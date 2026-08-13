Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πέμπτη 13 Αυγούστου χαρακτηρίζεται από ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων και της ξηρής βλάστησης.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 την Αττική, τη Βοιωτία, την Εύβοια, την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Λέσβο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες στο Αιγαίο παραμένουν δύσκολες με θυελλώδεις βοριάδες που προκαλούν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις έως τις 16 Αυγούστου.

Από την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα διατηρηθεί σε ευχάριστα επίπεδα μέχρι την Κυριακή.

Από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και νέα άνοδος του υδραργύρου σε όλη τη χώρα.

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Η Πέμπτη 13 Αυγούστου είναι η δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη ημέρα αυτής της περιόδου, όχι εξαιτίας της ζέστης αλλά λόγω του εκρηκτικού συνδυασμού ισχυρών έως θυελλωδών βοριάδων, ξηρής βλάστησης και υψηλών θερμοκρασιών σε αρκετές περιοχές.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η Πολιτική Προστασία έχει θέσει στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βοιωτία, την Εύβοια, την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Λέσβο. Σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας ο κίνδυνος παραμένει πολύ υψηλός, κατηγορίας 4.

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Οι μετεωρολόγοι περιγράφουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο πυρομετεωρολογικό σκηνικό, καθώς οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι ενισχύονται σημαντικά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο τρίγωνο Ανατολική Αττική – Εύβοια – Κυκλάδες, ενώ προς το Κάβο Ντόρο οι ριπές δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Πέμπτη 13 Αυγούστου – Κόκκινος συναγερμός

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι θα εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, τους 38 σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, ενώ χαμηλότερες θα είναι οι μέγιστες στα ανατολικά εξαιτίας του βοριά. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη οι μέγιστες θα βρίσκονται περίπου στους 32 βαθμούς.

Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν γενικά τα 5-7 μποφόρ, τοπικά 8 και σε ριπές ακόμη περισσότερο. Οι θάλασσες θα είναι δύσκολες, ιδιαίτερα σε Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο και περάσματα του κεντρικού Αιγαίου.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια, αλλά με δυνατό βοριά. Στο κέντρο περίπου 26-33 βαθμοί, με ανέμους 4-6 μποφόρ και ισχυρότερους στα ανατολικά. Η Αττική βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5.

Θεσσαλονίκη: Αρχικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι περισσότερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία περίπου 27-36 βαθμούς, με σαφώς ασθενέστερους ανέμους, έως 3 μποφόρ.

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Παρασκευή 14 Αυγούστου – Πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

Την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά κυρίως στην ανατολική Ελλάδα. Το μελτέμι, όμως, παραμένει πολύ ισχυρό.

Στην Αθήνα οι μέγιστες αναμένεται να περιοριστούν περίπου στους 29-31 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα διατηρηθούν αρκετά υψηλότερα επίπεδα.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες για όσους ταξιδεύουν με πλοία, ιδιαίτερα με μικρά σκάφη και ταχύπλοα.

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Αθήνα: Ηλιοφάνεια, 29-31 βαθμοί και πολύ ισχυρός βοριάς.

Θεσσαλονίκη: Πιο δροσερή ημέρα, με πιθανότητα πρόσκαιρης αστάθειας στην Κεντρική Μακεδονία.

Σάββατο 15 Αυγούστου – Καλός καιρός, αλλά δυνατό μελτέμι

Ο Δεκαπενταύγουστος θα έχει γενικά πολύ καλό καιρό, χωρίς καύσωνα και με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

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Η σημαντική είδηση είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί τις μέγιστες στην Αθήνα γύρω στους 29-30 βαθμούς.

Το μελτέμι, όμως, δεν υποχωρεί. Οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να δυσκολεύουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις και απαιτείται προσοχή από όσους ταξιδεύουν προς τα νησιά.

Αθήνα: Ηλιόλουστος αλλά πολύ ανεμώδης Δεκαπενταύγουστος, περίπου 29-30 βαθμοί.

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Θεσσαλονίκη: Καλός καιρός και αισθητά πιο ευχάριστες θερμοκρασίες.

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Κυριακή 16 Αυγούστου – Επιμένουν οι βοριάδες

Η Κυριακή θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό. Το μελτέμι θα εξακολουθήσει να πνέει στο Αιγαίο, αλλά προς το τέλος της ημέρας θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή τάση εξασθένησης.

Στην ανατολική Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά χαμηλές για την εποχή.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια, βοριάδες και ευχάριστη θερμοκρασία.

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Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός, με άνετες θερμοκρασίες και ασθενέστερους ανέμους.

Δευτέρα 17 Αυγούστου – Αρχίζει ξανά η άνοδος

Από τη Δευτέρα αλλάζει σταδιακά η εικόνα. Καθώς το ισχυρό μελτέμι αρχίζει να εξασθενεί, ο υδράργυρος θα πάρει και πάλι την ανηφόρα.

Δεν φαίνεται προς το παρόν κάποια ακραία θερμή εισβολή, αλλά οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν σταδιακά σε περισσότερο τυπικά αυγουστιάτικα επίπεδα. Η άνοδος θα γίνει περισσότερο αισθητή από τις 17-18 Αυγούστου.

Θάλασσες – Το μεγάλο πρόβλημα μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Το κύριο καιρικό πρόβλημα των ημερών δεν είναι πλέον η ζέστη αλλά ο αέρας. Το ισχυρό μελτέμι θα επιμείνει τουλάχιστον έως τις 16 Αυγούστου, με τις ισχυρότερες ριπές στο διάστημα 13-15 Αυγούστου.

Όσοι ταξιδεύουν στο Αιγαίο πρέπει να υπολογίζουν ισχυρούς βοριάδες, μεγάλο κυματισμό και ενδεχόμενες αλλαγές στα δρομολόγια, ιδιαίτερα εφόσον υπάρξουν περαιτέρω ενισχύσεις των ανέμων.

Σήμερα η μεγάλη προσοχή στις φωτιές

Η κατηγορία 5 δεν είναι απλώς «πολύ υψηλός κίνδυνος» αλλά κατάσταση συναγερμού. Πρόκειται για την ανώτατη βαθμίδα του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και σημαίνει ότι, εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, μπορεί πολύ γρήγορα να πάρει μεγάλες διαστάσεις και να εμφανίσει ακραία συμπεριφορά. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Για σήμερα λοιπόν το σύνθημα είναι ένα: απόλυτη προσοχή σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο, αλλά και στις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 4.

Ο Δεκαπενταύγουστος έρχεται χωρίς καύσωνα και με αισθητά πιο ευχάριστες θερμοκρασίες. Μέχρι τότε, όμως, τα θυελλώδη μελτέμια και ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς είναι η μεγάλη δοκιμασία.