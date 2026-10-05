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Ένα ελικόπτερο της νιγηριανής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας με 32 επιβαίνοντες, σύμφωνα με τον στρατό και τον υπουργό Αεροπορίας της Νιγηρίας.

«Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι υπήρχαν 25 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος στο αεροσκάφος», δήλωσε ο υπουργός Αεροπορίας Φέστους Κεϊάμο με ανάρτηση στο X.

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Panic has gripped Igbokoda in Ondo State after a helicopter crashed near the riverine community on Monday, with several people feared dead. The number of people on board and their fate remain unclear, as rescue efforts continue to reach the crash site in the swampy area. https://t.co/qil6zcfzHR — Vanguard Newspapers (@vanguardngrnews) October 5, 2026

A helicopter crashed near a naval base in the Igbokoda River, Ondo today. Here is the footage from the scene. https://t.co/QUKUKxMjrC October 5, 2026

Ο Φέστους Κεϊάμο ανέφερε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στη Ναυτική Βάση στο Ιγκμποκόντα, στην πολιτεία Όντο, και ότι τα συντρίμμια είχαν εντοπιστεί, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση για θύματα από τη συντριβή.