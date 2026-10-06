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Η σύζυγος του Αντιπροέδρου ανέκτησε άμεσα τον έλεγχο και συνέχισε τη διαδρομή της προς το αεροσκάφος που θα μετέφερε την οικογένεια στην Αλάσκα.

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνοδευόταν από την κόρη τους και μετέβη στο Άνκορατζ για να συμμετάσχει σε προεκλογική εκδήλωση υπέρ του Γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν.

Ο Βανς δήλωσε πως η οικογένεια πραγματοποιεί το μακρινό ταξίδι μαζί, παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται η φροντίδα ενός νεογέννητου παιδιού κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

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H Δεύτερη Κυρία των ΗΠΑ, Ούσα Βανς, φάνηκε να παραπατά καθώς αποβιβαζόταν από το ελικόπτερο στη βάση Joint Base Andrews στο Μέριλαντ, πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλάσκα, όπου ο Αντιπρόεδρος και συζυγός της Τζέι Ντι Vance θα πραγματοποιήσει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η σύζυγος του Αντιπροέδρου, όπως αναφέρει το USA Today, φάνηκε να χάνει το βήμα της στα σκαλιά και να γλυστράει καθώς κατέβαινε από το ελικόπτερο, κρατώντας στην αγκαλιά της —σε ειδικό μάρσιπο— το εννέα εβδοβών βρέφος του ζευγαριού, τον Άλεκ Νιλ Βανς.

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Ωστόσο,ανέκτησε γρήγορα την ισορροπία και την ψυχραιμία της, χαμογελώντας καθώς συνήλθε και καθησύχασε το μωρό της. Ο Βανς βγήκε από το αεκάφος πίσω της, κρατώντας την κόρη τους, την Μίρραμπελ, ηλικίας 4 ετών.

Στη συνέχεια, η οικογένεια κατευθύνθηκε προς το αεροσκάφος που τους περίμενε για να τους μεταφέρει στο Άνκορατζ, όπου ο Βανς θα ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε συγκέντρωση της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, η οποία διοργανώνεται για τη στήριξη της επανεκλογής του Γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν απέναντι στη Δημοκρατική Μαίρη Πελτόλα.

Usha Vance nearly had a very dangerous fall while holding her 2-month-old and a large leather diaper bag. Why did nobody, including her husband, help her? https://t.co/bzJodvxA7J — MeidasTouch (@MeidasTouch) October 5, 2026

«Η Ούσα και μερικά από τα παιδιά έρχονται μαζί», δήλωσε ο Βανς πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. «Αυτή είναι η 50ή πολιτεία που επισκέπτεται η Ούσα, γι’ αυτό και παίρνουμε μαζί μας ένα μωρό εννέα εβδομάδων σε μια πτήση 7,5 ωρών για την Αλάσκα — οπότε, αν απόψε δώσω ομιλία και φαίνομαι εξαντλημένος και αγχωμένος, αυτός είναι ακριβώς ο λόγος».

Το ζεύγος Βανς υποδέχτηκε τον Άλεκ στις 19 Ιουλίου στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο «Walter Reed» στη Μπεθέσντα του Μέριλαντ. «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το αγοράκι μας, ο Άλεκ Νιλ Βανς, γεννήθηκε σήμερα το πρωί», ανέφερε η οικογένεια Βανς σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Ούσα και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους και τα παιδιά μας είναι ενθουσιασμένα που θα γνωρίσουν τον μικρό τους αδελφό».

Ο Άλεκ έχει ακόμη τρια αδέρφια: τον Έβαν (9 ετών), τον Βίβεκ (6 ετών) και την Μίραμπελ (4 ετών).

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν τη γέννηση του παιδιού, η Ούσα Βανς πραγματοποίησε περιορισμένες δημόσιες εμφανίσεις. Η τελευταία της παρουσία ήταν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος Donald Trump προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίν΄γκ , στις 24 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσημης επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.