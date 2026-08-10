Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ισχυροί βοριάδες και οι υψηλές θερμοκρασίες θα αποτελέσουν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες, με το θερμόμετρο να πλησιάζει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ο συνδυασμός της ζέστης με τους ξηρούς ανέμους διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Πολιτική Προστασία κήρυξε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς πολλές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, θέτοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα.

Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο προκαλούν υψηλό κυματισμό, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή των ταξιδιωτών και την παρακολούθηση των ανακοινώσεων από τις λιμενικές αρχές.

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Με τους ισχυρούς βοριάδες να παραμένουν το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού περνάμε από τη Δευτέρα στην Τρίτη, ενώ τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα πάρει σταδιακά την ανηφόρα. Το μελτέμι θα συνεχίσει να κρατά σχετικά χαμηλότερες τις θερμοκρασίες στα ανατολικά και στα νησιά του Αιγαίου, όμως στα δυτικά και σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας το θερμόμετρο θα πλησιάζει ακόμη και τους 38-39 βαθμούς.

ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο/meteo και οι μετεωρολόγοι επιμένουν ιδιαίτερα στο δίπτυχο ζέστη – ισχυροί και ξηροί άνεμοι, που διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει μάλιστα ότι η μικρή υποχώρηση της μέσης έντασης του ανέμου δεν σημαίνει αντίστοιχη υποχώρηση των επικίνδυνων ισχυρών ριπών.

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Πολιτική Προστασία: Κατηγορία 4 για πυρκαγιές

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας για την Τρίτη. Προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – κατηγορία 4 σε Αττική και Κύθηρα, Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στις Κυκλάδες. Οι υπηρεσίες, Περιφέρειες και Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα.

Απόψε Δευτέρα προς Τρίτη

Η νύχτα θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό και χωρίς οργανωμένα φαινόμενα. Οι βοριάδες, μετά τις εξαιρετικά ισχυρές ριπές της Δευτέρας, θα παρουσιάσουν κάποια αποκλιμάκωση, χωρίς όμως να εξαφανίζονται.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και κυρίως στο Αιγαίο η θάλασσα θα παραμένει ταραγμένη. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου είχε καταγράψει για τη Δευτέρα ριπές που τοπικά μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και τα 8-9 μποφόρ, ενώ για Τρίτη και Τετάρτη προβλέπει διατήρηση βορείων ανέμων μέσης έντασης 6-7 μποφόρ στα ανατολικά και νότια.

Τρίτη 11 Αυγούστου – Ήλιος, έως 39°C και ισχυρό μελτέμι

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Σύμφωνα με το meteo, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 36°C σε Μακεδονία και Θράκη, 37°C στη Θεσσαλία, 36°C στην Ήπειρο και Ανατολική Στερεά, ενώ σε Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο μπορεί τοπικά να αγγίξει τους 39°C. Στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη οι μέγιστες θα βρίσκονται περίπου στους 33°C.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φθάνουν τα 4-6 μποφόρ, κατά τόπους όμως οι συνθήκες και οι ριπές απαιτούν προσοχή. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ.

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Στην Αθήνα προβλέπεται ηλιοφάνεια, με 26-35°C στο κέντρο σύμφωνα με το meteo και βοριάδες που κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φθάνουν τα 4-6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 27 έως 34°C, με ασθενέστερους ανέμους.

Τετάρτη 12 Αυγούστου – Δεν υποχωρούν οι βοριάδες

Η Τετάρτη θα παραμείνει κατά βάση ηλιόλουστη. Οι βοριάδες εξακολουθούν να αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο της ημέρας, καθώς η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπει για ανατολικά και νότια μέση ένταση 6-7 μποφόρ.

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Αυτό σημαίνει ότι το κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα παραμένουν αρκετά ταραγμένα, επομένως όσοι ταξιδεύουν με πλοίο καλό είναι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών και των εταιρειών.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, περισσότερο στα δυτικά και ηπειρωτικά, ενώ το μελτέμι θα λειτουργεί ως φυσικό «φρένο» στα ανατολικά.

Πέμπτη 13 Αυγούστου – Ζέστη και μελτέμι

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Το καλοκαιρινό σκηνικό συνεχίζεται, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Στην Αττική, για παράδειγμα, τα διαθέσιμα στοιχεία του meteo δείχνουν βόρειο άνεμο που μέσα στην ημέρα μπορεί να φθάνει τα 6 μποφόρ με ισχυρότερες ριπές.

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Η θερμοκρασία θα αρχίσει να κερδίζει έδαφος κυρίως μακριά από την άμεση επίδραση του μελτεμιού.

Παρασκευή 14 Αυγούστου – Προς τους 38°C

Παραμονή Δεκαπενταύγουστου, η ζέστη γίνεται περισσότερο αισθητή. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται και πάλι σε δυτικά και ηπειρωτικά τμήματα, όπου τοπικά το θερμόμετρο μπορεί να κινηθεί γύρω στους 37-38°C.

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Το Αιγαίο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την επίδραση του μελτεμιού. Συνεπώς οι Κυκλάδες και γενικότερα τα ανατολικά νησιωτικά τμήματα θα έχουν χαμηλότερες μέγιστες, αλλά ισχυρότερους ανέμους.

Σάββατο 15 Αυγούστου – Ζεστός Δεκαπενταύγουστος, αλλά με βοριάδες

Η εικόνα για τον Δεκαπενταύγουστο δείχνει καλοκαιρινό και κατά βάση αίθριο καιρό, με υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και το μελτέμι να εξακολουθεί να επηρεάζει το Αιγαίο. Οι προγνώσεις σε αυτό το χρονικό βάθος χρειάζονται ακόμη παρακολούθηση ως προς την ακριβή ένταση των ανέμων και τις τοπικές μέγιστες θερμοκρασίες.

Το βασικό συμπέρασμα του πενθημέρου, πάντως, είναι σαφές: η ζέστη ανεβαίνει, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένδειξη γενικευμένου ακραίου καύσωνα. Μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελούν ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, πολύ χαμηλής υγρασίας και ισχυρών βοριάδων, καθώς δημιουργεί εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις θάλασσες του Αιγαίου, τουλάχιστον έως την Τετάρτη, με το μελτέμι να διατηρεί υψηλό κυματισμό και τις ισχυρές ριπές να είναι κατά τόπους αισθητά μεγαλύτερες από τη μέση ένταση του ανέμου.

Πηγές: ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, Πολιτική Προστασία και τελευταίες τοποθετήσεις μετεωρολόγων.