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Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και επηρεασμό μάρτυρα.

Η εισαγγελία παρουσίασε στοιχεία, όπως γενετικό υλικό και ομολογητικό σημείωμα, που συνδέουν τον Ρόμπινσον με τη δολοφονική επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου.

Στην αίθουσα παρευρέθηκαν μέλη της οικογένειας του θύματος, ενώ ο πρώην αστυνομικός Κρίστοφερ Μπάγκλεϊ κατέθεσε για το σημείο από όπου πραγματοποιήθηκαν οι πυροβολισμοί.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν ζητήσει τον αποκλεισμό της θανατικής ποινής, χωρίς να έχουν τοποθετηθεί επίσημα για την ενοχή του πελάτη τους.

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Ξεκίνησε χθες 6/7 στο δικαστήριο της Γιούτα η ακροαματική διαδικασία για την παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων της εισαγγελίας σε βάρος του 23χρονου Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, με την οικογένεια του θύματος να έρχεται για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωπο με τον θύτη.

Ξεκινά η ακροαματική διαδικασία για τη δολοφονία Κερκ

Ο Ρόμπινσον που δεν έχει δηλώσει ακόμη αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες και παραδόθηκε στις αρχές μία ημέρα μετά τον πυροβολισμό, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου, παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης και επηρεασμό μάρτυρα και θα κριθεί από το δικαστήριο αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί σε δίκη

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Στην αίθουσα βρέθηκαν για πρώτη φορά η χήρα του Κερκ, Έρικα, οι γονείς του, καθώς και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιος του Αμερικανού προέδρου και φίλος του θύματος.

BREAKING: The preliminary hearing in the murder case of Charlie Kirk is now underway in Utah



Charlie Kirk's widow, Erika Kirk, is in the courtroom, where she is expected to come face-to-face with the man accused of murdering her husband, Tyler Robinson. https://t.co/UOoNRU3zyt pic.twitter.com/wkb5FVWcAx July 6, 2026

Η οικογένεια ανέφερε σε ανακοίνωσή της πριν από τη διαδικασία ότι κάθε δικαστική διαδικασία αποτελεί «μια οδυνηρή υπενθύμιση» της απώλειας.

«Ο Τσάρλι ήταν ένας αγαπημένος σύζυγος, γιος, αδελφός, φίλος και πατέρας. Κάθε δικαστική διαδικασία μας θυμίζει τον θάνατό του και την απώλεια που άλλαξε για πάντα τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών του», ανέφεραν.

Η Έρικα Κερκ εμφανίστηκε συγκινημένη και αποχώρησε λίγο μετά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Στο παρελθόν είχε δηλώσει δημόσια ότι συγχωρεί τον άνθρωπο που κατηγορείται για τη δολοφονία του συζύγου της. «Ο σύζυγός μου ήθελε να σώσει νέους άνδρες, όπως εκείνον που του πήρε τη ζωή. Τον συγχωρώ, γιατί αυτό έκανε ο Χριστός. Αυτό θα έκανε και ο Τσάρλι», είχε πει στο μνημόσυνό του.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον – Reuters

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναμένεται να παρουσιαστούν δεκάδες αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων βίντεο από τη δολοφονική επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όπου ο Κερκ μιλούσε σε συγκεντρωμένο πλήθος. Σύμφωνα με την εισαγγελία, γενετικό υλικό συνδέει τον Ρόμπινσον με το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, ενώ υποστηρίζεται ακόμη ότι ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του σε σημείωμα που άφησε στον συγκάτοικο και σύντροφό του. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι από τους πυροβολισμούς τέθηκαν σε κίνδυνο και άλλοι παρευρισκόμενοι, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει επιβαρυντική περίσταση.

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Οι καταθέσεις

Η ακροαματική διαδικασία, που αναμένεται να διαρκέσει έως την Παρασκευή, αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων της υπόθεσης.

Πρώτος κατέθεσε ο πρώην αστυνομικός του Utah Valley University, Κρίστοφερ Μπάγκλεϊ, ο οποίος περιέγραψε τι εντόπισε στην ταράτσα κτιρίου με απευθείας οπτική επαφή προς το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ όταν δέχθηκε τον πυροβολισμό.

Όπως είπε, παρατήρησε ίχνη στο χαλίκι που τον έκαναν να πιστέψει ότι οι αρχικές πληροφορίες πως ο δράστης είχε ήδη συλληφθεί μπορεί να ήταν λανθασμένες.

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Ο ίδιος χαρακτήρισε το σημείο «θέση ελεύθερου σκοπευτή», εξηγώντας ότι υπήρχαν σημάδια που έμοιαζαν να έχουν δημιουργηθεί από αγκώνες και γόνατα ανθρώπου ξαπλωμένου σε στάση βολής, καθώς και σημείο όπου πιθανόν είχε τοποθετηθεί όπλο.

Reuters

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ρόμπινσον φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα στον συγκάτοικό του και σύντροφό του, στο οποίο ανέφερε ότι είχε «την ευκαιρία να βγάλει από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ» και θα την αξιοποιούσε.

Οι συνήγοροι του 23χρονου δεν έχουν τοποθετηθεί σχετικά με την ενοχή ή την αθωότητά του, ωστόσο έχουν ζητήσει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιβολής της θανατικής ποινής.

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