Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, για αύριο, Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, σε έξι περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος καταγράφεται στις εξής περιοχές:

Advertisement

Advertisement

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , στις ΠΕ Βοιωτίας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου

, στις ΠΕ Βοιωτίας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων

, στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών αυτών, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν περιστατικά πυρκαγιάς.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε από αμέλεια να προκαλέσει φωτιά. Μεταξύ άλλων, συστήνεται να αποφεύγεται το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.