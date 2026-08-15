Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το μελτέμι θα συνεχίσει να πνέει στο Αιγαίο με εντάσεις έως επτά μποφόρ, παρουσιάζοντας ωστόσο σταδιακή εξασθένηση τις επόμενες ημέρες.

Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο, κυμαινόμενη στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Λόγω της ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων, η Πολιτική Προστασία διατηρεί σε πολύ υψηλό επίπεδο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, απαγορεύοντας κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει σπινθήρα ή πυρκαγιά.

Οι συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις αναμένεται να βελτιωθούν σταδιακά, παρά την επικράτηση των βόρειων ανέμων στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

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Το Σάββατο του Δεκαπενταύγουστου παραδίδει τη σκυτάλη στην Κυριακή με το μελτέμι να παραμένει ο βασικός πρωταγωνιστής του καιρού, αν και η τάση των επόμενων ημερών δείχνει σταδιακή εξασθένησή του. Η θερμοκρασία διατηρείται σε σχετικά ευχάριστα για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στα ανατολικά, ενώ από τη Δευτέρα αρχίζει να κερδίζει ξανά έδαφος.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, την Κυριακή αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και νότια, με τη θερμοκρασία σχετικά χαμηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. (Meteo.gr)

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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – Σε Red Code περιοχές της χώρας

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται την Κυριακή, καθώς η Πολιτική Προστασία διατηρεί σε αυξημένη ετοιμότητα πολλές περιοχές λόγω του συνδυασμού ξηρασίας και ισχυρών ανέμων.

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δίνει κατηγορία κινδύνου 4 – πολύ υψηλή για την Αττική και τα Κύθηρα, τη Βοιωτία, την Εύβοια και τη Σκύρο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 3, υπάρχει παράλληλα σε αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. (HuffPost Greece)

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο.

Κυριακή – Επιμένουν οι βοριάδες

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και νότια. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για τα μέσα Αυγούστου. Το meteo προβλέπει ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, συνεπώς οι Κυκλάδες και γενικότερα τα πελάγη του κεντρικού και νότιου Αιγαίου εξακολουθούν να χρειάζονται προσοχή. (Meteo.gr)

Αθήνα: Ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία περίπου από 23 έως 32 βαθμούς, με βόρειους ανέμους.

Θεσσαλονίκη: Καλοκαιρινός καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι σαφώς ασθενέστεροι σε σχέση με το Αιγαίο και η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

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Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων συγκλίνουν ότι το ισχυρό μελτέμι που χαρακτήρισε τις προηγούμενες ημέρες αρχίζει σταδιακά να χάνει μέρος της έντασής του, χωρίς όμως να εξαφανίζεται άμεσα από το Αιγαίο.

Δευτέρα – Πρώτη μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ελαφρά, με τις υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά να κινούνται περίπου στους 33-35 βαθμούς. Στην Αθήνα προβλέπονται περίπου 21-33°C.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν βόρειοι, αλλά με τάση σταδιακής εξασθένησης. Οι θάλασσες θα είναι καλύτερες σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, αν και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν ακόμη κατά τόπους αυξημένοι κυματισμοί.

Τρίτη – Περισσότερη ζέστη, λιγότερο μελτέμι

Το καλοκαιρινό σκηνικό εδραιώνεται. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και λίγες απογευματινές νεφώσεις πάνω από τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ακόμη λίγο και να πλησιάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35-36 βαθμούς, χωρίς με τα σημερινά στοιχεία να διαφαίνεται οργανωμένο κύμα καύσωνα.

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Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα συνεχίσουν, γενικά όμως σε πιο διαχειρίσιμες εντάσεις. Αυτό σημαίνει σταδιακά καλύτερες συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, χωρίς να αποκλείονται τοπικά ισχυρότεροι βοριάδες στις Κυκλάδες.

Τετάρτη – Κανονικό ελληνικό καλοκαίρι

Η Τετάρτη διατηρεί την εικόνα του σταθερού καλοκαιρινού καιρού. Η θερμοκρασία αναμένεται γενικά στους 34-36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και χαμηλότερα στα νησιά, όπου η θαλάσσια αύρα και οι βοριάδες θα κρατούν τον υδράργυρο σε πιο ήπιες τιμές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, χωρίς όμως –με τα σημερινά δεδομένα– τις ακραίες εντάσεις των προηγούμενων ημερών.

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Στις περισσότερες θάλασσες οι συνθήκες θα είναι βελτιωμένες. Το Αιγαίο, και ιδιαίτερα οι Κυκλάδες, παραμένει η περιοχή όπου οι ταξιδιώτες πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες προβλέψεις ανέμων.

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Πέμπτη – Σταθερή ζέστη χωρίς ακραίες θερμοκρασίες

Χωρίς κάποια σημαντική μεταβολή δείχνει να κυλά και η Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καθαρά καλοκαιρινά επίπεδα, περίπου 34-36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικά υψηλότερων τιμών στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι στο Αιγαίο, αλλά το μελτέμι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να επιστρέφει στις θυελλώδεις εντάσεις που καταγράφηκαν πριν και κατά τον Δεκαπενταύγουστο.

Η γενική εικόνα για την εβδομάδα μετά τον Δεκαπενταύγουστο είναι επομένως εκείνη ενός φυσιολογικού ελληνικού καλοκαιριού: αρκετή ηλιοφάνεια, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και εξασθένηση των πολύ ισχυρών βοριάδων. Ωστόσο, ο συνδυασμός ξηρασίας, ζέστης και ανέμων διατηρεί το ζήτημα των πυρκαγιών στο προσκήνιο και απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση.

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Οι προβλέψεις για Τετάρτη και Πέμπτη έχουν μεγαλύτερη προγνωστική αβεβαιότητα και θα πρέπει να επικαιροποιούνται με τα νεότερα δελτία της ΕΜΥ και του meteo.gr.