Η αστυνομία στο Σολτ Λέικ Σίτι στη Γιούτα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι είναι νεκροί και έξι άλλοι τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων και ενώ ήταν σε εξέλιξη κηδεία.

Δεν έχουν γίνει συλλήψεις και είναι σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ή των δραστών όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνιμίας του Σολτ Λέικ Σίτι, Γκλεν Μιλς.

Η αστυνομία έλαβε κλήση για τους πυροβολισμούς λίγο μετά τις 7:30 μ.μ. τοπική ώρα και το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα παρεκκλήσι της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στην οδό Ρέντγουντ.

Η αστυνομία, σύμφωνα με την Salt Lake Tribune ανέφερε πως κατά την διάρκεια της κηδείας ξέσπασε μια συμπλοκή στο πάρκινγκ και ακούστηκαν πυροβολισμοί. Από τα θύματα που επέζησαν, τρία βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ η κατάσταση της υγείας των άλλων τριών δεν είναι γνωστή.

