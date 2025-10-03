Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικων κάνει γνωστό πως προχώρησε σε έντονο γραπτό διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή στην Ελλάδα Νόαμ Κατς μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, περιφέρεται μπροστά στα συλληφθέντα πληρώματα του Global Sumud Flotilla, ανάμεσά τους μέλη και της ελληνικής αποστολής μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου, τους βρίζει και τους αποκαλεί τρομοκράτες την ώρα που εκείνοι είναι υποχρεωμένοι να κάθονται οκλαδόν στο πάτωμα.

Όπως αναφέρει, «με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».

Επίσης αναφέρει ότι αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

«Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή. Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου. Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».

«Δεν φτάνει που το Ισραήλ απήγαγε 450 πολίτες από 47 διαφορετικές χώρες και τους μετέφερε με τη βια στο Ισραήλ κατηγορώντας τους για παράνομη είσοδο σε μια χώρα στην οποία δεν ήθελαν να εισέλθουν και οποία μεταφέρθηκαν ακούσια, δεν φτάνει που προχώρησε σε μία ακόμα πράξη πειρατείας σε διεθνή ύδατα, τώρα προσπαθεί να εξευτελίσει και να προσβάλλει όσους αιχμαλώτισε», αναφέρει το ελληνικό τμήμα March to Gaza / GLOBAL SUMUD FLOTILLA σε ανακοίνωσή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βίντεο ανάρτησε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δείτε αυτό το βίντεο. Ο Μπεν Γκβιρ είναι υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ και πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη.

Χλευάζει και αποκαλεί «τρομοκράτες» τους απαχθέντες που υποχρεώνονται να είναι οκλαδόν μπροστά του. Ποιος; Ο φασίστας στον οποίο χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν επιβάλει κυρώσεις για πρόκληση σε βία.

Απέναντι του έχει το βλέμμα της αξιοπρέπειας. Των αγωνιστών. Των ανθρώπων της αλληλεγγύης. Των δικών μας ανθρώπων.

Στην πρώτη σειρά διακρίνεται η βουλεύτριά μας, Πέτη Πέρκα.

Και μετά από όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά.

Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε την ώρα που μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποκαλείται «τρομοκράτης»; Την ώρα που ταπεινώνονται έτσι 27 Έλληνες πολίτες;

Δεν υπάρχει όριο στη δουλοπρέπεια σας προς τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Νετανιάχου;

Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και να διασφαλίσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».

Δείτε αυτό το βίντεο. Ο Μπεν Γκβιρ είναι υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ και πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη.



Χλευάζει και αποκαλεί «τρομοκράτες» τους απαχθέντες που υποχρεώνονται να είναι οκλαδόν μπροστά του. Ποιος; Ο φασίστας στον οποίο χώρες όπως η… pic.twitter.com/kffNLQtrP4 — Αλέξης Χαρίτσης (@alexischaritsis) October 3, 2025

Ωστόσο, νέο προκλητικό βίντεο ανήρτησε στα social media ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στο οποίο αποκαλεί εκ νέου τους ακτιβιστές «τρομοκράτες» που θα αντιμετωπιστούν αντίστοιχες συνθήκες κράτησης στις φυλακές υψίστης ασφαλείας.

«Όπως υποσχέθηκα, αυτά τα μέλη του Flotilla, υποστηρικτές της τρομοκρατίας, βρίσκονται εδώ σε φυλακή υψίστης ασφαλείας», λέει μέσα από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας Κτζιότ, όπου κρατούνται τα μέλη του Global Sumud Flotilla.

«Τα παιχνίδια τελείωσαν. Θα αντιμετωπιστούν σαν τρομοκράτες. Με ρούχα για τρομοκράτες, σε συνθήκες για τρομοκράτες», τονίζει χαρακτηριστικά.

