Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα θα παρουσιάσει καλοκαιρινές συνθήκες τις επόμενες ημέρες με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 34 και 37 βαθμών Κελσίου.

Την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ από την Τετάρτη το μελτέμι θα ενισχυθεί σταδιακά στο Αιγαίο.

Το διάστημα μεταξύ 22 και 25 Αυγούστου προβλέπεται ως το θερμότερο της περιόδου, με τους μετεωρολόγους να μην αναμένουν ακραίο καύσωνα.

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ισχυρών βοριάδων αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και απαιτεί προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

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Η νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη θα κυλήσει χωρίς γενικευμένα φαινόμενα, με αρκετά καλή εικόνα στις περισσότερες περιοχές. Τοπικά, όμως, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, ενώ αυξημένη είναι η πιθανότητα ομίχλης κυρίως σε Επτάνησα και Κυκλάδες.

Η γενική τάση για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΜΥ, του meteo και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, δείχνει κανονικό αυγουστιάτικο σκηνικό: ζέστη που σταδιακά ενισχύεται, απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά και νέα επιστροφή του μελτεμιού στο Αιγαίο.

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Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί το θερμότερο διάστημα μεταξύ 22 και 25 Αυγούστου, με θερμοκρασίες που μπορούν να φτάσουν τους 36-37 βαθμούς, ενώ από τις 23 Αυγούστου αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο.

Τρίτη 18 Αυγούστου – Ζέστη έως 37°C, μπόρες στα ορεινά

Η Τρίτη θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι, όμως, θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νοτιότερα, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Το meteo επισημαίνει ότι τοπικά τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα στην Κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, ακόμη και με χαλαζοπτώσεις. (meteo.gr)

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35-37°C στη Θεσσαλία, έως 35-36°C σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές και περίπου 31-33°C στα περισσότερα νησιά.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 24 έως 33-34°C. Δυτικοί άνεμοι αρχικά 2-4 μποφόρ, που το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι, με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδας κυρίως στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία 22-32°C και νότιοι άνεμοι έως 4 μποφόρ. (meteo.gr)

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Θάλασσες: Στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου οι άνεμοι 3-4 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο δυτικοί 3-4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Γενικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Τετάρτη 19 Αυγούστου – Επιστρέφουν οι βοριάδες

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται αρχικά περισσότερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

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Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά στα ανατολικά και βόρεια, παραμένοντας όμως σε υψηλά καλοκαιρινά επίπεδα.

Άνεμοι – θάλασσες: Βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το μελτέμι αρχίζει και πάλι να γίνεται αισθητό, ιδιαίτερα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Πέμπτη 20 Αυγούστου – Ήλιος και μελτέμι έως 7 μποφόρ

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Περισσότερη ηλιοφάνεια σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Μόνο το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους.

Στα ηπειρωτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν περίπου στους 34-36°C.

Άνεμοι – θάλασσες: Βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά πιθανώς 7 μποφόρ. Οι Κυκλάδες, ο Καφηρέας και γενικότερα το κεντρικό Αιγαίο χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή για μικρά σκάφη. Παράλληλα, ζέστη, ξηρασία και ισχυρός άνεμος αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Παρασκευή 21 Αυγούστου – Σταθερά στους 34-36°C

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Η Παρασκευή διατηρεί το καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Στα ηπειρωτικά αναμένονται 34-36°C, χωρίς να αποκλείονται τοπικά υψηλότερες τιμές εκεί όπου θα εξασθενεί ο άνεμος.

Στο Αιγαίο θα εξακολουθήσει να κυριαρχεί το βόρειο ρεύμα. Η ακριβής ένταση του μελτεμιού θα χρειαστεί επικαιροποίηση με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

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Σάββατο 22 Αυγούστου – Αρχίζει το θερμότερο διάστημα

Το Σάββατο φαίνεται να σηματοδοτεί την είσοδο στο θερμότερο κομμάτι της περιόδου 22-25 Αυγούστου. Η θερμοκρασία θα κινηθεί ανοδικά και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα πλησιάσει τους 36-37°C, χωρίς με τα σημερινά δεδομένα να προκύπτει εικόνα ακραίου καύσωνα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη μπορούν μέσα στο διάστημα 22-25 Αυγούστου να αγγίξουν τους 36-37°C. Παράλληλα, από το Σαββατοκύριακο αρχίζει να διαφαίνεται νέα ενίσχυση των βοριάδων, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή από τις 23 Αυγούστου στο κεντρικό Αιγαίο και στον Καφηρέα.

Τι δείχνουν ΕΜΥ – meteo – Κολυδάς – Μαρουσάκης

Η εικόνα συγκλίνει σε ένα ζεστό αλλά όχι ακραίο αυγουστιάτικο διάστημα. Το meteo δίνει για την Τρίτη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, τοπικές καταιγίδες στα ορεινά και ανέμους γενικά 3-5 μποφόρ. (meteo.gr)

Η ΕΜΥ και τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι από την Τετάρτη το μελτέμι επανέρχεται, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης περιγράφει επίσης το μοτίβο της περιόδου ως συνδυασμό ζέστης, μελτεμιών και τοπικής αστάθειας.

Το βασικό σημείο προσοχής όσο πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο θα είναι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ενισχυμένων βοριάδων, τόσο για τον κίνδυνο πυρκαγιάς όσο και για όσους ταξιδεύουν στο Αιγαίο.