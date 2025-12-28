Αντιμέτωπο με ένα φρικτό θέαμα ήρθε ένα ζευγάρι στην πολιτεία Γιούτα των ΗΠΑ, όπου κατά τη διάρκεια πεζοπορίας ανακάλυψε ανάμεσα σε θάμνους, τα αποσυντεθειμένα λείψανα ενός μικρού κοριτσιού. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για την 9χρονη Μέλοντι, της οποίας η εξαφάνιση έχει δηλωθεί από τον περασμένο Οκτώβρη.

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Μέλοντι Μπάσαρντ είχε πάρει τεράστια δημοσιότητα στις ΗΠΑ. Η 9χρονη δεν είχε εμφανιστεί για περισσότερο από δύο μήνες, μετά από ένα μεγάλο road trip που ξεκίνησε με τη μητέρα της, Άσλι Μπάσαρντ, από την Καλιφόρνια προς τη Νεμπράσκα. Μέσα στον Δεκέμβριο, μετά την ανακάλυψη του ζευγαριού στη Γιούτα, όταν οι βοηθοί του σερίφη έφτασαν στην αραιοκατοικημένη περιοχή του Κέινβιλ, ήταν σαφές ότι θα ερευνούσαν μια ανθρωποκτονία.

Advertisement

Advertisement

There was never any hope the Melodee Buzzard would be found alive, judging from the actions of her mother, Ashlee Buzzard.



Poor Melodee.



I will be posting more details soon.



*Melodee is dead and her "mom" Ashlee is in custody.*#MelodeeBuzzard #missing found deceased… pic.twitter.com/WsZkLFp27v — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) December 23, 2025

Το μέχρι τότε αγνώστου ταυτότητας κορίτσι είχε δεχτεί πυροβολισμό στο κεφάλι, όπως ανακοίνωσαν αργότερα οι αρχές. Χωρίς να το γνωρίζουν οι ερευνητές εκείνη τη στιγμή, είχαν μπροστά τους τα λείψανα της 9χρονης Μέλοντι Μπάζαρντ από την Καλιφόρνια, της οποίας η μυστηριώδης εξαφάνιση κατά τη διάρκεια του οδικού ταξιδιού με τη μητέρα της είχε κινητοποιήσει ένα τεράστιο δίκτυο τοπικών, πολιτειακών και ομοσπονδιακών ερευνητών που έψαχναν για δύο μήνες σε οκτώ πολιτείες.

Η εικόνα του χαμόγελου της και των σγουρών της μαλλιών είχε προβληθεί σε όλη τη χώρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την αστυνομία και το κοινό. Παράλληλα, η υπόθεση έχει κινήσει και το παγκόσμιο ενδιαφέρον, λόγω του νεαρού της ηλικίας της Μελόντι, καθώς και της απαθούς στάσης της μητέρας της καθ’ όλο το διάστημα που αγνοούνταν το παιδί της.

Τελικά, χρειάστηκαν δύο ακόμη εβδομάδες για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι όλα τα στοιχεία οδηγούσαν σε έναν ύποπτο τον οποίο η Μέλοντι «εμπιστευόταν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο», όπως δήλωσε ο σερίφης-ιατροδικαστής της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα, Μπιλ Μπράουν.

Η μητέρα της Μέλοντι, Άσλι Μπάζαρντ, συνελήφθη την Τρίτη 23/12 και κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού για τη δολοφονία της κόρης της, η οποία, σύμφωνα με την ποινική δίωξη, διαπράχθηκε με εξαιρετική «σκληρότητα» και «κακία».

Στην αίθουσα του δικαστηρίου ακούστηκαν μουρμουρητά την Παρασκευή, όταν η Μπάζαρντ δήλωσε αθώα. Οι εισαγγελείς είπαν ότι δεν θα ζητήσουν τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί, αλλά θα ζητήσουν ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

Advertisement

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι εμποδίστηκαν από «σκόπιμες προσπάθειες» να κρυφτεί η αλήθεια – αδέξιες μεταμφιέσεις, αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας και ύποπτη οδήγηση – και από μια μη συνεργάσιμη μητέρα που δεν μπόρεσε ποτέ να δώσει μια λογική εξήγηση για το πού βρισκόταν η Μέλοντι.

Οι ερευνητές συνέθεσαν τελικά τα στοιχεία DNA, τους κάλυκες που βρέθηκαν, καθώς και ένα δίκτυο στοιχείων από πολλές πολιτείες για να συνδέσουν τη μητέρα της Μέλοντι με τη δολοφονία της.

