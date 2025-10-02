Σε εξέλιξη βρίσκεται η ισραηλινή επιχείρηση γαι την αναχαίτιση του συνόλου τοων 44 πλοόιων με τους 500 και πλέον επιβαίνοντες που απαρτίζουν τον στολίσκο της κίνησης Global Sumud Flotilla με στόχο να σπάσουν τον πολυετή αποκλεισμό στη Γάζα. Αυτή τη στιγμή μονό ένα σκάφος συνεχίζει την πορεία του προς τον παλαιστινιακό θύλακα και όλων των άλλων ανακόπηκε ενώ οι επιβαίινοντες τέθηκαν υπό κράτηση και οδηγούνται στο λιμάνι του Αντόντ στο Ισραήλ. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι και οι 27 έλληνες που μετείχαν στη αποστολή και επέβαιναν σε τέσσερα διαφορετικά σκάφη. Τονίζεται πως είναι όλοι καλά στην υγεία τους, πως δεν ασκήθηκε βία και πως το πιθανότερο αύριο, Παρασκευή θα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα.

Δείτε εδώ την κίνηση των πλοίων που συνεχίζουν να πλέουν προς τις ακτές της Γάζας

Στο πρώτο κύμα της ισραηλινής επιθεσης αναχαιτίστηκε το σκάφος της ελληνικής αποστολής «Οξυγόνο». Σε σχετική ανάρτηση στο instagram τα μέλη αυτής αναφέρουν: «Το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα».

Footage of the flotilla's Oxygono ship was illegally intercepted and boarded in international waters. Israeli officers immediately took down the live stream. pic.twitter.com/s5b2HWwEvJ — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025

Israeli forces stopped 13 boats from the Global Sumud Flotilla carrying aid and activists, including Greta Thunberg, while 30 boats continue toward Gaza.



Source: Reuterspic.twitter.com/5ts8Jr9avt — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

Λιγό νωρίτερα σήμερα υπήρξε ανακοίνωση από την ελληνική αποστολή marchtogaza_greece πως χάθηκε η επικοινωνία και με το δεύτερο ελληνικό πλοίο με αμιγώς Έλληνες επιβαίνοντες, το «Παύλος Φύσσα» που αρχικά κατάφερε να ξεφύγει από τις ισραηλινές δυνάμεις και συνέχιζε την πορεία του για τη Γάζα ενώ Έλληνες επέβαιναν και σε άλλα δύο σκάφη, που αρχικά συνέχιζαν τη ρότα τους το Ahed Tamimi και Vaggelis Pissias με τα οποία επίσης χάθηκε η επικοινωνία.

Μερικές ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε πως ήταν καταληφθεί ή υπήρχε η εκτίμηση πως είχαν καταληφθεί.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς που βρισκόταν στο πλοίο «Οξυγόνο» ανάρτησε βίντεο στο Instagram λίγο πριιν την ισραηλινή επιχείρηση αναφέροντας: «Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς όπως περιμέναμε σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς».

Η πρώτη επιχείρηση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων διεξήχθη Γύρω στις 22:30 χθες, ώρα Γάζας, πολλά πλοιάρια του στολίσκου κυρίως το Alma, το Sirius και το Adara, αναχαιτίστηκαν και επιβιβάστηκαν σε αυτά οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στα διεθνή ύδατα.

Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε περίπου 70 ναυτικά μίλια από τη Γάζα, εντός ζώνης που ελέγχεται από το Ισραήλ για την αποτροπή προσεγγίσεων πλοίων προς το αποκλεισμένο θύλακα.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται και η ακτιβίστρια, γνωστή για τις δράσεις για το περιβάλλον Γκρέτα Γκρέτα Τούνμπεργκ, καθισμένη σε κατάστρωμα, περικυκλωμένη από στρατιώτες. Αργότερα αναρτήθηκε φωτογραία της στο χώρο κράτησης.

How Israhell used water cannons to assault boats of the #GlobalSumudFlotilla in international waters. pic.twitter.com/V0dg2IDnWu — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 2, 2025

CREW OF #GlobalSumudFlotilla BOAT, THE ALMA, INCLUDING GRETA THUNBERG AND SUMUD LEADER THIAGO AVILA ARE BEING ILLEGALLY DETAINED BY ISRAEL AFTER ARREST IN INTERNATIONAL WATERS LAST NIGHT. PRESSURE YOUR GOVERNMENT!!!!#Gaza #GlobalSumudFilotilla pic.twitter.com/DNl2pjs9MV — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 2, 2025

Τα μέλη της πρωτοβουλίας καταγγέλλουν την επιχείρηση του Ισραήλ ως «έγκλημα πολέμου», ενώ ισχυρίζονται πως χρησιμοποιήθηκαν επιθετικές τακτικές, όπως κανόνια νερού χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς.

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Είναι όλοι καλά στην υγεία τους – Διάβήμα στο Ισραήλ

Η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Λένα Ζωχιού στη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών τόνισε ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον στολίσκο στα ανοιχτά της Γάζας.

«Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια των πολιτών» τόνισε η κ. Ζωχιού και ανέφερε πωςοι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους ενώ σημείωσε ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ και η πρέσβης της χώρας μας στο Ισραήλ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες.

Όπως είπε, το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά και τέθηκε το ζήτημα διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων πολιτών, ενώ υπενθύμισε ότι χθες εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, με την οποία καλούσαν να διασφαλιστεί η προστασία των συμμετεχόντων στο στολίσκο.

Η κ. Ζωχιού είπε ότι δεν προκύπτει άσκηση βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις, σημείωσε ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες στο Ισραήλ ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή, και προσέθεσε ότι «θα ακολουθήσει καταγραφή έλεγχος και απέλαση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο».

Είπε επίσης ότι ο κ. Γεραπετρίτης είναι σε επαφή με τον ισραηλινό ομόλογο του ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν διαταράσσετε η σχέση μας με το Ισραήλ με το οποίο «έχουμε Στρατηγική εταιρική σχέση και θέλουμε να διατηρήσουμε».

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων.

Η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή.».

PROTESTS IN ATHENS, GREECE! pic.twitter.com/Ev99b7aXpA — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη 24 Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο.

Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και επεσήμανε ότι ξεκίνησε έρευνα «για τα εγκλήματα της στέρησης της ελευθερίας, της αναχαίτισης ή της παρακράτησης μέσων μεταφοράς, της διακεκριμένης λεηλασίας, των υλικών ζημιών και των βασανιστηρίων».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καταγγείλει χθες Τετάρτη το βράδυ ως «μια πράξη τρομοκρατίας» την αναχαίτιση του στολίσκουενώ εξέφρασε την ελπίδα «αυτή η επίθεση να μην υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα».

Ιταλία: Δεν υπήρξε χρήση βίας

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσ την Βουλή για τις κινήσεις της κυβέρνησης Μελόνι μετά την αναχαίτιση της Global Sumud Flottilla από τις ισραηλινές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, ο Ταγιάνι υπογράμμισε:

«Στην φάση αυτή οι Ιταλοί οι συμπατριώτες μας υπό προσωρινή κράτηση φέρονται να είναι 22, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Τα προξενεία μας στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ θα τους προσφέρουν όλη την αναγκαία βοήθεια, τόσο στο λιμάνι όσο και για τις διαδικασίες επαναπατρισμού. Ήδη από την περασμένη νύχτα τα δυο προξενεία μας είναι σε επαφή με τους δικηγόρους των Ιταλών πολιτών, μελών της αποστολής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε και συνέλεξε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου μας, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση βήμα προς βήμα, όλοι οι συμπατριώτες μας είναι καλά».

Protests erupt in Naples, Italy over the intercept of the #GlobalSumudFlotilla. Workers in Naples say they are shutting down everything!#GlobalSumudFilotilla pic.twitter.com/ARrS7uEqCj — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 1, 2025

Ο Ιταλός υπουργός πρόσθεσε ότι «οι αναχαιτίσεις έγιναν με ειρηνικό τρόπο, χωρίς χρήση βίας» και ότι «σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραηλινό Ναυτικό χρησιμοποίησε πάνω από 16 πλοία για την επιχείρηση αυτή, η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα».

Σύμφωνα με τον Ταγιάνι, για την άφιξη στο Ασντόντ χρειάζονται ακόμη αρκετές ώρες πλεύσης και στο συγκεκριμένο λιμάνι του Ισραήλ τα μέλη της Flottilla πρόκειται να ταυτοποιηθούν και θα τεθούν υπό προσωρινή κράτηση, ενώ τις επόμενες ημέρες θα μεταφερθούν στην Ευρώπη με πτήσεις τσάρτερ.

Ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι «είχε μιλήσει επανειλημμένα με τον Ισραηλινό ομόλογό του, από τον οποίο ζήτησε να αποφευχθούν επιθετικές επιχειρήσεις και να τύχει προστασίας η ακεραιότητα των Ιταλών πολιτών».

«Νιώθω ανακούφιση που οι κανόνες τηρήθηκαν και που μέχρι αυτή την στιγμή δεν καταγράφονται πράξεις βίας. Ηδη από την Παρασκευή μπορεί να πραγματοποιηθούν οι πρώτες αναχωρήσεις, ιδίως όσων δεχθούν οικειοθελώς να αναχωρήσουν από το Ισραήλ», τόνισε ο Ταγιάνι. Εξήγησε ότι «όποιος δεν συναινέσει με την άμεση απέλαση, θα πρέπει να περιμένει για την απέλασή του την απόφαση των δικαστικών αρχών του Ισραήλ, για την οποία απαιτούνται μέχρι και 72 ώρες».

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε σήμερα τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις που δεν επέτρεψαν στη διεθνή αποστολή να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας.