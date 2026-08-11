Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι επόμενες ημέρες μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο θα χαρακτηρίζονται από ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Οι ενισχυμένοι άνεμοι προκαλούν δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των δυσμενών συνθηκών, ενώ οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Μετά τις 16 Αυγούστου αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.

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Με βασικό πρωταγωνιστή το μελτέμι θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο. Η ζέστη υποχωρεί σταδιακά, ιδιαίτερα στα ανατολικά, όμως οι ενισχυμένοι βοριάδες δημιουργούν δύο σοβαρά ζητήματα: δύσκολες θάλασσες στο Αιγαίο και αυξημένο έως πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΜΥ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo δείχνουν γενικά αίθριο καιρό, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι το μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό από τις 12 έως τις 16 Αυγούστου, με τις ισχυρότερες ριπές να αναμένονται κυρίως το τριήμερο 13-15 Αυγούστου. (Emy)

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Το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη ο καιρός παραμένει αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τους βοριάδες να επιμένουν στο Αιγαίο και τη νύχτα να είναι σαφώς πιο υποφερτή θερμοκρασιακά σε σχέση με τις προηγούμενες.

Τετάρτη 12 Αυγούστου

Ηλιοφάνεια σχεδόν παντού, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά. Το meteo προβλέπει υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά χωρίς εικόνα ακραίου καύσωνα. (meteo.gr)

Στα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κινηθούν γενικά στους 34-37 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά υψηλότερα, ενώ στα ανατολικά και στα νησιά η επίδραση του βοριά θα συγκρατεί τον υδράργυρο.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικά ισχυρότεροι στις Κυκλάδες και τα ανατολικά πελάγη. Αυτό σημαίνει αυξημένη προσοχή για μικρά σκάφη και ημερόπλοια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις πυρκαγιές. Η Πολιτική Προστασία έχει ανακοινώσει για την Τετάρτη πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς – κατηγορία 4, με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα. (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης)

Πέμπτη 13 Αυγούστου

Το μελτέμι ανεβάζει ταχύτητα και γίνεται πλέον το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού.

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Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φθάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, με ισχυρές ριπές. Στην Αττική ο βοριάς θα είναι επίσης αισθητός, με αποτέλεσμα παρά την ηλιοφάνεια η ζέστη να γίνεται περισσότερο υποφερτή.

Η θερμοκρασία αρχίζει να υποχωρεί στα ανατολικά και βόρεια, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα παραμένει υψηλότερη.

Οι θάλασσες, κυρίως Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, Ικάριο και βόρειο Αιγαίο, θα είναι αρκετά ταραγμένες. Όσοι ταξιδεύουν ενόψει Δεκαπενταύγουστου καλό είναι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών.

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Παρασκευή 14 Αυγούστου

Η παραμονή του Δεκαπενταύγουστου φέρνει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά, αλλά ταυτόχρονα ακόμη ισχυρότερο μελτέμι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, οι μέγιστες στην Αθήνα μπορούν να περιοριστούν περίπου στους 29-31 βαθμούς, ενώ υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στη δυτική Ελλάδα.

Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φθάνουν τα 6-7 μποφόρ, με πιθανότητα ισχυρότερων ριπών. Πρόκειται για μία από τις δυσκολότερες ημέρες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδιαίτερα με μικρά σκάφη.

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Παρά την πτώση της θερμοκρασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν μειώνεται ανάλογα, καθώς η ξηρή βλάστηση σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους ευνοεί την ταχύτατη εξάπλωση οποιασδήποτε εστίας.

Σάββατο 15 Αυγούστου – Δεκαπενταύγουστος

Ο Δεκαπενταύγουστος αναμένεται με πολύ καλό καιρό για τις περισσότερες περιοχές, αρκετό ήλιο, αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες στα ανατολικά αλλά ισχυρό μελτέμι.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία υπολογίζεται περίπου στους 29-30 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα είναι αρκετά υψηλότερη. Η μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας εντοπίζεται το διάστημα 14-16 Αυγούστου.

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Το βασικό πρόβλημα θα είναι και πάλι οι άνεμοι. Στο Αιγαίο προβλέπονται 5-7 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται κατά τόπους ισχυρότερες ριπές.

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Οι παραθεριστές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στις παραλίες με βόρειο προσανατολισμό, ενώ οι ταξιδιώτες πρέπει να υπολογίζουν ότι το Αιγαίο θα παραμένει αρκετά «δύσκολο».

Κυριακή 16 Αυγούστου

Από την Κυριακή αρχίζει σταδιακά να αλλάζει η εικόνα. Το μελτέμι θα παραμένει αρχικά ισχυρό, αλλά στη συνέχεια εμφανίζει τάση εξασθένησης.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι και μετά τις 16-17 Αυγούστου οι μέγιστες προβλέπεται σταδιακά να επιστρέψουν προς τους 33-35 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

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Οι θάλασσες στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται προσοχή, αλλά η κατάσταση αναμένεται σταδιακά καλύτερη καθώς πέφτει η ένταση των βοριάδων.

Το συμπέρασμα για το πενθήμερο είναι σαφές: δεν φαίνεται κύμα καύσωνα για τον Δεκαπενταύγουστο. Αντίθετα, το ισχυρό μελτέμι ρίχνει αισθητά τη θερμοκρασία κυρίως στα ανατολικά. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και κυρίως την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, ενώ κάνει δύσκολες τις θαλάσσιες μετακινήσεις στο Αιγαίο.