Ένα σπίτι χωρίς τη Μέλοντι

Ο κόσμος στον οποίο ζούσε η Μέλοντι με τη μητέρα της, φαίνεται ότι ήταν μικρός. Αποτελούνταν από ένα ισόγειο σπίτι που έμοιαζε με όλα τα άλλα στη γειτονιά τους στο Λόμποκ της Καλιφόρνια, όπου οι δρόμοι είχαν ονόματα όπως «Stardust Road», «Pluto Avenue» και «Solar Way».

Advertisement

Πολλοί από τους μακρινούς συγγενείς της Μέλοντι δεν την είχαν δει για χρόνια. Είχαν χάσει σε μεγάλο βαθμό την επαφή με τη μητέρα της «μετά το θάνατο του πατέρα της σε ένα τροχαίο με μοτοσικλέτα, όταν η Μέλοντι ήταν ακόμη μωρό», όπως είπε η θεία της, Λίζαμπεθ Μέζα, στο NewsNation.

Ωστόσο, δεν ήταν η οικογένειά της που ανέφερε την εξαφάνισή της τον Οκτώβριο, αλλά ένας ανήσυχος σχολικός διοικητικός υπάλληλος. Στις 14 Οκτωβρίου, το σχολείο της Μέλοντι ζήτησε από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα, να ελέγξει την κατάσταση του παιδιού λόγω της «παρατεταμένης απουσίας» της, σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα των ερευνητών.

⚠️ WARNING: This post contains descriptions of a fatal crime involving a child



The body of 9-year-old Melodee Buzzard has been found in Utah, nearly three months after her disappearance in October. Law enforcement sources confirmed the discovery following DNA testing on remains… pic.twitter.com/RCFLv4AgGd Advertisement December 24, 2025

Οι υπάλληλοι του σχολείου δεν είχαν δει τη Μέλοντι από τον Αύγουστο, όταν η Μπάζαρντ την ενέγραψε σε ένα πρόγραμμα σπουδών που της επέτρεπε να παρακολουθεί μαθήματα εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη και το Ενιαίο Σχολικό Διαμέρισμα του Λόμποκ.

Αυτή η πληροφορία από το σχολείο βοήθησε τους ντετέκτιβς να περιορίσουν την έρευνά τους νωρίς, καθώς η τελευταία φορά που είχε δει κανείς τη Μέλοντι ήταν πέρυσι.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας Μπάζαρντ στις 14 Οκτωβρίου, αλλά βρήκαν μόνο την Άσλι Μπάζαρντ, η οποία «δεν είχε καμία επαληθεύσιμη εξήγηση για το πού βρισκόταν η Μέλοντι», σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Έτσι, όταν έψαξαν το σπίτι, η Μέλοντι ήταν άφαντη.

Advertisement

Το περίπλοκο οδικό ταξίδι μάνας – κόρης

Την επόμενη μέρα, οι ερευνητές εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στο σπίτι των Μπάζαρντ και ανακάλυψαν πληροφορίες που θα περιόριζαν δραματικά το εύρος της αναζήτησής τους.

Advertisement

Η Άσλι είχε πρόσφατα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο από μια τοπική εταιρεία ενοικίασης, όπου οι κάμερες παρακολούθησης την κατέγραψαν μαζί με τη Μέλοντι, μεταμφιεσμένες με περούκες, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη. Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν την μητέρα με πυκνές χρυσές μπούκλες και τη Μέλοντι με μια κουκούλα που κάλυπτε τα πυκνά φρύδια της.

Καθώς οδηγούσαν, η Άσλι άλλαζε την πινακίδα του αυτοκινήτου, φορούσε νέες περούκες και έμπαινε σε βενζινάδικα, σε μια «προφανή προσπάθεια να αποφύγει τις κάμερες παρακολούθησης», ισχυρίστηκε ο Μπράουν, επικαλούμενος στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο παρακολούθησης.

Facts:



*9 YO Melodee Buzzard was seen on video with Ashlee, her mom on 10/7 (see below) wearing wigs and renting a car.



*Melodee was last seen on 10/9 on video on the Colorado side of the Colorado/Utah border. (Per LE)



*Ashlee's family, friends, and a PI have widely reported… pic.twitter.com/kXMpIjxpeg Advertisement November 16, 2025

Η Μέλοντι εθεάθη για τελευταία φορά σε βίντεο με την Άσλι στις 9 Οκτωβρίου κοντά στα σύνορα των πολιτειών του Κολοράντο και της Γιούτα. Οι ντετέκτιβ πιστεύουν πλέον ότι η Μέλοντι δολοφονήθηκε λίγο μετά από αυτή την θέαση, ανέφερε ο σερίφης.

