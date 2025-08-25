Η πετσέτα που έχει στον λαιμό του για να μην λερωθεί την ώρα των οδοντιατρικών εργασιών, έχει γίνει «μπέρτα» που κυματίζει στον αέρα, καθώς ο μικροσκοπικός ήρωας ξεχύνεται ασυγκράτητος προς την έξοδο της κλινικής.

Η σκηνή σαν βγαλμένη από ταινία με…Θανάση Βέγγο, έχει εκτυλιχθεί στις 24 Απριλίου στην πόλη Κίνγκνταο της Κίνας: Οι νοσηλεύτριες – κάπως τρομακτικές, αφού φοράνε μαύρες και όχι λευκές στολές – κυνηγάνε με στυλ που παραπέμπει σε «Τζέιμς Μποντ» τον μικρό φυγά. Τελικά τον «τσακώνουν» μερικά μέτρα παρακάτω και τον επαναφέρουν στην τάξη.

Για να γίνει η αφαίρεση του δοντιού, που τόσο πολύ τον τρόμαξε, χρειάστηκε να τον δέσουν με σεντόνια ώστε να τον ακινητοποιήσουν.