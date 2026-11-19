Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν σημαντική υποχώρηση λόγω της αυξημένης παγκόσμιας προσφοράς και της ενίσχυσης των αμερικανικών αποθεμάτων αργού.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση του κόστους θέρμανσης και μετακίνησης, αν και η μεταφορά των μειώσεων στις λιανικές τιμές δεν είναι άμεση.

Αντιθέτως, η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη καταγράφει άνοδο, εξαιτίας των περιορισμένων αποθεμάτων και της ανησυχίας για γεωπολιτικές εντάσεις.

Η τάση αυτή ενδέχεται να επιβαρύνει τους λογαριασμούς θέρμανσης και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας αβεβαιότητα στους καταναλωτές κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

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Δύο διαφορετικές εικόνες παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές ενέργειας, δημιουργώντας ένα παράδοξο για εκατομμύρια νοικοκυριά, το πετρέλαιο γίνεται… φθηνότερο, ενώ το φυσικό αέριο ακριβαίνει, ακριβώς τη στιγμή που η Ευρώπη μπαίνει στην περίοδο αυξημένων αναγκών θέρμανσης.

Σήμερα το πρωί (Πέμπτη 19 Νοεμβρίου), το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται στα 92,27 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό WTI στα 82,32 δολάρια, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο βρίσκεται στα 82,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

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Οι διεθνείς τιμές της ενέργειας

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 – Πρωινές τιμές

Ενεργειακό προϊόν Τιμή Εικόνα αγοράς Πετρέλαιο Brent 92,27 δολάρια/βαρέλι Πτωτική τάση Αμερικανικό αργό WTI 82,32 δολάρια/βαρέλι Πτωτική τάση Ευρωπαϊκό φυσικό αέριο 82,45 ευρώ/MWh Ανοδικές πιέσεις Πληρότητα αποθηκών φυσικού αερίου ΕΕ 69,95% Χαμηλά αποθέματα Μέσος όρος αποθεμάτων πενταετίας 89% Σημείο σύγκρισης

Η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που φτάνει περίπου το 20% από τις αρχές Νοεμβρίου, δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ωστόσο, η μείωση δεν περνά αυτόματα ούτε εξ ολοκλήρου στην αντλία.

Γιατί πέφτει το πετρέλαιο

Η αυξημένη παγκόσμια προσφορά και η ενίσχυση των αμερικανικών αποθεμάτων πιέζουν τις τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,38 εκατομμύρια βαρέλια, φτάνοντας τα 417,8 εκατομμύρια. Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει πλεόνασμα προσφοράς περίπου δύο εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως για το τρέχον τρίμηνο.

Για τους καταναλωτές, η εξέλιξη αυτή μπορεί να μεταφραστεί σε χαμηλότερο κόστος μετακίνησης και θέρμανσης, εφόσον η πτώση διατηρηθεί και μεταφερθεί στις λιανικές τιμές.

Ένα απλό παράδειγμα: Εάν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, ένα νοικοκυριό που αγοράζει 1.000 λίτρα θα εξοικονομήσει 100 ευρώ.

Φυσικό αέριο: Ανησυχία για τους λογαριασμούς

Στον αντίποδα, το φυσικό αέριο στην Ευρώπη κινείται ανοδικά, καθώς οι αγορές ανησυχούν για τα περιορισμένα αποθέματα, την πιθανότητα ενός ψυχρότερου χειμώνα και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

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Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου εμφανίζουν πληρότητα μόλις 69,95%, έναντι πενταετούς εποχιακού μέσου όρου 89%. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη εισέρχεται στον χειμώνα με μικρότερα αποθέματα ασφαλείας, γεγονός που αυξάνει την ευαισθησία των τιμών σε ενδεχόμενες διαταραχές της προσφοράς.

Η άνοδος του φυσικού αερίου δεν αφορά μόνο τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν αέριο για θέρμανση. Μπορεί να επηρεάσει και τη χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς μονάδες ηλεκτροπαραγωγής χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.

Τι σημαίνει για την τσέπη μας

Το τελικό αποτέλεσμα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς θα εξαρτηθεί από το ποια ενεργειακή πηγή χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό. Όσοι θερμαίνονται με πετρέλαιο ενδέχεται να ωφεληθούν από τη διεθνή αποκλιμάκωση, εφόσον αυτή περάσει στην ελληνική αγορά. Αντίθετα, τα νοικοκυριά με φυσικό αέριο και οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με κυμαινόμενα τιμολόγια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

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Το κρίσιμο ερώτημα -καθώς προχωρά ο χειμώνας- είναι εάν η πτώση του πετρελαίου θα φτάσει εγκαίρως στην τσέπη των καταναλωτών ή εάν η άνοδος του φυσικού αερίου θα εξανεμίσει μέρος του οφέλους μέσω των λογαριασμών ενέργειας.