδες στο Αιγαίο και ζέστη στα ηπειρωτικά

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι και κατά τόπους ενισχυμένοι, ενώ στα δυτικά και στα ηπειρωτικά η ζέστη θα είναι περισσότερο αισθητή.

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Το μελτέμι θα κρατά χαμηλότερα τη θερμοκρασία στα ανατολικά παράκτια και στα νησιά, αλλά ταυτόχρονα θα αυξάνει την προσοχή που απαιτείται στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Παρασκευή: Ο υδράργυρος ανεβαίνει

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου η εικόνα γίνεται ακόμη πιο καλοκαιρινή. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και η θερμοκρασία θα κινηθεί ανοδικά, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα ηπειρωτικά.

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Οι βοριάδες θα επιμένουν στο Αιγαίο, ενώ στις περιοχές όπου ο άνεμος θα είναι ασθενέστερος η αίσθηση της ζέστης θα είναι εντονότερη.

Σάββατο: Προς 36άρια και 37άρια

Το Σάββατο 22 Αυγούστου η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο, με αρκετές ηπειρωτικές περιοχές να πλησιάζουν τους 36 με 37 βαθμούς. Δεν πρόκειται, με τα σημερινά δεδομένα, για ακραίο καύσωνα, αλλά για μια νέα περίοδο έντονης αυγουστιάτικης ζέστης.

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Η τάση αυτή συμφωνεί με την εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά, σύμφωνα με την οποία έως περίπου τις 25 Αυγούστου οι μέγιστες θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν τους 37 βαθμούς, πριν ακολουθήσει σταδιακή αποκλιμάκωση.

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Άνεμοι και θάλασσες: Το Αιγαίο θέλει προσοχή

Το βασικό στοιχείο των επόμενων ημερών θα είναι η σταδιακή ενίσχυση του βόρειου ρεύματος στο Αιγαίο. Ο Κολυδάς μάλιστα βλέπει νέα σημαντικότερη ενίσχυση των ανέμων την περίοδο 23-27 Αυγούστου, με ριπές που σε περάσματα όπως το Κάβο Ντόρο μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα ισχυρές.

Για όσους ταξιδεύουν με πλοίο ή μικρό σκάφος, χρειάζεται καθημερινός έλεγχος των δελτίων ανέμων και θαλασσών, καθώς οι συνθήκες στο Αιγαίο μπορούν να μεταβάλλονται σημαντικά μέσα στην ημέρα. Το meteo παρέχει ήδη αναλυτική πρόγνωση θαλασσών ανά περιοχή. (Meteo)

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Η γενική εικόνα, λοιπόν, είναι καθαρά αυγουστιάτικη: ζέστη που επιστρέφει σταδιακά, μελτέμι που δυναμώνει και λίγη αστάθεια κυρίως στα βόρεια ορεινά, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται κάποια γενικευμένη κακοκαιρία.