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Ο Ανδρέας Μικρούτσικος συμμετέχει καθημερινά στην ενημερωτική ενότητα της εκπομπής, καλύπτοντας το κενό που άφησε η απουσία του δημοσιογράφου Νίκου Συρίγου τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Ο Νίκος Συρίγος παραμένει εκτός τηλεοπτικού πλατό, ωστόσο ο ίδιος διατηρεί ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τον πρόσφατο εορτασμό των γενεθλίων του.

Παρά τη σιγή ιχθύος από όλες τις πλευρές σχετικά με το μέλλον της συνεργασίας, παραμένει η αισιοδοξία για τη σύντομη επιστροφή του δημοσιογράφου στην εκπομπή.

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Επέστρεψε στην πρώτη θέση το «Χαμογέλα και πάλι» την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου με 14,8% στο δυναμικό κοινό, αγγίζοντας το 18,1% στο τελευταίο τέταρτο της ενημερωτικής ενότητας όπου συμμετέχει ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Στη δεύτερη θέση υποχώρησε η «Super Κατερίνα» με 12,2%, ενώ το «Πρωινό» ακολούθησε με 9% και ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» έμεινε στο 7,7%.

Ο νέος ρόλος του τελευταίου στην καθημερινή πρωινή εκπομπή του MEGA φαίνεται πως αρέσει στους τηλεθεατές, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παρουσία του πλέον να έχει γίνει καθημερινή– για την ακρίβεια, αυτή την εβδομάδα απουσίασε μόνο την Τρίτη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Κανείς μέχρι στιγμής δεν μπορεί να πει αν ο αναβαθμισμένος ρόλο του Ανδρέα Μικρούτσικου φυσικά θα έχει μόνιμο ή προσωρινό χαρακτήρα αφού είναι προφανές ότι συνδέεται με την παρατεταμένη απουσία του Νίκου Συρίγου, ο οποίος εκφράζει επίσης αιχμηρή άποψη στα θέματα της επικαιρότητας.

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Χαμογέλα και πάλι: Τρεις εβδομάδες εκτός ο Νίκος Συρίγος

Αυτή τη Δευτέρα ο Νίκος Συρίγος συμπληρώνει τρεις εβδομάδες απουσίας από την εκπομπή- όχι όμως και από την κοινωνική ζωή- ενώ είναι πλέον και πάλι δραστήριος στα social media με αφορμή τον χτεσινό εορτασμό των 50ων γενεθλίων του.

Στην πρώτη ανάρτηση, ο δημοσιογράφος μοιράστηκε τραγούδι της εδώ και τρία χρόνια αγαπημένης του, Ελεωνόρας Ζουγανέλη, επιλέγοντας τον στίχο: «Εγώ μονάχα τίποτα άλλο και από την άλλη όλοι εσείς».

Σε δεύτερο story, ο Νίκος Συρίγος επέλεξε να ποζάρει καπνίζοντας το πούρο του με μουσικό χαλί το τραγούδι «Καληνύχτα» του Σωκράτη Μάλαμα, ενώ έγραψε: «Καληνύχτα μαλάκα, η ζωή έχει πλάκα..»

Ο Νίκος Συρίγος δεν παρέλειψε να αναδημοσιεύσει και τις ευχές της παρουσιάστριας του «Χαμογέλα και πάλι», Σίσσυς Χρηστίδου.

Σε αντίθεση με τη Σίσσυ Χρηστίδου που έχει συμβόλαιο συνεργασίας και με το MEGA και με τον Νίκο Κοκλώνη, ο Νίκος Συρίγος έχει ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία παραγωγής Barking Well. Πάντως, μέχρι στιγμής όλες οι πλευρές τηρούν σιγή ιχθύος αλλά υπάρχει ακόμα η αισιοδοξία ότι ο δημοσιογράφος θα επιστρέψει σύντομα στο πλατό το «Χαμογέλα και πάλι».