Η Άσλι επέστρεψε στο σπίτι της στο Λόμποκ την επόμενη μέρα χωρίς τη Μέλοντι, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Πράκτορες του FBI και βοηθοί του σερίφη εκτέλεσαν ένα άλλο ένταλμα έρευνας στις 30 Οκτωβρίου στο σπίτι της Μπάζαρντ, σε μια αποθήκη που είχε νοικιάσει και στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον σερίφη.

Μέσα στο σπίτι βρέθηκε ένας κάλυκας από σφαίρα, ενώ στο αυτοκίνητο βρέθηκε μια παρόμοια σφαίρα, ανέφερε ο σερίφης. Ο κάλυκας υποβλήθηκε σε εθνική βάση δεδομένων βαλλιστικής απεικόνισης, που ονομάζεται ΝΙΒΙΝ, η οποία λειτουργεί υπό το Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών).

Καθώς η Άσλι παρέμενε μη συνεργάσιμη, οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τη μητέρα «24 ώρες το 24ωρο», ενώ άλλοι πέρασαν εβδομάδες ακολουθώντας επιμελώς υποσχόμενες πληροφορίες, είπε ο σερίφης. Όλο αυτό το διάστημα, οι αστυνομικοί «ήλπιζαν ότι η 9χρονη θα βρεθεί ασφαλής», είπε ο Μπράουν.

Η ανακάλυψη

Παρά την αδιάκοπη αναζήτηση της Μέλοντι, η ανακάλυψη των λειψάνων της ήταν ένα απρόσμενο και τυχαίο «ατύχημα». Το σώμα της βρέθηκε στην αγροτική κοινότητα του Κέινβιλ, στη Γιούτα, όπου λίγες κατοικίες χωρίζονται από μεγάλες εκτάσεις γης. Το ζευγάρι που την βρήκε κατά λάθος είχε βγει από έναν αυτοκινητόδρομο σε έναν χωματόδρομο που συνήθως περνάει απαρατήρητος από τους περαστικούς.

Μέχρι την ανακάλυψη της 6ης Δεκεμβρίου, η υπόθεση φαινόταν να έχει σταματήσει και οι ντετέκτιβ δεν είχαν οριστικές αποδείξεις για να κατηγορήσουν την μητέρα της 9χρονης, Άσλι, για την εξαφάνιση της κόρης της. Ωστόσο, τα λείψανα – που αργότερα ταυτοποιήθηκαν ως της Μέλοντι – και τα αντικείμενα που είχαν αφεθεί στον τόπο του εγκλήματος παρείχαν σημαντικές συνδέσεις με την Μπάζαρντ, είπε ο σερίφης.

Μετά την εύρεση του άγνωστου πτώματος, ένα εργαστήριο στη Γιούτα ανέλυσε τα αντικείμενα που είχαν αφεθεί στον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Γουέιν.

«Σε λιγότερο από 24 ώρες, το Εγκληματολογικό Εργαστήριο επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση της κομητείας Γουέιν είχε σχέση με την υπόθεση της Σάντα Μπάρμπαρα», δήλωσε ο σερίφης Μάικα Γκάλεϊ.

Οι θήκες των φυσιγγίων που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος επισημάνθηκαν στη βάση δεδομένων NIBIN ως συνδεδεμένες με το μοναδικό φυσίγγιο που βρέθηκε στο σπίτι της Μπάζαρντ, τόνισε ο σερίφης. Οι εισαγγελείς έγραψαν αργότερα ότι η Άσλι φέρεται να σκότωσε τη Μέλοντι χρησιμοποιώντας ένα όπλο 9 χιλιοστών.

Στις 22 Δεκεμβρίου το Εγκληματολογικό Εργαστήριο του FBI μπόρεσε να διαπιστώσει ότι το DNA από τα λείψανα στη Γιούτα ταίριαζε με αυτό της Μπάζαρντ και οι ερευνητές εξασφάλισαν ένταλμα σύλληψης της Άσλι, ως βασική ύποπτη για την δολοφονία.

«Έχουμε συλλέξει σημαντικές αποδείξεις που δείχνουν ότι αυτό το ειδεχθές έγκλημα διαπράχθηκε από την Άσλι Μπάζαρντ», ανακοίνωσε ο Μπράουν μετά τη σύλληψη της Μπάζαρντ την περασμένη Τρίτη (23.12.2025).

