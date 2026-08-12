Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι έως οκτώ μποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο, προκαλώντας επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες και πιθανά προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις κατά τον Δεκαπενταύγουστο.

Η Πολιτική Προστασία εφιστά την προσοχή των πολιτών, απαγορεύοντας δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά λόγω της ξηρασίας και των θυελλωδών ανέμων.

Από την Πέμπτη εισέρχονται ψυχρότερες αέριες μάζες, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι το Σάββατο.

Παράλληλα, στα ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας.

Η κατάσταση αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή, με τους ανέμους να εξασθενούν και τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε ήπια επίπεδα.

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Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού από το βράδυ της Τετάρτης, με τους βοριάδες να ενισχύονται σημαντικά και τη θερμοκρασία να υποχωρεί μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο. Το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών δεν θα είναι η ζέστη, αλλά το ισχυρό μελτέμι, που δημιουργεί πολύ επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες και ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα και στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η ΕΜΥ προβλέπει βόρειους ανέμους έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ οι τελευταίες εκτιμήσεις μετεωρολόγων αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο τοπικών ριπών ακόμη και στα 9 μποφόρ. Παράλληλα, από την Πέμπτη εισέρχονται ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά, με αποτέλεσμα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας μέχρι το Σάββατο.

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Συναγερμός από την Πολιτική Προστασία

Η μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται στο επόμενο 48ωρο. Η Πολιτική Προστασία ζητά την αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο – καύση ξερών χόρτων, εργασίες με τροχούς ή συγκολλήσεις, υπαίθριες ψησταριές και οποιαδήποτε χρήση γυμνής φλόγας. Για την Πέμπτη ειδικά, η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη λόγω του συνδυασμού ξηρασίας και θυελλωδών ανέμων. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Για όσους ταξιδεύουν στα νησιά ενόψει Δεκαπενταύγουστου, καλό είναι να ελέγχουν πριν από την αναχώρηση τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, καθώς τα 7-8 μποφόρ και ενδεχόμενες ισχυρότερες ριπές μπορούν να προκαλέσουν τροποποιήσεις.

Απόψε Τετάρτη προς Πέμπτη

Το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι όμως θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η σημερινή ημέρα έφτασε τοπικά τους 37-38 βαθμούς, ενώ στην Αττική η μέγιστη ήταν γύρω στους 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη επίσης στους 36.

Στις θάλασσες χρειάζεται προσοχή, καθώς το μελτέμι ενισχύεται και από την Πέμπτη οι συνθήκες στο Αιγαίο θα γίνουν σαφώς δυσκολότερες.

Πέμπτη 13 Αυγούστου – Η πιο επικίνδυνη ημέρα για πυρκαγιές

Γενικά αίθριος καιρός, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε Μακεδονία και Ήπειρο, με τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική Μακεδονία τα φαινόμενα μπορεί να συνεχιστούν και τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 5-6 μποφόρ στα δυτικά, 6-7 στα ανατολικά και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί: στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 34-36 βαθμούς και στη δυτική Στερεά τοπικά τους 37.

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Η Πέμπτη όμως χαρακτηρίζεται κυρίως από τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 5, σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Σε πολλές ακόμη περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 4. Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί ο συνδυασμός ισχυρού ανέμου, ξηρασίας και υψηλής θερμοκρασίας. Η ομάδα FLAME του meteo/Εθνικού Αστεροσκοπείου χαρακτηρίζει τις συνθήκες της Πέμπτης και της Παρασκευής ως ιδιαίτερα δυσμενείς, με ανέμους 40-60 χλμ./ώρα και τοπικά πάνω από 60-70 χλμ./ώρα.

Παρασκευή 14 Αυγούστου – Πτώση θερμοκρασίας, βροχές στα βόρεια

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικά φαινόμενα θα εμφανιστούν επίσης στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

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Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες όμως θα παραμείνουν ισχυροί: 4-6 μποφόρ στα δυτικά, 5-7 στα ανατολικά και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει σε ολόκληρη τη χώρα.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι μέγιστες εκτιμάται ότι θα κινηθούν περίπου στους 32-33 βαθμούς και στα δυτικά στους 35-36.

Σάββατο 15 Αυγούστου – Δροσερότερος Δεκαπενταύγουστος με δυνατό μελτέμι

Ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Παναγίας, ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και κατά τις θερμές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

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Στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου το βασικό πρόβλημα θα είναι ο άνεμος. Οι βοριάδες θα φτάνουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ ειδικά Καφηρέας, νότια Εύβοια και βόρειες Κυκλάδες βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων. Δεν αποκλείονται προβλήματα σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια εφόσον επιβεβαιωθούν οι ισχυρότερες ριπές.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο ακόμη. Σε αρκετά ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο οι μέγιστες θα βρίσκονται κοντά στους 30-32 βαθμούς, ενώ στα δυτικά περίπου στους 33-34.

Κυριακή 16 Αυγούστου – Βελτίωση αλλά επιμένουν οι βοριάδες

Η γενική εικόνα δείχνει σταδιακή βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Η αστάθεια περιορίζεται, χωρίς όμως να αποκλείονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

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Το μελτέμι θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον βασικό παράγοντα στο Αιγαίο, αν και σταδιακά αναμένεται να αρχίσει να χάνει μέρος της έντασής του. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα, χωρίς επιστροφή στα 38άρια των προηγούμενων ημερών.

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Δευτέρα 17 Αυγούστου – Επιστρέφει σταδιακά η ζέστη

Από τη Δευτέρα η τάση είναι για περισσότερο ήλιο και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Οι βοριάδες θα συνεχίσουν στο Αιγαίο, αλλά η έντασή τους αναμένεται να είναι μικρότερη σε σχέση με το δύσκολο τριήμερο Πέμπτης-Σαββάτου.

Το βασικό συμπέρασμα του πενθημέρου είναι ότι ο Δεκαπενταύγουστος δεν θα συνοδευτεί από νέο κύμα καύσωνα. Αντίθετα, θα έχουμε αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, αλλά ισχυρό έως θυελλώδες μελτέμι και τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά.

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