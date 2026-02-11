Στο δικαστήριο της Γιούτα των ΗΠΑ οδηγήθηκε η 35χρονη Κάρι Ρίτσινς η οποία κατηγορείται ότι το 2022 δηλητηρίασε τον σύζυγό της για να πάρει αποζημίωση 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ στη συνέχεια έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος που βίωνε.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Ρίτσινς, η οποία ήταν μεσίτης ακινήτων, έριξε θανατηφόρα δόση φαιντανύλης στο ποτό που ετοίμασε για τον 39χρονο σύζυγό της με πρόσχημα την πώληση ενός ακινήτου. Όπως αναφέρεται, μάλιστα, αυτή ήταν η δεύτερη φορά που είχε προσπαθήσει να τον δηλητηριάσει καθώς λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε ρίξει το οπιοειδές και σε σάντουιτς.

Η ίδια είχε ισχυριστεί μετά τη σύλληψή της ότι αφού έφερε το ποτό στον σύζυγό της, αποκοιμήθηκε στο κρεβάτι του γιου της, επειδή είχε εφιάλτες, και όταν επέστρεψε στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού, βρήκε τον Έρικ κρύο.

Κατά την εισαγγελία, η 35χρονη, που είναι μητέρα 3 παιδιών, βρισκόταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση όταν έγινε η δολοφονία και κίνητρό της ήταν να σκοτώσει τον σύζυγό της για να εισπράξει την ασφάλεια ζωής του και την περιουσία του ύψους 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στη δικογραφία περιγράφεται, επίσης, ότι η 35χρονη είχε σχέση με έναν από του τεχνίτες με τους οποίους συνεργαζόταν, τον Ρόμπερτ Γκρόσμαν, στον οποίο φέρεται να είχε στείλει μήνυμα την ημέρα μετά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της γράφοντας «αν ο Έρικ μπορούσε απλά να φύγει… η ζωή θα ήταν τέλεια». Την εβδομάδα, δε, που προχώρησε στη μοιραία δηλητηρίαση, του έστειλε ένα μήνυμα στο οποίο έγραφε «η ζωή θα είναι διαφορετική, στο υπόσχομαι. Κρατήσου μέχρι την Παρασκευή»

Η Ρίτσινς συνελήφθη τον Μάιο του 2023, με τους εισαγγελείς να της απαγγέλλουν πέρυσι 26 επιπλέον κατηγορίες σε ξεχωριστή υπόθεση για οικονομικά εγκλήματα που συνδέονται με τη δολοφονία.

Το βιβλίο

Περίπου έναν χρόνο μετά το έγκλημα η 35χρονη προχώρησε στην έκδοση ενός εικονογραφημένου βιβλίου για παιδιά με τίτλο «Are You With Me?».

Όπως έλεγε σε τηλεοπτική εκπομπή έναν μήνα πριν τη σύλληψή της, ο θάνατος του Έρικ «μας συγκλόνισε όλους. Έχουμε τρία μικρά αγόρια, 10, 9 και 6 ετών, και τα παιδιά μου και εγώ γράψαμε αυτό το βιβλίο για τα διαφορετικά συναισθήματα και τις διαδικασίες πένθους που βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο». Το βιβλίο είχε, μάλιστα, την αφιέρωση «στον καταπληκτικό σύζυγό μου και υπέροχο πατέρα».

Το βιβλίο, που πωλούνταν στην τιμή των 14,99 δολαρίων και αποσύρθηκε από το Amazon μετά τη σύλληψή της Ρίτσινς, περιγραφόταν ως «απαραίτητο ανάγνωσμα για κάθε παιδί που έχει βιώσει τον πόνο της απώλειας και για γονείς που θέλουν να προσφέρουν στα παιδιά τους την συναισθηματική υποστήριξη που χρειάζονται για να θεραπευτούν και να μεγαλώσουν».