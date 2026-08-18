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Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε εγγυοδοσία 10.000 ευρώ και η υποχρέωση μηνιαίας εμφάνισης στην ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή στην πρόκληση της πυρκαγιάς, απορρίπτοντας τη σύνδεση του συμβάντος με τη χρήση ψησταριάς στη βίλα όπου διέμενε.

Η υπεράσπιση αμφισβητεί το πόρισμα της Πυροσβεστικής και υποστηρίζει ότι η απόσταση από την εστία της φωτιάς καθιστά αδύνατη την πρόκλησή της από τον πελάτη τους.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, η οποία είχε οδηγήσει προληπτικά στην εκκένωση των οικισμών Φωτεινάρι και Σούδα.

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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος Ισραηλινός, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή των Σελλιών Ρεθύμνου, κοντά στην παραλία Φωτεινάρι.

Ο 35χρονος βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση, μετά την άσκηση σε βάρος του ποινικής δίωξης για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.

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Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ειδικότερα, του επιβλήθηκε εγγυοδοσία ύψους 10.000 ευρώ, καθώς και η υποχρέωση να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στην ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

Ο 35χρονος, από την πλευρά του, αρνείται τις κατηγορίες και οποιαδήποτε εμπλοκή του στην πρόκληση της πυρκαγιάς, θέση την οποία υποστήριξε και κατά την απολογία του.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Ευάγγελος Φανουργάκης, μιλώντας στο neakriti.gr, ανέφερε ότι η υπεράσπιση παρουσίασε ενώπιον των δικαστικών Αρχών τη δική της εκδοχή για τα πραγματικά περιστατικά, αμφισβητώντας την εκτίμηση σύμφωνα με την οποία η φωτιά συνδέεται με τη χρήση ψησταριάς στη βίλα όπου διέμενε ο 35χρονος.

«Αποφάσισαν οι αρχές να αφεθεί ελεύθερος», είπε στο neakriti.gr ο δικηγόρος του. «Ως υπεράσπιση αναδείξαμε την ορθή διάσταση των πραγματικών περιστατικών η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αυτή την εκτίμηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Υπάρχει άρνηση εμπλοκής του ισραηλινού υπηκόου στην πυρκαγιά, καθώς και εκείνος, όταν την αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, υπήρχε μία απόσταση 50 με 60 μέτρα, δηλαδή όλο το ενδιάμεσο χωμάτινο έδαφος ήταν καθαρό. Δεν υπήρχαν ίχνη πυρκαγιάς, που σημαίνει ότι αυτές οι σπίθες που έφυγαν από τα κάρβουνα του γκριλ διέσχισαν απόσταση 50 με 60 μέτρα. Υπάρχει άρνηση λοιπόν από τον ίδιο. Και όταν υπόθεση θα προχωρήσει στο ακροατήριο και θα φανούν οι φωτογραφίες θα δουν όλοι ότι κοντά στην πυρκαγιά υπήρχαν και άλλες βίλες και αυτές δεν ελέγχθηκαν. Δεν ελέγχθηκε αν σε αυτές υπήρχαν μπάρμπεκιου. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος. Ο ίδιος έδειξε απόλυτο σεβασμό σε όλα, αγαπάει την Ελλάδα έρχεται τακτικά και ο ίδιος και η οικογένειά του. Αν πίστευε όπως είπε σε ανακριτή και εισαγγελέα ο ίδιος, ότι θα μπορούσε να προκληθεί ένα τέτοιο συμβάν θα είναι ο πρώτος που θα απέτρεπε το οτιδήποτε. Είναι άνθρωπος επιχειρηματίας, νομοταγής που ενεπλάκη σε ένα τυχαίο γεγονός, που δεν προκλήθηκαν ιδιαίτερες ζημιές πέρα από την καύση των ελαιοδέντρων».

Η σύλληψη και η έρευνα για την πυρκαγιά



Ο 35χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης παρέμεινε υπό κράτηση μέχρι τη σημερινή απολογία του στον ανακριτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν προκύψει κατά την αρχική έρευνα των αρμόδιων Αρχών, η πυρκαγιά φέρεται να συνδέεται με ψησταριά που είχε χρησιμοποιηθεί στον χώρο της βίλας όπου διέμενε ο 35χρονος μαζί με άλλους Ισραηλινούς επισκέπτες. Πρόκειται, ωστόσο, για εκδοχή που ο ίδιος και η υπεράσπισή του απορρίπτουν.

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Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή, με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και να προκαλούν μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Λόγω της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, οι Αρχές είχαν προχωρήσει και στην εκκένωση των οικισμών Φωτεινάρι και Σούδα, προκειμένου να απομακρυνθούν προληπτικά κάτοικοι και επισκέπτες από τις περιοχές που βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν καταθέσεις και άλλα στοιχεία σχετικά με την έναρξη και την εξάπλωση της φωτιάς.

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Πηγή: Neakriti.gr