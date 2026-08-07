Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα εισέρχεται σε ένα θερμό διάστημα με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά να αγγίζει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου έως τη Δευτέρα.

Παρά την άνοδο του υδραργύρου, δεν αναμένεται παρατεταμένος καύσωνας, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή αποκλιμάκωση από την ερχόμενη Τρίτη.

Το μελτέμι θα πνέει ισχυρό στο Αιγαίο με εντάσεις έως 7 μποφόρ, προκαλώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Ο συνδυασμός της ζέστης, της χαμηλής υγρασίας και των ισχυρών ανέμων επιβάλλει αυξημένη ετοιμότητα και προσοχή από τους πολίτες τις επόμενες ημέρες.

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Με τη ζέστη να ενισχύεται αλλά και το μελτέμι να επιμένει μπαίνουμε στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Το θερμόμετρο θα πλησιάσει τοπικά τους 39 και πιθανώς τους 40 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στο Αιγαίο οι ισχυροί βοριάδες θα δημιουργούν δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και θα διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η ΕΜΥ, το Meteo και οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν σε ένα βασικό συμπέρασμα: Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα είναι οι θερμότερες ημέρες, χωρίς όμως να πρόκειται για παρατεταμένο καύσωνα. Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί την κορύφωση της ζέστης στο διάστημα 8-10 Αυγούστου, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο.

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Απόψε Παρασκευή προς Σάββατο: Ζεστή νύχτα και μελτέμι

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα υποχωρεί αργά, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις παραθαλάσσιες περιοχές, όπου η νύχτα θα παραμείνει αρκετά ζεστή.

Οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στο Αιγαίο, με εντάσεις γενικά 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο η κατάσταση θα είναι σαφώς ηπιότερη.

Για όσους ταξιδεύουν ακτοπλοϊκώς χρειάζεται προσοχή κυρίως σε Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο και κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όπου το μελτέμι θα σηκώνει σημαντικό κυματισμό.

Σάββατο: Έως 39 βαθμούς – Δυνατό μελτέμι στο Αιγαίο

Το Σάββατο η ζέστη ανεβάζει ταχύτητα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37-39 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και περιοχές της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Η ΕΜΥ έχει μάλιστα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τιμές 35-38 βαθμών.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 36-38 βαθμούς, χαμηλότερα όμως στα ανατολικά και βόρεια λόγω του μελτεμιού. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περίπου 35-37 βαθμοί.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα είναι σαφώς ασθενέστεροι.

Προσοχή στις θάλασσες: Το Αιγαίο θα είναι κατά τόπους δύσκολο για μικρά σκάφη, ενώ όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Παράλληλα, ο συνδυασμός ζέστης, ξηρής ατμόσφαιρας και ισχυρού ανέμου αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

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Κυριακή: Στην κορύφωση η ζέστη – Τοπικά κοντά στους 40

Η Κυριακή θα είναι μία από τις θερμότερες ημέρες του νέου κύματος ζέστης.

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά το θερμόμετρο θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά τιμές κοντά στους 40 βαθμούς σε κλειστές πεδινές περιοχές.

Στην Αττική αναμένονται περίπου 36-38 βαθμοί και στη Θεσσαλονίκη 36-37 βαθμοί.

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Το μελτέμι θα συνεχιστεί στο Αιγαίο στα 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι παρά τη μεγάλη ζέστη στην ηπειρωτική χώρα, τα νησιά του Αιγαίου θα έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες αλλά πιο δύσκολες θάλασσες.

Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει επισημάνει ότι η θερμή περίοδος κορυφώνεται μεταξύ 8 και 10 Αυγούστου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν χαρακτηριστικά παρατεταμένου καύσωνα.

Δευτέρα: Παραμένει πολύ ζεστή – Τελευταία ημέρα της κορύφωσης

Η Δευτέρα θα διατηρήσει το θερμό σκηνικό, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

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Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 36-38 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 39 βαθμούς.

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Οι βοριάδες θα συνεχιστούν στο Αιγαίο στα 5-6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενέστεροι.

Εξακολουθεί επομένως να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ειδικά σε περιοχές όπου συνδυάζονται υψηλές θερμοκρασίες, πολύ χαμηλή υγρασία και ισχυρός βόρειος άνεμος.

Τρίτη: Μικρή αποκλιμάκωση της ζέστης – Επιμένουν οι βοριάδες

Από την Τρίτη αναμένεται να αρχίσει σταδιακά η αποκλιμάκωση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

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Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κατά περίπου 1-2 βαθμούς, χωρίς όμως να μπορούμε να μιλήσουμε για δροσιά. Στα ηπειρωτικά θα εξακολουθούν να καταγράφονται θερμοκρασίες 35-37 βαθμών και τοπικά υψηλότερες.

Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 35-36 βαθμοί και στη Θεσσαλονίκη 34-36.

Το μελτέμι θα παραμένει βασικός πρωταγωνιστής στο Αιγαίο. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ιδιαίτερα τη μεγάλη διαφορά που παρουσιάζουν οι συνθήκες μεταξύ Αιγαίου και Ιονίου: στο Αιγαίο αυξημένες πιθανότητες για ισχυρούς ανέμους, στο κεντρικό Ιόνιο πολύ πιο ήρεμη εικόνα.

Τετάρτη: Καλοκαιρινός καιρός χωρίς υποχώρηση του μελτεμιού

Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος και ζεστός.

Η θερμοκρασία αναμένεται στα περισσότερα ηπειρωτικά μεταξύ 34 και 37 βαθμών, χωρίς τα γενικευμένα 39άρια του Σαββατοκύριακου.

Οι βοριάδες θα συνεχίσουν στο Αιγαίο, με την έντασή τους να παραμένει σημαντική κυρίως στο κεντρικό και νότιο τμήμα του πελάγους.

Η τάση επομένως μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας είναι σαφής: ζέστη χωρίς ακραία διάρκεια, επίμονο μελτέμι και αυξημένη προσοχή τόσο στις θάλασσες όσο και για τις πυρκαγιές.

Τι επισημαίνουν Meteo, Μαρουσάκης και Κολυδάς

Το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επιβεβαιώνει την άνοδο της θερμοκρασίας και τη διατήρηση των ισχυρών βοριάδων στο Αιγαίο.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει επισημάνει τις τελευταίες ημέρες τη σημασία του συνδυασμού ισχυρών ανέμων και ξηρής ατμόσφαιρας για την πυροπροστασία. Το μελτέμι μπορεί να συγκρατεί κάπως τις θερμοκρασίες στα ανατολικά, δημιουργεί όμως πολύ δυσμενείς συνθήκες σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί την κορύφωση της ζέστης στο τριήμερο 8-10 Αυγούστου και επισημαίνει ότι στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα οι άνεμοι στο Αιγαίο παρουσιάζουν σαφώς ενισχυμένη τάση, σε αντίθεση με το κεντρικό Ιόνιο όπου οι συνθήκες εμφανίζονται πιο ήπιες.

Το κρίσιμο στοιχείο των επόμενων ημερών, λοιπόν, δεν είναι μόνο το θερμόμετρο. Είναι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών – ξηρασίας – ισχυρού μελτεμιού, που απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση για τις πυρκαγιές και προσοχή από όσους βρίσκονται ή ταξιδεύουν στο Αιγαίο.