Η Μπάζαρντ κατηγορήθηκε επίσημα την παραμονή των Χριστουγέννων και κρατείται χωρίς εγγύηση. Οι εισαγγέλεις την κατηγόρησαν ότι «περίμενε την κατάλληλη στιγμή» για να σκοτώσει τη Μέλοντι, καθώς το παιδί ήταν «ιδιαίτερα ευάλωτο», κατηγορίες που η μητέρα αρνείται.

Αν και οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο φόνος είχε προγραμματιστεί πριν ξεκινήσουν το ταξίδι, δεν έχουν ακόμη εντοπίσει το όπλο ούτε έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν το κίνητρο.

«Όλοι αναρωτιούνται: Γιατί το έκανε αυτό;… Πώς μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο σε ένα μωρό;», δήλωσε η γιαγιά της Μέλοντι από την πλευρά του πατέρα της. Μάλιστα, ο Μπράουν ανέφερε την Τρίτη ότι η «σκληρότητα» της δολοφονίας και ο βαθμός της φερόμενης προμελέτης είναι δύσκολο να κατανοηθούν.

«Αυτό το επίπεδο εγκληματικής δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικό, δεδομένης της υπολογισμένης, εν ψυχρώ και εγκληματικά περίτεχνης προμελέτης και της σκληρότητας με την οποία σχεδιάστηκε», πρόσθεσε.

Η χαρτογράφηση των κινήσεων της Άσλι σε διάφορες πολιτείες «απαιτούσε συντονισμό από περισσότερες από δώδεκα υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών γραφείων του FBI σε επτά πόλεις», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI Πάτρικ Γκράντι.

Ωστόσο, καθώς η υπόθεση προχωρά σε δίκη, το FBI θα συνεχίσει να βοηθά τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου μέσω εργαστηριακών αναλύσεων και της διερεύνησης των υπόλοιπων στοιχείων. Ο Γκράντι ενθάρρυνε το κοινό να συνεχίσει να παρέχει πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν τους ερευνητές.

Ο σερίφης είπε ότι η μητέρα παρέμεινε μη συνεργάσιμη μετά τη σύλληψή της, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρξε καμία αλλαγή στη στάση και τη συμπεριφορά της». Κατά τη διάρκεια της απαγγελίας κατηγοριών της Άσλι, χτες Παρασκευή, ένας δικαστής εξέδωσε προσωρινή περιοριστική εντολή που θα εμποδίσει το γραφείο του σερίφη να συζητήσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια της υπόθεσης που δεν έχει ήδη δημοσιοποιηθεί.

Αν και τα λείψανα αποτέλεσαν σημαντική ανακάλυψη για την υπόθεση, προκάλεσαν επίσης ένα βαθύ «τραύμα» στους ερευνητές που είχαν αφιερώσει μήνες στην αναζήτηση του χαμένου παιδιού, είπε ο Γκράντι.

«Όλοι ελπίζαμε να βρούμε τη Μέλοντι ζωντανή, όπως σίγουρα ελπίζατε και εσείς», δήλωσε ο Γκράντι στους δημοσιογράφους. Ο Μπράουν πρόσθεσε ότι η υπηρεσία του έχει «επηρεαστεί βαθιά» από την υπόθεση.

Η οικογένεια του πατέρα της Μέλοντι ήταν στο δικαστήριο την Παρασκευή, παρακολουθώντας την Άσλι να δηλώνει αθώα. Ο Μάρβιν Μέζα, θείος της Μέλοντι, είπε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί οι εισαγγελείς δεν ζητούν την θανατική ποινή. «Αυτό που έκανε είναι απεχθές», είπε ο Μέζα. «Για αυτό που έκανε, (η τιμωρία) θα έπρεπε να είναι πολύ χειρότερη».

Ο σερίφης αφιέρωσε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Τρίτης για να μιλήσει απευθείας στην οικογένεια της Μέλοντι, η οποία, όπως είπε, υπέφερε «αδιανόητο πόνο καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας».

«Η δύναμή τους, η υπομονή τους και η ακλόνητη ελπίδα τους ήταν εμφανείς από την αρχή», δήλωσε ο Μπράουν. «Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να βιώσει ποτέ μια τέτοια απώλεια, και οι καρδιές μας είναι μαζί τους σήμερα και θα είναι μαζί τους στις δύσκολες μέρες που έρχονται». «Είθε ο Θεός να ευλογεί την αθώα ψυχή της Μελόντι Ελάνη Μπάζαρντ, την οποία δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», πρόσθεσε.