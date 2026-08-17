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Ένα νεόνυμφο ζευγάρι αλλοδαπών (πιθανότατα από την Αγγλία) φέρεται να είναι μεταξύ των τριών νεκρών από τη τραγική συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου 2026, κοντά στο ελικοδρόμιο στην περιοχή Θόλος στη Σίφνο.



Σύμφωνα με το pontiki.gr, τα τρία θύματα είναι οι: Ράικος Γιώργος, πιλότος, Αλεξάντερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ. Οι τρεις σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ιδιωτικό ελικόπτερο της Belavia παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του.

Το ελικόπτερο τύπου Bell 206, είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο. Κατά τη διαδικασία της προσέγγισης κατέπεσε σε μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό το απόγευμα, περίπου στις 18:17. Εντός του ελικοπτέρου βρίσκονταν τρία άτομα – ο χειριστής και δύο ακόμα επιβαίνοντες – οι οποίοι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ανασύρθηκαν νεκροί.

Από την πτώση του ελικοπτέρου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σημείο της συντριβής, στην περιοχή Θόλος της Σίφνου. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μετέβη ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σίφνου, Μανώλη Φουτουλάκη, ο οποίος μίλησε στον Alpha, αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου άκουσαν έναν παράξενο θόρυβο, ενδεχομένως από κάποια μηχανική βλάβη. Μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν να βγαίνει καπνός από το ελικόπτερο, ενώ προσέγγιζε το ελικοδρόμιο.

«Ακούσαμε έναν θόρυβο περίεργο και ακαριαία είδαμε τον καπνό», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας στο MEGA.

«Έκανε έναν παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε»



Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στον ΣΚΑΪ ότι το ελικόπτερο άρχισε να γυρίζει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και μετά έπεσε.