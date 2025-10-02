Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι οι επιβάτες των σκαφών του διεθνή στολίσκου για τη Γάζα, σκάφη που αναχαιτίστηκαν στη Μεσόγειο, θα απελαθούν στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι κανένα από τα πλοία δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Τα πλοία που αναιχίστηκαν και τα άτομα που επέβαιναν σε αυτά αναμενόταν να μεταφερθούν αρχικά στο ισραηλινό λιμάνι του Ασντόντ, όπου ένα πλοίο εθεάθη να φτάνει από μάρτυρα του Reuters.

«Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και σε καλή υγεία. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο Ισραήλ, από όπου θα απελαθούν στην Ευρώπη», δήλωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X.

«Ένα τελευταίο πλοίο αυτής της προκλητικής ενέργειας παραμένει σε απόσταση. Εάν πλησιάσει, η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να παραβιάσει τον αποκλεισμό θα αποτραπεί επίσης», πρόσθεσε.

Η Global Sumud Flotilla (GSF), διοργανώτρια του ταξιδιού, ανέφερε ότι περίπου 443 εθελοντές είχαν συλληφθεί, ανάμεσά τους και Ελληνες ακτιβιστές που επέβαιναν σε πλοιάρια όπως τα «Oxygono», «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi» και «Παύλος Φύσσας», σύμφωνα με το March to Gaza Greece. Μερικοί από τους οποίους, σύμφωνα με το Reuters μεταφέρθηκαν σε ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο πριν βγουν στην ξηρά.

Το Ισραήλ αντιμετώπισε διεθνή καταδίκη και διαμαρτυρίες την Πέμπτη, μετά την αναχαίτιση από τις δυνάμεις του περίπου 40 σκαφών που μετέφεραν βοήθεια και περισσότερους από 400 ξένους ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, προς τη Γάζα.

Κάμερες που μετέδιδαν ζωντανά από τα σκάφη, όπως επιβεβαίωσε το Reuters, έδειχναν ένοπλους Ισραηλινούς στρατιώτες με κράνη και γυαλιά νυχτερινής όρασης να επιβιβάζονται στα πλοία, ενώ οι επιβάτες ήταν μαζεμένοι φορώντας σωσίβια με τα χέρια ψηλά.

Ένα βίντεο από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έδειχνε τη Σουηδή Τούνμπεργκ, την πιο γνωστή από τους επιβάτες του στόλου, να κάθεται σε ένα κατάστρωμα περιτριγυρισμένη από στρατιώτες.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Την ίδια ώρα, εντεκα μέλη της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στη νηοπομπή Global Sumud Flotilla ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν απεργία πείνας, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία τους για την «παράνομη κράτησή» τους από τις ισραηλινές αρχές.

Οπως υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους, η απόφαση αυτή δεν αποτελεί ατομική πράξη, αλλά μια κοινή στάση αντίστασης απέναντι «στο έγκλημα που συντελείται σε βάρος του παλαιστινιακού λαού και στη συνεχιζόμενη καταπάτηση κάθε αρχής του διεθνούς δικαίου».

«Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί», προσθέτουν οι ακτιβιστές στην ανακοίνωσή τους.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης δηλώνει πως παρακολουθεί εντατικά τις εξελίξεις σχετικά με την αναχαίτιση ελληνικών πλοίων του Global Sumud Flotilla από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, καθώς σε ένα από αυτά επέβαιναν οι δημοσιογράφοι-μέλη της, Μπάμπης Μπίκας και Μαρίνα Μεϊντάνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει με ανακοίνωσή του την επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Καλεί παράλληλα τις ισραηλινές Αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και μέλη ελληνικών και ευρωπαϊκών δημοσιογραφικών οργανώσεων.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η χώρα είχε μεριμνήσει με διαβήματα προς τo Iσραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων. «Η ενημέρωση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα 39 πλοία από το στολίσκο ήδη καταπλέουν προς το λιμάνι του Ασντότ. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει υπάρξει άσκησης βίας. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί απολύτως οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συνοδεία των πλοίων προς το Ισραήλ», ανέφερε.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη συνθετότητα του εγχειρήματος του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που κατευθύνθηκε προς μια εμπόλεμη περιοχή. Εμείς ήδη προληπτικά στο υπουργείο Εξωτερικών είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που επιβαίνουν στα πλοία» πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

ΟΗΕ: Η αναχαίτιση από το Ισραήλ των πλοίων του στολίσκου διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας

Η αναχαίτιση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα πολιτικών πλοίων που μετέφεραν βοήθεια και κατευθύνονταν προς τη Γάζα διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

«Ως κατοχική δύναμη, το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια για τον πληθυσμό στο μέγιστο βαθμό των διαθέσιμων μέσων ή να συμφωνήσει και να διευκολύνει αμερόληπτα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία θα παρέχονται γρήγορα και χωρίς εμπόδια», τόνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ Θαμίν αλ Χιτάν σε email στο Reuters.

Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της αμφισβήτησης της νομιμότητα της κράτησής τους.

Συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο



Διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Τυνησία, την Τουρκία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Αυστραλία για να διαμαρτυρηθούν για την αναχαίτιση του στολίσκου. Οι ενέργειές του έχουν επίσης προκαλέσει κριτική από το Πακιστάν, τη Βολιβία και τη Μαλαισία.

Διεθνείς αντιδράσεις

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ισραηλινή επέμβαση κατά του στολίσκου, λέγοντας ότι αυτή «καταδεικνύει για ακόμη μια φορά τη βαρβαρότητα του Ισραήλ».

«Αυτή η επίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης εναντίον αμάχων που έπλεαν σε διεθνή ύδατα κατέδειξε για άλλη μια φορά την τρέλα με την οποία τα γενοκτονικά στελέχη της προσπαθούν να αποκρύψουν τα εγκλήματά τους κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα» και αποκαλύπτει «για άλλη μια φορά τη βαρβαρότητα του Ισραήλ», κατήγγειλε ο Ερντογάν. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των σκαφών και η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο.

Η Γαλλία κάλεσε το Ισραήλ «να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων».

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα κάλεσε το Ισραήλ να «απελευθερώσει αμέσως» φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του εγγονού του Νέλσον Μαντέλα.

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι «σε αυτό το στάδιο» 22 πολίτες της που συμμετείχαν στον στολίσκο της Γάζας συνελήφθησαν από το Ισραήλ, αποστολή την οποία η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε για άλλη μια φορά.

«Προφανώς, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ιταλία το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η Μελόνι στο περιθώριο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης. «Τούτου λεχθέντος (…) εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν ωφελούν τον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Η Γερμανία κάλεσε το Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των μελών του στολίσκου. «Είμαστε σε επαφή με την ισραηλινή κυβέρνηση και την καλέσαμε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και να ενεργήσει αναλογικά. Ζητήσαμε επίσης να διασφαλιστεί η προστασία όλων των επιβαινόντων, και, απ’ όσο γνωρίζουμε, αυτό έχει γίνει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ. Πρόσθεσε ότι η γερμανική πρεσβεία στο Ισραήλ προσπαθεί να επικοινωνήσει με τυχόν εμπλεκόμενους Γερμανούς υπηκόους.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την απέλαση της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας από τη χώρα του.