Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των μελτεμιών, τα οποία θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, προκαλώντας ενδεχόμενα προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά από την Πέμπτη και την Παρασκευή, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, προσφέροντας πιο δροσερές συνθήκες για τον Δεκαπενταύγουστο.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρής βλάστησης, η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές.

Μετά τις 16 Αυγούστου αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και νέα άνοδος του υδραργύρου, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν μεταβολή προς το θερμότερο.

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Με τα μελτέμια να παραμένουν ο βασικός πρωταγωνιστής μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τον Δεκαπενταύγουστο. Η σημερινή Τετάρτη θα κυλήσει με αρκετή ζέστη και γενικά αίθριο καιρό, όμως από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά στα ανατολικά.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν νέα ενίσχυση του μελτεμιού τις επόμενες ημέρες. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή γύρω στις 14 και 15 Αυγούστου, ενώ μετά τις 16-17 Αυγούστου αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και νέα άνοδος του υδραργύρου.

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Τετάρτη 12 Αυγούστου – Ήλιος, ζέστη και δυνατοί βοριάδες

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, χωρίς όμως συνθήκες γενικευμένου καύσωνα.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια και ισχυρός βόρειος άνεμος, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, με τη ζέστη να γίνεται περισσότερο αισθητή στα δυτικά τμήματα της Αττικής.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι σαφώς ασθενέστεροι σε σχέση με το Αιγαίο και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Πολιτική Προστασία – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

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Ιδιαίτερα σοβαρή είναι σήμερα η προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας. Για την Τετάρτη 12 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – κατηγορία 4, μεταξύ άλλων στην Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων. (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης)

Οι ισχυροί άνεμοι, η ξηρή βλάστηση και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, καθώς οποιαδήποτε φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα.

Πέμπτη 13 Αυγούστου – Αρχίζει η πτώση της θερμοκρασίας

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Από την Πέμπτη το βόρειο ρεύμα ενισχύεται και η θερμοκρασία αρχίζει να υποχωρεί κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Στη Μακεδονία και την Ήπειρο αυξάνονται οι πιθανότητες τοπικής αστάθειας, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ το μελτέμι στο Αιγαίο θα παραμένει ισχυρό.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια, ισχυροί βοριάδες και αρχή της πτώσης της θερμοκρασίας. Η αίσθηση της ζέστης θα είναι σαφώς ηπιότερη στα ανατολικά και βόρεια προάστια.

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Θεσσαλονίκη: Περισσότερες νεφώσεις κατά διαστήματα, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.

Παρασκευή 14 Αυγούστου – Αισθητή «βουτιά» του υδραργύρου

Η Παρασκευή αναμένεται να είναι η ημέρα κατά την οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή η αλλαγή. Ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα οδηγήσουν σε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στην ανατολική Ελλάδα.

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Στα δυτικά, αντίθετα, η θερμοκρασία θα παραμείνει αρκετά υψηλότερη. Έτσι θα δημιουργηθεί χαρακτηριστική θερμοκρασιακή αντίθεση ανάμεσα στη δυτική και την ανατολική χώρα.

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Το σημαντικότερο στοιχείο θα είναι οι άνεμοι. Τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο και κατά τόπους οι ριπές μπορεί να είναι πολύ ισχυρές.

Αθήνα: Αίθριος καιρός, αισθητά χαμηλότερη θερμοκρασία και ισχυρός έως πολύ ισχυρός βοριάς.

Θεσσαλονίκη: Πιο δροσερός καιρός, με θερμοκρασίες χαμηλότερες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και πιθανότητα πρόσκαιρης αστάθειας στην Κεντρική Μακεδονία.

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Σάββατο 15 Αυγούστου – Δροσερό «Πάσχα του καλοκαιριού»

Η εικόνα για τον Δεκαπενταύγουστο είναι πλέον αρκετά καλή ως προς τη θερμοκρασία. Δεν διαφαίνεται καύσωνας και στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι κατά βάση καλοκαιρινός.

Το μεγάλο θέμα θα είναι και πάλι το μελτέμι. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν πολύ ισχυροί, δημιουργώντας προβλήματα κυρίως στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στα μικρά σκάφη.

Αθήνα: Ηλιόλουστος αλλά αρκετά ανεμώδης Δεκαπενταύγουστος. Ο υδράργυρος αναμένεται να βρίσκεται περίπου στους 30 βαθμούς, πολύ χαμηλότερα από τις προηγούμενες θερμές ημέρες. Ο Κολυδάς εκτιμά μέγιστες περίπου 29-30 βαθμών για την Αθήνα γύρω στις 14-15 Αυγούστου.

Θεσσαλονίκη: Καλές γενικά καιρικές συνθήκες και αισθητά πιο ευχάριστες θερμοκρασίες. Η ζέστη δεν αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα.

Κυριακή 16 Αυγούστου – Παραμένει το μελτέμι

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός. Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, αν και σταδιακά θα αρχίσουν να εμφανίζουν τάση εξασθένησης.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά χαμηλή για τα δεδομένα των προηγούμενων ημερών στην ανατολική χώρα. Από τις 17-18 Αυγούστου, καθώς θα υποχωρεί το μελτέμι, αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια, βοριάδες και σχετικά δροσερές για την εποχή συνθήκες.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός και ευχάριστες θερμοκρασίες, με μικρή σταδιακή άνοδο να διαφαίνεται στη συνέχεια.

Θάλασσες – Προσοχή στα ταξίδια του Δεκαπενταύγουστου

Το Αιγαίο θα είναι η δυσκολότερη θάλασσα των επόμενων ημερών. Ήδη η ΕΜΥ δίνει ενισχυμένους βοριάδες και τα προγνωστικά δείχνουν ότι το μελτέμι θα κορυφωθεί κοντά στον Δεκαπενταύγουστο. (Emy)

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις Κυκλάδες, στον Καφηρέα και γενικότερα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς καλό είναι να ενημερώνονται πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων.

Το συμπέρασμα για τις επόμενες ημέρες είναι σαφές: ο Δεκαπενταύγουστος δεν φαίνεται να μας φέρνει καύσωνα. Φέρνει όμως ισχυρό μελτέμι, δύσκολο Αιγαίο και πολύ αυξημένη ανάγκη επαγρύπνησης για τις πυρκαγιές.