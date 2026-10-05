Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα ελικόπτερο της νιγηριανής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας με 32 επιβαίνοντες, σύμφωνα με τον στρατό και τον υπουργό Αεροπορίας της Νιγηρίας.

«Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι υπήρχαν 25 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος στο αεροσκάφος», δήλωσε ο υπουργός Αεροπορίας Φέστους Κεϊάμο με ανάρτηση στο X.

Advertisement
Advertisement

Ο Φέστους Κεϊάμο ανέφερε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στη Ναυτική Βάση στο Ιγκμποκόντα, στην πολιτεία Όντο, και ότι τα συντρίμμια είχαν εντοπιστεί, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση για θύματα από τη συντριβή.