Το «Marinette» ήταν το μοναδικό σκάφος του Global Sumud Flotilla, το οποίο συνέχιζε να πλέει προς τη Γάζα, καθώς όλα τα υπόλοιπα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια έχουν αναχαιτιστεί και καταληφθεί από το Ισραήλ περίπου 50 μίλια από τη στεριά.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, η Marinette, ένα ιστιοπλοϊκό με πολωνική σημαία, το οποίο φέρεται να έχει πλήρωμα έξι ατόμων, ήταν το μοναδικό σκάφος που βρισκόταν εν πλω.

Ωστόσο, λίγο πριν το ισραηλινό ναυτικό το αναχαίτισε. Άλλωστε, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει προηγουμένως το Marinette ότι «η απόπειρά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να παραβιάσει τον αποκλεισμό θα αποτραπεί επίσης».

EYES ON #GlobalSumudFlotilla



LATEST UPDATE FOR MARINETTE LIVESTREAM OF THE #GLOBALSUMUDFLOTILLA



THE CREW HAS BEEN ILLEGALLY ABDUCTED BY THE ZIONIST ISRAELI FORCES.



This is the footage: October 3, 2025

Ο Αυστραλός καπετάνιος του ανέφερε χθες πως το πλοίο «πλέει με ταχύτητα» προς τη Γάζα.

Η ανάρτηση του March to Gaza Greece

«Κι όμως — η “Marinette” συνεχίζει το ταξίδι της», αναφέρει σε ανάρτησή του το March to Gaza Greece: «Ξέρει τη μοίρα των αδελφών της στη θάλασσα. Ξέρει τι την περιμένει. Κι αρνείται να γυρίσει πίσω. Αυτό δεν είναι απλώς ένα πλοίο. Η “Marinette” είναι “sumud” — σταθερότητα και αντίσταση απέναντι στον φόβο, τον αποκλεισμό και τη βαρβαρότητα».

«Είναι αυτό που βλέπουμε στους δρόμους σε όλο τον κόσμο: ανθρώπους που γνωρίζουν τους κινδύνους, που βλέπουν την καταστολή, και που παρ’ όλα αυτά στέκονται αλληλέγγυοι. Ό,τι κι αν ακολουθήσει, αυτή η άρνηση έχει ήδη γράψει ένα νέο κεφάλαιο» συνεχίζει η ελληνική πρωτοβουλία για τη Γάζα και καταλήγει: «Η Γάζα δεν είναι μόνη. Η Παλαιστίνη δεν ξεχνιέται. Δεν πάμε πουθενά».

RSF: Περισσότεροι από 20 δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί

Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλαν τη σύλληψη «περισσότερων από 20 διεθνών δημοσιογράφων» από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά την αναχαίτιση την Τετάρτη και την Πέμπτη του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και ζήτησαν «την άμεση απελευθέρωσή τους».

«Η σύλληψη δημοσιογράφων και η παρεμπόδιση του έργου τους συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στην ενημέρωση. Οι RSF καταγγέλλουν την παράνομη σύλληψη επαγγελματιών της ενημέρωσης που επέβαιναν σε αυτά τα πλοία προκειμένου να καλύψουν μια πρωτοφανούς κλίμακας ανθρωπιστική επιχείρηση», δήλωσε ο Μαρτέν Ρου υπεύθυνος του γραφείου κρίσεων της μη κυβερνητικής οργάνωσης σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, περίπου 20 δημοσιογράφοι μέσων ενημέρωσης από χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Τουρκία και το Κατάρ, επέβαιναν στα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla.

Την Τετάρτη το βράδυ το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει πλοία του στολίσκου, αφού προειδοποίησε τα πληρώματά τους ότι εισέρχονται σε ύδατα τα οποία ελέγχει το Ισραήλ.

Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 πλοία του στολίσκου συνελήφθησαν στη διάρκεια επιχείρησης που διήρκεσε περίπου 12 ώρες, διευκρίνισε χθες το βράδυ Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Τα διάφορα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν λάβει νέα από τους δημοσιογράφους τους», τόνισαν οι RSF.

Το SNJ- CGT, το συνδικάτο εργαζομένων στη γαλλική εφημερίδα L’ Humanite που έχει χάσει την επικοινωνία με τον δημοσιογράφο Εμιλιέν Ιρμπάς από «τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης», κατήγγειλε σήμερα σε ανακοίνωσή του «την απαράδεκτη παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του δημοσιογράφου».

«Όπως και οι υπόλοιποι επαγγελματίες της ενημέρωσης που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ο δημοσιογράφος (Εμιλιέν Ιρμπάς) φαίνεται ότι κρατείται στο λιμάνι του Ασντότ, μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσαν οι RSF στην ανακοίνωσή τους.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το Ισραήλ δεν επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση του ξένου Τύπου στον παλαιστινιακό θύλακα. Μόνο λίγα μέσα ενημέρωσης έχουν εισέλθει στη Γάζα, συνοδευόμενα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, με τα ρεπορτάζ τους να υπόκεινται σε αυστηρή λογοκρισία από τον στρατό.

Οι RSF έχουν καταμετρήσει περισσότερους από 210 δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

