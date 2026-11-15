Με αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά και με την ακρίβεια να εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, θα υποδεχθούν το 2027 περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Το αρχικό σενάριο προβλέπει αναπροσαρμογή 2,8% από την 1η Ιανουαρίου. Ωστόσο, η επιτάχυνση του πληθωρισμού οδηγεί στην εξέταση υψηλότερων ποσοστών, της τάξης του 3% ή ακόμη και του 3,1%.
Το κρίσιμο ερώτημα, βέβαια, είναι πόσα χρήματα θα μείνουν τελικά στην τσέπη των συνταξιούχων, όταν οι τιμές στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στις βασικές υπηρεσίες συνεχίζουν να αυξάνονται;
Συνταξιούχοι: Από 14 έως 62 ευρώ τον μήνα οι αυξήσεις
Για έναν συνταξιούχο που λαμβάνει 500 ευρώ, η αύξηση θα κυμανθεί από 14 έως 15,50 ευρώ τον μήνα. Στα 1.000 ευρώ, το μηνιαίο όφελος διαμορφώνεται από 28 έως 31 ευρώ, ενώ για σύνταξη 1.500 ευρώ η αύξηση φτάνει από 42 έως 46,50 ευρώ. Αναλυτικά, τα τρία σενάρια διαμορφώνουν τις ακόλουθες μηνιαίες αποδοχές:
|Σημερινή σύνταξη
|Με αύξηση 2,8%
|Με αύξηση 3%
|Με αύξηση 3,1%
|500 €
|514 €
|515 €
|515,50 €
|600 €
|616,80 €
|618 €
|618,60 €
|700 €
|719,60 €
|721 €
|721,70 €
|800 €
|822,40 €
|824 €
|824,80 €
|1.000 €
|1.028 €
|1.030 €
|1.031 €
|1.200 €
|1.233,60 €
|1.236 €
|1.237,20 €
|1.500 €
|1.542 €
|1.545 €
|1.546,50 €
|1.800 €
|1.850,40 €
|1.854 €
|1.855,80 €
|2.000 €
|2.056 €
|2.060 €
|2.062 €
Η πραγματική δοκιμασία για τους συνταξιούχους δεν βρίσκεται μόνο στο ποσοστό της αναπροσαρμογής, αλλά στην καθημερινότητα. Ο πληθωρισμός έφτασε τον Οκτώβριο στο 5,7%, ενώ οι αυξήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα νοικοκυριά με χαμηλά και σταθερά εισοδήματα.
Παραδείγματα
Συνταξιούχος με 700 ευρώ: Η σύνταξή του αυξάνεται κατά 21 ευρώ, όμως οι ίδιες βασικές ανάγκες κοστίζουν 34,20 ευρώ περισσότερο. Επομένως, όχι μόνο εξανεμίζεται ολόκληρη η αύξηση, αλλά χρειάζεται να διαθέτει και επιπλέον 13,20 ευρώ τον μήνα.
Συνταξιούχος με 1.000 ευρώ: Η μηνιαία αύξηση φτάνει τα 30 ευρώ, αλλά η ακρίβεια επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του κατά 34,20 ευρώ. Συνεπώς, παρά την αύξηση της σύνταξης, του λείπουν 4,20 ευρώ τον μήνα για να καλύψει τις ίδιες ανάγκες.
Συνταξιούχος με 1.500 ευρώ: Η αύξηση της σύνταξης ανέρχεται σε 45 ευρώ. Αφαιρώντας τα 34,20 ευρώ της πρόσθετης επιβάρυνσης, του απομένουν μόλις 10,80 ευρώ τον μήνα.
|Μηνιαία σύνταξη
|Αύξηση 3%
|Πρόσθετο κόστος ακρίβειας
|Τελικό μηνιαίο αποτέλεσμα
|700 €
|+21 €
|−34,20 €
|−13,20 €
|1.000 €
|+30 €
|−34,20 €
|−4,20 €
|1.500 €
|+45 €
|−34,20 €
|+10,80 €