Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε αεροδρόμιο της Γιούτα, όταν ένα ελικόπτερο έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη στον διάδρομο προσγείωσης. Ευτυχώς, δεν έχασε κανείς τη ζωή του και όσοι τραυματίστηκαν δεν κινδύνευσαν σοβαρά.
Όπως βλέπετε στο παρακάτω βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Fox News, κατά τη διάρκεια της πτήσης, το ελικόπτερο έχασε την ευστάθειά του και κατέληξε στον διάδρομο. Η πρώτη πρόσκρουση δεν ήταν η τελευταία, καθώς το αεροσκάφος αναπήδησε, σηκώθηκε ξανά για λίγο στον αέρα και άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, προτού προσκρούσει βίαια στο έδαφος.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του NTSB, ο χειριστής έχασε τον έλεγχο όταν προσπάθησε να απλώσει το χέρι του προς τα χειριστήρια, προκειμένου να κάνει ρύθμιση στις στροφές του κινητήρα. Η έρευνα δεν εντόπισε μηχανική βλάβη που να δικαιολογεί την απώλεια ελέγχου ή να εμπόδιζε το ελικόπτερο να λειτουργήσει κανονικά.
Από τη σφοδρότητα της πτώσης αποκολλήθηκαν τμήματα του ουραίου βραχίονα και του κύριου στροφείου. Οι δύο επιβάτες φέρεται να τραυματίστηκαν ελαφρά και δεν κινδύνευσαν σοβαρά. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες προκειμένου να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.