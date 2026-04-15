Σοκαριστικές σκηνές απο την υπόθεση απαγωγης και επίθεσης με μαχαίρι σε ενός παιδιού ηλικίας 3 ετών στην Νεμπράσκα των ΗΠΑ, ήρθσαν στο φως της δημοσιότητας.

Η 31χρονη δράστις άρπαξε τον παιδί από άνα κατάστημα Walmart υπό την απειλή μαχαιριού και με τις κάμερες κλειστού κυκλώματος να καταγράφουν το περιστατικό.

Advertisement

Advertisement

Στο βίντεο φαίνεται η Noemi Guzman να κλέβει το κουζινομάχαιρο από το κατάσταημα, να πλησιάζει το παιδί ενώ βρίσκονταν με την μητέρα του ενώ λίγο αργότερα εμφανίζεται εκτός του καταστήματος πλάισ το παιδί που είναι καθισμένο σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ. Εκείνη είναι δίπλα του και έχει σηκώσει το κουζινομάχαιρο και είναι έτοιμη να το χτυπήσει.

Αστυνομικοί, όπως αναφέρει το Νews14 έσπευσαν στο σημείο και της ζήτησαν πολλές φορές να απομακρυνθεί. Η γυναίκα τελικά μαχαίρωσε το παιδί και οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και την σκότωσαν.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο και το χέρι του αλλά είναι καλά στην υγεία του.