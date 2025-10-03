Η Άνα Μαρία Αλκάλδε, γνωστή και ως Χανάν και αποκαλούμενη από τα μέσα «Μπάρμπι της Γάζας», έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διεθνούς ανθρωπιστικής αποστολής που πλέει προς τη Γάζα.

Η 46χρονη δημιουργός περιεχομένου, με καταγωγή από τη Γρανάδα, ζει στη Θέουτα με τον σύζυγό της, Αμίν Αμπντελκαντέρ –αστυνομικό της τοπικής δύναμης– και τα έξι παιδιά τους. Συμμετέχει σε μία από τις είκοσι βάρκες της αποστολής, στην οποία επιβαίνουν συνολικά πάνω από 500 άτομα, έχοντας αναλάβει να μοιράζεται πληροφορίες και εικόνες από το ταξίδι μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο λογαριασμός της στο TikTok πλησιάζει το ένα εκατομμύριο ακόλουθους, ενώ στο Instagram αριθμεί περίπου 300.000. Σπούδασε Κοινωνική Εργασία στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις πολιτικές ένταξης.

Η ακτιβίστρια που ασπάστηκε το Ισλάμ

Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια ασπάστηκε το Ισλάμ, ενώ σήμερα η διαδικτυακή της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα, συνδυάζοντας προσωπικές οικογενειακές στιγμές με περιεχόμενο γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον φεμινισμό και τη δικαιοσύνη.

Το 2023 η Άνα Αλκάλδε έλαβε το Βραβείο Lince «Antirracista sin Peros», που απονέμεται από το Instituto República y Democracia, το οποίο αναγνώρισε τη συμβολή της στον αγώνα κατά του ρατσισμού.

Σε αυτή την περίσταση, μίλησε για την προσωπική της σχέση με τη θρησκεία. «Αναρωτιέστε γιατί μια λευκή, ξανθιά γυναίκα με γαλανά μάτια βρίσκεται εδώ να εκπροσωπεί τη διαφορετικότητα. Κι εγώ νιώθω περίεργα. Το 2000 ασπάστηκα το Ισλάμ και αποφάσισα να φορέσω μαντήλα. Τότε ήταν που η ζωή μου ως λευκής προνομιούχου άλλαξε ριζικά: Από εκεί που είχα πολλές προτάσεις εργασίας, με απέβαλαν από τον “Ερυθρό Σταυρό” για ιδεολογικούς λόγους· από εκεί που μου πρόσφεραν τη δυνατότητα να πηγαίνω δωρεάν στο γυμναστήριο ή να δουλεύω ως γυμνάστρια, βρέθηκα να μου αφαιρούν το δικαίωμα εισόδου. Άρχισαν να με αμφισβητούν, να με γελοιοποιούν στις διάφορες δουλειές» υποστηρίζει.

Όπως σημείωσε, τελικά αποφάσισε να αφαιρέσει τη μαντήλα. «Πήγα σε διάφορες συνεντεύξεις εργασίας όπου ήμουν πρώτη σε όλες και τότε προέκυψε να μπορώ να επιλέξω. (…) Βάζοντας τον εαυτό μου στη θέση της μουσουλμάνας γυναίκας με μαντήλα, συνειδητοποίησα πόσο πιο αναγκαίος είναι ένας διαθεματικός φεμινισμός» εξηγεί.