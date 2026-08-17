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Ένα ιδιωτικό ελικόπτερο έπεσε το απόγευμα της Δευτέρας (17/7) στην Σίφνο, αρκετά κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στις αρχές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό το απόγευμα, περίπου στις 18:17. Εντός του ελικοπτέρου βρίσκονταν τρία άτομα – ο χειριστής και δύο ακόμα επιβαίνοντες αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων – οι οποίοι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ανασύρθηκαν νεκροί.

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Από την πτώση του ελικοπτέρου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σημείο της συντριβής, στην περιοχή Θόλος της Σίφνου. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μετέβη ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και εκδήλωση #πυρκαγιάς σε αυτό, στην περιοχή Θόλος στη νήσο Σίφνο. Επιχειρούν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος. August 17, 2026