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Η απόφαση ελήφθη μετά από δυστύχημα στη Σίφνο, όπου εντοπίστηκαν ενδείξεις δυσλειτουργίας στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου που συνετρίβη παρασύροντας τρία άτομα στον θάνατο.

Οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ελικοπτέρων οφείλουν να αναφέρουν άμεσα στην Αρχή κάθε εύρημα φθοράς ή ανωμαλίας, διατηρώντας τα σκάφη καθηλωμένα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διενεργούν προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτιών της πτώσης, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.

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Οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, ζητά από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν συγκεκριμένα ελικόπτερα η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Η επείγουσα επιστολή με την απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, εστάλη μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σίφνο που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

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Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου.

Συγκεκριμένα, το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας δείχνει το ελικόπτερο να κάνει πλαγιολίσθηση αριστερά και στη συνέχεια περιστροφή δεξιά, πριν συντριβεί στο έδαφος.

Τα δύο σημαντικά σημεία



Για τον λόγο αυτό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε:

Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου



Λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος, τα ελικόπτερα θα παραμένουν καθηλωμένα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας



Τρία άτομα ανασύρθηκαν απανθρακωμένα μετά την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, χθες 17/8, ενώ από το περιστατικό μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Σχετικά με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, την 17η Αυγούστου 2026, από την Ελληνική Αστυνομία γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περί ώρα 18:08, ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206, κατέπεσε πλησίον του ελικοδρομίου Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα.

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Στο ελικόπτερο φέρεται να επέβαιναν τρία άτομα, ο χειριστής και δύο επιβάτες, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα. Από το περιστατικό μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

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Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.