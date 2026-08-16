Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Αιγαίο επηρεάζεται από ισχυρούς βόρειους ανέμους που σταδιακά εξασθενούν, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει άνοδο χωρίς να αναμένεται ακραίος καύσωνας.

Η Πολιτική Προστασία διατηρεί σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για πυρκαγιές αρκετές περιοχές, λόγω του συνδυασμού ξηρής βλάστησης και ισχυρών ριπών ανέμου.

Από την Τρίτη προβλέπεται σημαντική εξασθένηση των ανέμων και επικράτηση θερμότερων καιρικών συνθηκών σε όλη τη χώρα.

Οι μετεωρολογικές προγνώσεις δείχνουν σταδιακή απομάκρυνση από το θυελλώδες μελτέμι των προηγούμενων ημερών και επιστροφή σε τυπικές αυγουστιάτικες συνθήκες.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Με τον ισχυρό βοριά να εξακολουθεί να είναι ο πρωταγωνιστής στο Αιγαίο, αλλά με τάση σταδιακής εξασθένησης, κυλά η Κυριακή 16 Αυγούστου. Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει και από τη Δευτέρα η ζέστη επιστρέφει περισσότερο αισθητή, χωρίς πάντως – με τα σημερινά δεδομένα – να διαφαίνεται ακραίο κύμα καύσωνα.

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Το σημαντικότερο στοιχείο της ημέρας παραμένει ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε Red Code την Αττική, τη Βοιωτία, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου ο κίνδυνος βρίσκεται στην κατηγορία 4. (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης)

Το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου καταγράφει για σήμερα σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις ή μεταφορά αφρικανικής σκόνης, αλλά με ανέμους που φθάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. (meteo.gr)

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΙ ΕΩΣ 35 ΒΑΘΜΟΥΣ

Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και αργότερα δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29-32 βαθμούς σε Κυκλάδες και Ιόνιο, τους 32-34 στην υπόλοιπη χώρα και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35°C.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ριπές. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς, μπορεί το μέσο μελτέμι να κινείται μέχρι τα 7 μποφόρ, όμως οι στιγμιαίες ριπές σε περιοχές όπου η μορφολογία του εδάφους ενισχύει τον άνεμο μπορεί να είναι πολύ ισχυρότερες.

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ΑΘΗΝΑ: Γενικά αίθριος καιρός, με βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους 4-6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, οι οποίοι θα αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι. Θερμοκρασία 23-32°C και τοπικά 33°C.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ηλιοφάνεια, μεταβλητοί άνεμοι 3-4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι της ίδιας έντασης. Θερμοκρασία 22-33°C.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Ο ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

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Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικούς όμβρους κυρίως στα δυτικά ορεινά. Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4-5. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε πιο ζεστές αυγουστιάτικες συνθήκες.

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΥΠΟΧΩΡΕΙ ΤΟ ΜΕΛΤΕΜΙ

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Η σημαντικότερη αλλαγή έρχεται στους ανέμους. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Ιόνιο, ηπειρωτικά και Κρήτη, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, οπότε θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι κατά βάση μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη δυτικοί 4-5. Σταδιακά στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Η εικόνα συμφωνεί και με την εκτίμηση του Κώστα Λαγουβάρδου ότι από την Τρίτη η εξασθένηση των ανέμων γίνεται σημαντική, ενώ ακολουθεί περίοδος υψηλότερων θερμοκρασιών.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

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Σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση της ΕΜΥ, στα βορειοανατολικά αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το σκηνικό παραμένει περισσότερο καλοκαιρινό. (Emy)

Με το ισχυρό μελτέμι των προηγούμενων ημερών να έχει πλέον υποχωρήσει σημαντικά, οι περισσότερες θαλάσσιες περιοχές θα είναι σαφώς ευκολότερες για τη ναυσιπλοΐα σε σχέση με το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΖΕΣΤΗ

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Η τάση για το δεύτερο μισό της εβδομάδας δείχνει διατήρηση των υψηλότερων θερμοκρασιών, με σαφώς ηπιότερο ανεμολογικό πεδίο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα θα καθορίσουν κυρίως την έκταση της απογευματινής αστάθειας στα ηπειρωτικά.

Το βασικό συμπέρασμα της εβδομάδας είναι πάντως καθαρό: φεύγουμε σταδιακά από το θυελλώδες μελτέμι του Δεκαπενταύγουστου και περνάμε ξανά σε περισσότερο ζεστό, τυπικά αυγουστιάτικο καιρό.

Προσοχή σήμερα στις φωτιές

Η Πολιτική Προστασία ζητά ιδιαίτερη επαγρύπνηση. Η Αττική μαζί με τα Κύθηρα, η Βοιωτία, η Εύβοια και η Σκύρος, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Κρήτη βρίσκονται σε Red Code, με κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4. (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης) Ο συνδυασμός ξηρής βλάστησης και ισχυρών ανέμων παραμένει επικίνδυνος ακόμη κι όταν η μέση ένταση του ανέμου αρχίζει να πέφτει. Και όπως έχει επισημάνει ο Θοδωρής Κολυδάς, άλλο η μέση ένταση και άλλο οι στιγμιαίες ριπές, που μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά σε στενά και ορεινά περάσματα