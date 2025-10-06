Στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” έφτασαν το απόγευμα της Δευτέρας (06/10) οι ακτιβιστές, μέλη του Global Sumud Flotilla που είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί στο Ισραήλ. Οι 27 Έλληνες και δεκάδες ακόμη ακτιβιστές άλλων εθνικοτήτων, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, μεταφέρθηκαν με ειδική πτήση τσάρτερ από το διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon.

Greta Thunberg in Greece:



I will never comprehend how humans can be so evil. That you would deliberately starve millions of people living trapped under an illegal siege as a continuation of decades of oppression and apartheid. pic.twitter.com/rhL9RZIG3R

October 6, 2025

Σε κλίμα συγκίνησης και αλληλεγγύης, δεκάδες άνθρωποι με πανό και παλαιστινιακές σημαίες υποδέχτηκαν τους 27 Έλληνες της αποστολής που γύρισαν στην Αθήνα μετά από τρεις μέρες κράτησης στο Ισραήλ.

Οι 27 Έλληνες κρατούνταν από τις 3 Οκτωβρίου από τις Αρχές του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση του στολίσκου που κατευθύνονταν προς τη Γάζα, στα πλαίσια της αποστολής του στολίσκου Sumud για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Μετά την αναχαίτιση συνελήφθησαν περίπου 400 ακτιβιστές και πολιτικά πρόσωπα από όλο τον κόσμο.

Την άφιξη της πτήσης επαναπατρισμού των ακτιβιστών στην Αθήνα γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες».