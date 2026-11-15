Αυξήσεις από 14 έως 62 ευρώ τον μήνα στους συνταξιούχους

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Με αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά και με την ακρίβεια να εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, θα υποδεχθούν το 2027 περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Το αρχικό σενάριο προβλέπει αναπροσαρμογή 2,8% από την 1η Ιανουαρίου. Ωστόσο, η επιτάχυνση του πληθωρισμού οδηγεί στην εξέταση υψηλότερων ποσοστών, της τάξης του 3% ή ακόμη και του 3,1%.

Το κρίσιμο ερώτημα, βέβαια, είναι πόσα χρήματα θα μείνουν τελικά στην τσέπη των συνταξιούχων, όταν οι τιμές στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στις βασικές υπηρεσίες συνεχίζουν να αυξάνονται;

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Συνταξιούχοι: Από 14 έως 62 ευρώ τον μήνα οι αυξήσεις

Για έναν συνταξιούχο που λαμβάνει 500 ευρώ, η αύξηση θα κυμανθεί από 14 έως 15,50 ευρώ τον μήνα. Στα 1.000 ευρώ, το μηνιαίο όφελος διαμορφώνεται από 28 έως 31 ευρώ, ενώ για σύνταξη 1.500 ευρώ η αύξηση φτάνει από 42 έως 46,50 ευρώ. Αναλυτικά, τα τρία σενάρια διαμορφώνουν τις ακόλουθες μηνιαίες αποδοχές:

Σημερινή σύνταξη Με αύξηση 2,8% Με αύξηση 3% Με αύξηση 3,1% 500 € 514 € 515 € 515,50 € 600 € 616,80 € 618 € 618,60 € 700 € 719,60 € 721 € 721,70 € 800 € 822,40 € 824 € 824,80 € 1.000 € 1.028 € 1.030 € 1.031 € 1.200 € 1.233,60 € 1.236 € 1.237,20 € 1.500 € 1.542 € 1.545 € 1.546,50 € 1.800 € 1.850,40 € 1.854 € 1.855,80 € 2.000 € 2.056 € 2.060 € 2.062 €

Η πραγματική δοκιμασία για τους συνταξιούχους δεν βρίσκεται μόνο στο ποσοστό της αναπροσαρμογής, αλλά στην καθημερινότητα. Ο πληθωρισμός έφτασε τον Οκτώβριο στο 5,7%, ενώ οι αυξήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα νοικοκυριά με χαμηλά και σταθερά εισοδήματα.

Παραδείγματα

Συνταξιούχος με 700 ευρώ: Η σύνταξή του αυξάνεται κατά 21 ευρώ, όμως οι ίδιες βασικές ανάγκες κοστίζουν 34,20 ευρώ περισσότερο. Επομένως, όχι μόνο εξανεμίζεται ολόκληρη η αύξηση, αλλά χρειάζεται να διαθέτει και επιπλέον 13,20 ευρώ τον μήνα.

Συνταξιούχος με 1.000 ευρώ: Η μηνιαία αύξηση φτάνει τα 30 ευρώ, αλλά η ακρίβεια επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του κατά 34,20 ευρώ. Συνεπώς, παρά την αύξηση της σύνταξης, του λείπουν 4,20 ευρώ τον μήνα για να καλύψει τις ίδιες ανάγκες.

Συνταξιούχος με 1.500 ευρώ: Η αύξηση της σύνταξης ανέρχεται σε 45 ευρώ. Αφαιρώντας τα 34,20 ευρώ της πρόσθετης επιβάρυνσης, του απομένουν μόλις 10,80 ευρώ τον μήνα.

Μηνιαία σύνταξη Αύξηση 3% Πρόσθετο κόστος ακρίβειας Τελικό μηνιαίο αποτέλεσμα 700 € +21 € −34,20 € −13,20 € 1.000 € +30 € −34,20 € −4,20 € 1.500 € +45 € −34,20 € +10,80 €