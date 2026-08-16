Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση με εξασθένηση των ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο και άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά μεταξύ 30 και 37 βαθμών Κελσίου.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναμένονται τοπικές απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, χωρίς να προβλέπεται κάποιο οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας.

Από την Τετάρτη οι βοριάδες θα ενισχυθούν εκ νέου στο Αιγαίο, ενώ ο συνδυασμός ζέστης, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας, με τις συνθήκες να παραμένουν τυπικές για την εποχή, απαιτώντας προσοχή από τους ταξιδιώτες στα πελάγη.

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Η νέα εβδομάδα ξεκινά με σαφώς πιο ήρεμες συνθήκες στις ελληνικές θάλασσες μετά το ισχυρό μελτέμι του Δεκαπενταύγουστου. Η ΕΜΥ, το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου, αλλά και οι τελευταίες εκτιμήσεις των Κώστα Λαγουβάρδου και Θοδωρή Κολυδά συγκλίνουν σε σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να λείψουν οι απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά.

Απόψε Κυριακή προς Δευτέρα: Πέφτουν οι άνεμοι

Τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κατά κανόνα αίθριος. Οι πολύ ισχυροί βοριάδες που ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα το Αιγαίο υποχωρούν σταδιακά. Στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν βόρειοι άνεμοι, αλλά η τάση είναι εξασθένησης, ενώ στο Ιόνιο οι συνθήκες θα είναι πολύ ηπιότερες. Ο Κώστας Λαγουβάρδος επισημαίνει ότι τη Δευτέρα τα 5-6 μποφόρ θα περιοριστούν κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

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Δευτέρα 17 Αυγούστου: Έως 35-36 βαθμούς – Μπόρες στα ορεινά

Γενικά αίθριος καιρός, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Τοπικοί όμβροι και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά ορεινά, στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία, τη Στερεά και τμήματα της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30-34°C και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35-36°C. Στην Αθήνα περίπου 34°C και στη Θεσσαλονίκη 33°C.

Στις θάλασσες, οι άνεμοι θα είναι γενικά 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6 και νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ. Το meteo δίνει επίσης μέγιστη ένταση έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Προειδοποίηση: Προσοχή στις απογευματινές καταιγίδες στα ορεινά, αλλά και στους ισχυρούς ανέμους που θα επιμένουν τις πρωινές ώρες στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τρίτη 18 Αυγούστου: Ζέστη με 36-37άρια και τοπική αστάθεια

Η Τρίτη θα είναι θερμότερη. Στα βόρεια, από το μεσημέρι, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Αντίστοιχη απογευματινή αστάθεια είναι πιθανή και σε άλλα ηπειρωτικά ορεινά.

Ο υδράργυρος θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31-35°C και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36-37°C.

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Οι άνεμοι εξασθενούν σημαντικά: μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και στα νότια πελάγη δυτικοί 4-5. Ο Λαγουβάρδος χαρακτηρίζει την Τρίτη ως την ημέρα ουσιαστικής εξασθένησης του μελτεμιού.

Προειδοποίηση: Τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας και περιορισμένη ορατότητα το πρωί σε Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά.

Τετάρτη 19 Αυγούστου: Επιστρέφει ο βοριάς στο Αιγαίο

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση. Απογευματινές μπόρες θα εμφανιστούν και σε ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

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Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια, παραμένοντας όμως σε καθαρά καλοκαιρινά επίπεδα.

Οι άνεμοι στρέφονται ξανά σε βόρειους 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Προειδοποίηση: Οι βοριάδες ενισχύονται εκ νέου στο Αιγαίο, ενώ χρειάζεται προσοχή στις πρόσκαιρες καταιγίδες στα βορειοανατολικά.

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Πέμπτη 20 Αυγούστου: Ηλιοφάνεια και νέο μελτέμι έως 7 μποφόρ

Η Πέμπτη θα είναι γενικά αίθρια. Μόνο στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά θα εμφανιστούν πρόσκαιρες απογευματινές νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τις υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά να κινούνται περίπου στους 34-36°C.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ.

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Προειδοποίηση: Αυξημένη προσοχή για όσους ταξιδεύουν με μικρά σκάφη στο Αιγαίο, αλλά και λόγω του συνδυασμού ζέστης, ξηρασίας και ενισχυμένων ανέμων ως προς τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Παρασκευή 21 Αυγούστου: Καλοκαιρινός καιρός – Αρχίζει η πορεία προς νέα άνοδο

Για την Παρασκευή η προγνωστική εικόνα, που ακόμη έχει μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας, δείχνει διατήρηση του γενικά αίθριου καιρού και υψηλές θερμοκρασίες. Οι μέγιστες στα ηπειρωτικά αναμένεται να κινηθούν περίπου στους 34-36°C, με κατά τόπους υψηλότερες τιμές εφόσον εξασθενήσουν οι άνεμοι.

Στο Αιγαίο θα εξακολουθήσει να υπάρχει βόρειο ρεύμα, με τις ακριβείς εντάσεις να χρειάζονται επικαιροποίηση στα επόμενα δελτία της ΕΜΥ.

Ο Θοδωρής Κολυδάς βλέπει πάντως άνοδο της θερμοκρασίας έως περίπου τις 22-25 Αυγούστου, με Αθήνα και Θεσσαλονίκη να μπορούν στη συνέχεια να προσεγγίσουν τους 36-37°C. Παράλληλα εκτιμά νέα σημαντικότερη ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο από τις 23 έως τις 27 Αυγούστου, ιδιαίτερα στο Κεντρικό Αιγαίο και στον Καφηρέα.

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Η εικόνα των μετεωρολόγων

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν διαφαίνεται οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά ένας τυπικός αυγουστιάτικος συνδυασμός ζέστης, μελτεμιού και απογευματινής αστάθειας στα ηπειρωτικά. Το meteo επισημαίνει για τη Δευτέρα φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 6 μποφόρ, ενώ ο Λαγουβάρδος βλέπει αισθητή εξασθένηση του μελτεμιού από την Τρίτη. (meteo.gr)

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ζέστη θα ενισχυθεί ξανά όσο πλησιάζουμε στο επόμενο Σαββατοκύριακο.

Για όσους βρίσκονται ακόμη σε διακοπές, λοιπόν, η εβδομάδα θα είναι κατά βάση καλοκαιρινή. Η βασική προσοχή χρειάζεται στις απογευματινές μπόρες των ορεινών, στους κατά τόπους ισχυρούς βοριάδες του Αιγαίου και στον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς όπου συνδυάζονται ξηρασία, ζέστη και άνεμος.