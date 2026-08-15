Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Δεκαπενταύγουστος χαρακτηρίζεται από καλοκαιρινό καιρό με ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο που φτάνουν τοπικά τα επτά μποφόρ.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω του συνδυασμού των ξηρών συνθηκών και των ενισχυμένων βοριάδων.

Οι ταξιδιώτες στα πλοία οφείλουν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Από την Κυριακή η θερμοκρασία παρουσιάζει σταδιακή άνοδο, με τον υδράργυρο να σημειώνει σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας στα ηπειρωτικά.

Οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ την Τετάρτη παρουσιάζονται ενδείξεις καιρικής αστάθειας με πιθανές τοπικές βροχοπτώσεις.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Με καλοκαιρινό καιρό αλλά και ισχυρό μελτέμι γιορτάζεται σήμερα ο Δεκαπενταύγουστος. Τα τελευταία στοιχεία της ΕΜΥ και του meteo.gr δείχνουν θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα, με το κύριο χαρακτηριστικό να είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι φτάνουν τα 7 μποφόρ. Τοπικές νεφώσεις θα εμφανίζονται κατά διαστήματα, ενώ από το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως στα βορειοδυτικά, δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά.

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Οι μετεωρολόγοι έχουν επισημάνει τις τελευταίες ημέρες την ενίσχυση του μελτεμιού και την πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Ο Θοδωρής Κολυδάς είχε προαναγγείλει την πτώση του υδραργύρου και την ενίσχυση των μποφόρ για τον Δεκαπενταύγουστο, ενώ στη συνέχεια η θερμοκρασία αρχίζει και πάλι να ανεβαίνει.

Προειδοποίηση: Άνεμοι και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Το στοιχείο που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή αυτό το εορταστικό Σαββατοκύριακο δεν είναι η ζέστη αλλά ο συνδυασμός ξηρασίας και ισχυρών βοριάδων. Με ριπές και ανέμους 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο, ακόμη και μία μικρή εστία φωτιάς μπορεί να αποκτήσει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις.

Παράλληλα, όσοι ταξιδεύουν με πλοίο καλό είναι να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση, καθώς οι ισχυροί βοριάδες μπορούν να προκαλέσουν έντονο κυματισμό και ενδεχόμενες αλλαγές στα δρομολόγια μικρότερων σκαφών.

Σήμερα Σάββατο – Δεκαπενταύγουστος

Στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν γενικά μεταξύ 28 και 35 βαθμών, με υψηλότερες τιμές τοπικά στα δυτικά. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά ανατολικοί 3-5 μποφόρ και αργότερα βορειοδυτικοί 2-4 μποφόρ. (meteo.gr)

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Αθήνα: Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί περίπου από 22 έως 30 βαθμούς. Βόρειοι άνεμοι 3-5 και κατά τη διάρκεια της ημέρας 4-6 μποφόρ. Το meteo δίνει στο κέντρο της Αθήνας έως 30°C και βοριά περίπου 5 μποφόρ τις θερμές ώρες.

Θεσσαλονίκη: Κατά διαστήματα νεφώσεις, χωρίς γενικευμένα φαινόμενα. Θερμοκρασία περίπου 24-30 βαθμούς, με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ και πρόσκαιρα νότιους 2-4 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα.

Προσοχή στις θάλασσες: Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Αιγαίο. Με βοριάδες έως 7 μποφόρ, οι συνθήκες απαιτούν προσοχή από μικρά σκάφη, ιστιοπλοϊκά και λουόμενους, ιδιαίτερα σε Κυκλάδες και κεντρικό Αιγαίο.

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Κυριακή – Επιμένει το μελτέμι

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στη βόρεια Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. (Emy)

Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει ελαφρά. Στην Αθήνα το meteo υπολογίζει μέγιστη περίπου 32°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 30°C. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν κυρίως το Αιγαίο· χαρακτηριστικά στη Μύκονο η ΕΜΥ δίνει βόρειο άνεμο 6 μποφόρ τις πρώτες ώρες της Κυριακής.

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Δευτέρα – Ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία

Η ζέστη επιστρέφει πιο αποφασιστικά στα ηπειρωτικά. Στην Αθήνα τα προγνωστικά στοιχεία του meteo ανεβάζουν τον υδράργυρο έως περίπου 36°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 31°C.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση σε σχέση με τον Δεκαπενταύγουστο, χωρίς όμως να εξαφανίζεται το μελτέμι. Η θάλασσα θα παραμένει κατά τόπους ταραγμένη.

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Τρίτη – Ζέστη στα ηπειρωτικά

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Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά καλοκαιρινά επίπεδα. Στην Αθήνα προβλέπονται περίπου 35°C, ενώ στη βόρεια Ελλάδα θα υπάρχουν περιοχές που θα κινηθούν στους 33-34 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ηπιότεροι σε σχέση με το σημερινό ισχυρό μελτέμι, με το Αιγαίο πάντως να εξακολουθεί να έχει τους ισχυρότερους ανέμους.

Τετάρτη – Ζέστη αλλά και σημάδια αστάθειας

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Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, αλλά τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν περισσότερες νεφώσεις σε τμήματα της βόρειας χώρας και πιθανότητα τοπικής αστάθειας. Στη Θεσσαλονίκη το meteo δίνει θερμοκρασίες έως περίπου 34°C, με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους.

Για την Αθήνα, τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν θερμοκρασία γύρω στους 32°C, με πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας, στοιχείο που θα πρέπει να επανεκτιμηθεί όσο πλησιάζουμε στην Τετάρτη.

Συνολικά, λοιπόν, ο Δεκαπενταύγουστος περνά χωρίς ακραία ζέστη, αλλά με δυνατό μελτέμι, ενώ από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα η θερμοκρασία παίρνει ξανά την ανηφόρα.