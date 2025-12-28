Μια μητέρα από τη Γιούτα των ΗΠΑ φέρεται να απήγαγε τα 4 παιδιά της και να τα πήγε στην Ευρώπη, φοβούμενη ότι πλησιάζουν οι «έσχατες ημέρες», δηλαδή το τέλος του κόσμου, ενώ ο πρώην σύζυγός της δίνει μάχη για να τα φέρει πίσω στο σπίτι.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε την Έλεσια Αν Σέιμουρ να επιβιβάζεται σε πτήση προς την Κροατία, έχοντας μαζί της τα τέσσερα παιδιά, στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σολτ Λέικ Σίτι στις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ABC4.

Η πτήση της Delta Airlines είχε προορισμό τη βαλκανική χώρα, με ενδιάμεση στάση στο Άμστερνταμ. Η 35χρονη μητέρα, η οποία πιστεύεται ότι βρίσκεται κάπου στην Ευρώπη, έχει μερική επιμέλεια των παιδιών μαζί με τους δύο πρώην συζύγους της.

Οι αξιωματούχοι συνειδητοποίησαν ότι η Σέιμουρ και τα παιδιά έλειπαν μόνο όταν εκείνη άρχισε να απουσιάζει από τη δουλειά και σταμάτησε να απαντά σε μηνύματα, κάτι που οδήγησε σε έλεγχο της πρόνοιας στο σπίτι της στις 2 Δεκεμβρίου.

Το φωνητικό μήνυμα

Την ίδια μέρα, η Σέιμουρ άφησε ένα φωνητικό μήνυμα σε έναν από τους πρώην συζύγους της, λέγοντας ότι βρισκόταν με τα παιδιά στη Γαλλία, όπου σχεδίαζε να μείνει μόνιμα επειδή «το τέλος του κόσμου» πλησίαζει, ανέφερε το μέσο.

Ο πρώην σύζυγος της Σέιμουρ, Κένταλ Σέιμουρ , την κατηγόρησε ότι απήγαγε τα παιδιά τους. «Για να το θέσω ωμά, τα παιδιά μου έχουν απαχθεί στο εξωτερικό από τη μητέρα τους», έγραψε ο πρώην σύζυγός της, Kendall Seymour, στο GoFundMe.

«Η πρώην σύζυγός μου πέταξε στην Ευρώπη, απάγοντας και τα τρία παιδιά μου και το τέταρτο παιδί της από έναν άλλο πατέρα. Δεν είχαμε ενημερωθεί μέχρι την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, ότι κάποιος αγνοούνταν», ανέφερε.

Τα παιδιά είναι ηλικίας από 3 έως 11 ετών. Ο Κένταλ Σέιμουρ έχει με την πρώην σύζυγό του τα τρία μεγαλύτερα παιδιά. Έχουν ταυτοποιηθεί ως Λάντον Χαλ Σέιμουρ, ο οποίος έκλεισε τα 11 στις 13 Δεκεμβρίου, Λέβι Πάρκερ Σέιμουρ, 8 ετών, Χέιζελ Ρέι Σέιμουρ, 7 ετών, και Τζέικομπ Κερτ Μπρέιντι, 3 ετών.

Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα εξέδωσε ειδοποίηση για τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και αγνοούνται στις 10 Δεκεμβρίου, αναφέροντας τη Σέιμουρ ως την απαγωγέα αφού άφησε το αυτοκίνητό της στο αεροδρόμιο και έφυγε από τη χώρα.

Το σημείωμα που βρέθηκε στο σπίτι

Ο πατέρας ισχυρίστηκε ότι η Σέιμουρ είχε πλαστογραφήσει έγγραφα διαβατηρίου για τα παιδιά και άφησε ένα σημείωμα «υπαγορεύοντας ένα παραληρηματικό μήνυμα από τον Θεό», που της υποσχόταν ότι θα βρισκόταν στην Ιταλία μέχρι τα Χριστούγεννα.

Στο σπίτι της βρέθηκε επίσης μια λίστα εκκρεμοτήτων, η οποία φαινόταν να της υπενθυμίζει να «καταστρέψει έγγραφα, να εξαφανίσει φωτογραφίες ταυτότητας, να πετάξει το κινητό τηλέφωνο, να αγοράσει τηλέφωνο με προπληρωμένη κάρτα».

Έκτοτε, η Σέιμουρ έχει κατηγορηθεί για τέσσερις περιπτώσεις παρεμπόδισης επιμέλειας ανηλίκων, κακούργημα τρίτου βαθμού, σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Πολιτείας της Γιούτα. Εκδόθηκαν επίσης προσωρινή επείγουσα προστατευτική εντολή καθώς και ένταλμα σύλληψης χωρίς δυνατότητα εγγύησης σε βάρος της μητέρας. Το FBI συνδράμει την τοπική αστυνομία στην έρευνα και ο Κένταλ Σέιμουρ ελπίζει το πολιτειακό ένταλμα να μετατραπεί σε ομοσπονδιακό ένταλμα, ώστε η INTERPOL να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα.

«Ελπίζω το επόμενο βήμα να είναι να δεχτώ ένα τηλεφώνημα ότι βρέθηκε και τότε να μπορέσω να ταξιδέψω για να βρω τα παιδιά. Μόλις συμβεί αυτό, εγώ και η αρραβωνιαστικιά μου θα τα αφήσουμε όλα και θα πάμε να τα φέρουμε πίσω».

Ξεκίνησε έναν έρανο ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει στην Ευρώπη και να παραλάβει τα παιδιά, με στόχο να «ελαχιστοποιηθεί το τραύμα» όταν η πρώην σύζυγός του συλληφθεί.

«Οποιαδήποτε χρήματα συγκεντρωθούν πέρα από το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων θα διατεθούν για την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη, λόγω αυτής της τραυματικής εμπειρίας», αναφέρεται στη σελίδα του GoFundMe. «Η ειλικρινής μου ελπίδα είναι να βρεθούν γρήγορα τα παιδιά και να μπορέσουμε να τα πάρουμε όσο ακόμη πιστεύουν ότι βρίσκονται σε διακοπές».

«Αν μπορέσουμε να είμαστε εκεί το συντομότερο δυνατό μετά τη σύλληψη της μητέρας τους, θα νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και δεν θα υποφέρουν τόσο αναρωτώμενα τι θα συμβεί σε εκείνα, στη μητέρα τους και στο μέλλον τους», δήλωσε ο Κένταλ Σέιμουρ. «Δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, αλλά το FBI διαθέτει εξαιρετικούς ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους με πάθος και, σε συνεργασία με τις οικογενειακές διασυνδέσεις, θα καταφέρουν να φέρουν τα παιδιά πίσω στο σπίτι το συντομότερο δυνατό».

Ένας δικηγόρος της οικογένειας εκτιμά ότι η μητέρα, η οποία παραμένει ασύλληπτη, ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρά νομικά προβλήματα όταν εντοπιστεί.

«Αντιμετωπίζει τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες, ωστόσο, αν πρόκειται για την πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και εφόσον υπάρχουν ζητήματα ψυχικής υγείας, είναι πιθανό να μην της επιβληθεί καθόλου ποινή φυλάκισης», δήλωσε ο Μάρκο Μπράουν στο ABC4. «Αυτό που θεωρώ πιο πιθανό είναι να επιστραφούν τα παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και, εφόσον υπάρχει συνεπιμέλεια 50-50, εκείνος (ο Κένταλ Σέιμουρ) να ζητήσει τροποποίηση της επιμέλειας, ώστε να αποκτήσει τη μεγαλύτερη ευθύνη και να κρατά τα διαβατήρια των παιδιών».

