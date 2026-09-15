Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε αεροδρόμιο της Γιούτα, όταν ένα ελικόπτερο έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη στον διάδρομο προσγείωσης. Ευτυχώς, δεν έχασε κανείς τη ζωή του και όσοι τραυματίστηκαν δεν κινδύνευσαν σοβαρά.

Όπως βλέπετε στο παρακάτω βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Fox News, κατά τη διάρκεια της πτήσης, το ελικόπτερο έχασε την ευστάθειά του και κατέληξε στον διάδρομο. Η πρώτη πρόσκρουση δεν ήταν η τελευταία, καθώς το αεροσκάφος αναπήδησε, σηκώθηκε ξανά για λίγο στον αέρα και άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, προτού προσκρούσει βίαια στο έδαφος.

Advertisement

Advertisement

WATCH: Shocking new video shows a helicopter lose control and crash onto a Utah airport taxiway.



The Bell 206 bounces on impact before becoming airborne again, spinning to the right and slamming back into the ground.



The tailboom and main rotor system separate during the crash,… pic.twitter.com/t4tbmYHw1T — Fox News (@FoxNews) September 14, 2026

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του NTSB, ο χειριστής έχασε τον έλεγχο όταν προσπάθησε να απλώσει το χέρι του προς τα χειριστήρια, προκειμένου να κάνει ρύθμιση στις στροφές του κινητήρα. Η έρευνα δεν εντόπισε μηχανική βλάβη που να δικαιολογεί την απώλεια ελέγχου ή να εμπόδιζε το ελικόπτερο να λειτουργήσει κανονικά.

Από τη σφοδρότητα της πτώσης αποκολλήθηκαν τμήματα του ουραίου βραχίονα και του κύριου στροφείου. Οι δύο επιβάτες φέρεται να τραυματίστηκαν ελαφρά και δεν κινδύνευσαν σοβαρά. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες προκειμένου να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.