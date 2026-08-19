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Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε επείγουσα οδηγία για τον έλεγχο του ουραίου έλικα στα ελικόπτερα τύπου Bell 206 μετά το δυστύχημα.

Εμπειρογνώμονες και στελέχη των ελεγκτικών αρχών πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο της πτώσης για τη συλλογή στοιχείων και την εξέταση των συντριμμιών.

Οι σοροί των θυμάτων θα μεταφερθούν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή ιατρικού περιστατικού.

Η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος παρακολούθησε την πτώση του ελικοπτέρου, αξιολογείται ως κρίσιμο στοιχείο για την ανασύνθεση των τελευταίων δευτερολέπτων.

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Καθοριστική για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του δυστυχήματος στη Σίφνο αναμένεται να είναι η έρευνα των αρμόδιων αρχών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου, που κόστισε τη ζωή στον Έλληνα χειριστή και σε δύο Βρετανούς νεόνυμφους οι οποίοι βρίσκονταν στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος, έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση. Στο πλαίσιο των ερευνών, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε επείγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, με την οποία ζητά να ελέγχεται ο ουραίος έλικας πριν από κάθε πτήση.

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Το σημείο όπου κατέπεσε το ελικόπτερο παραμένει αποκλεισμένο, ενώ από χθες έχουν μεταβεί στη Σίφνο στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών. Στόχος τους είναι να πραγματοποιήσουν λεπτομερή αυτοψία και να συγκεντρώσουν στοιχεία από τα συντρίμμια.

Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το ελικόπτερο, ενώ δεν αποκλείεται εξαρτήματά του να μεταφερθούν σε ειδικά διαμορφωμένο και ασφαλή χώρο, προκειμένου να υποβληθούν σε περαιτέρω τεχνικό έλεγχο. Η έρευνα στο νησί εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Την ίδια ώρα, οι σοροί των τριών θυμάτων αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις. Στην πρωτεύουσα έχουν ήδη φτάσει συγγενείς των δύο Βρετανών, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία αναγνώρισης.

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές αφορά πιθανή μηχανική βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου, το οποίο είναι κρίσιμο για τον έλεγχο της περιστροφής του γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του.

Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής διερεύνησης θα εξεταστεί παράλληλα και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο ιατρικό περιστατικό. Οι αρχές αναμένεται να ελέγξουν εάν υπήρχαν παθολογικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κατάσταση του χειριστή. Μέχρι στιγμής, πάντως, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν υπό εξέταση.

Σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια να ανασυντεθούν τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης θεωρείται και η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος έδωσε εξηγήσεις στις αστυνομικές αρχές.

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Ο ίδιος φέρεται να παρακολούθησε την πορεία του ελικοπτέρου από τη στιγμή που εμφανίστηκε στον ορίζοντα μέχρι την πτώση του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, είδε το ελικόπτερο να χάνει ξαφνικά ύψος και στη συνέχεια να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, πριν καταλήξει στην περιοχή πίσω από το ελικοδρόμιο.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αναμένεται να αξιοποιηθεί από τους αστυνομικούς και τους εμπειρογνώμονες, καθώς μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή.

Οι έρευνες συνεχίζονται με όλα τα πιθανά σενάρια να παραμένουν στο τραπέζι, έως ότου συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν στις αρχές να καταλήξουν στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

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