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Με σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις και ανατροπές στην καθημερινότητα των πολιτών αναμένεται να κυλήσει η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, λόγω της πανελλαδικής απεργίας στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ συμμετοχή έχουν ανακοινώσει 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αυξήσεις μισθών, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

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Το Μετρό θα λειτουργήσει μόνο για εννέα ώρες

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό των εργαζομένων, το Μετρό της Αθήνας αναμένεται να λειτουργήσει από τις 09:00 έως τις 18:00. Έχουν προγραμματιστεί δύο στάσεις εργασίας, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας.

Για λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ) και τραμ αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις των εργαζομένων, τις επόμενες ώρες.

Δεμένα πλοία στα λιμάνια

Σημαντικά προβλήματα αναμένονται στην ακτοπλοΐα, καθώς ναυτεργατικά σωματεία έχουν ανακοινώσει συμμετοχή στην κινητοποίηση. Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για ενδεχόμενες ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

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Τα σχολεία δεν θα κλείσουν υποχρεωτικά, ωστόσο η συμμετοχή εκπαιδευτικών στην απεργία ενδέχεται να προκαλέσει κενά στο πρόγραμμα μαθημάτων. Η ΟΛΜΕ συμμετέχει στην κινητοποίηση, διεκδικώντας αυξήσεις αποδοχών, μόνιμους διορισμούς, κάλυψη εκπαιδευτικών κενών και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις

Απεργιακές συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε περισσότερες από 60 πόλεις. Στην Αθήνα το κεντρικό συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη στις 10:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στον Πειραιά η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στις 10:00, στην Πάτρα στις 10:30 και στο Ηράκλειο στις 10:00. Λόγω των κινητοποιήσεων αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στα κέντρα των μεγάλων πόλεων.

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