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Το κειμήλιο χρησιμοποιήθηκε στις ταινίες «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» και «Η Επιστροφή των Τζεντάι» και φέρει εμφανή σημάδια φθοράς από την κινηματογραφική του χρήση.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Heritage Auctions στο Ντάλας, όπου διατέθηκαν συνολικά είκοσι επτά φωτόσπαθα από διάφορα επεισόδια του γαλαξιακού έπους.

Η Disney προγραμματίζει την επαναπροβολή της πρώτης ταινίας στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο του 2027 για τον εορτασμό της πεντηκονταετίας από την αρχική της πρεμιέρα.

Τον Μάιο του 2027 αναμένεται επίσης η κυκλοφορία της νέας κινηματογραφικής παραγωγής με τίτλο «Star Wars: Starfighter» στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων.

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Ένα κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας του Star Wars άλλαξε χέρια έναντι 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για συλλεκτικό αντικείμενο από το θρυλικό κινηματογραφικό σύμπαν. Πρόκειται για το αυθεντικό φωτόσπαθο του Darth Vader, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στις δύο εμβληματικές ταινίες «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» (1980) και «Η Επιστροφή των Τζεντάι» (1983). Το φωτόσπαθο φέρει εμφανή σημάδια φθοράς, όπως γρατζουνιές και ρωγμή, τα οποία μαρτυρούν την κινηματογραφική του χρήση.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από τον ιστορικό οίκο Heritage Auctions στο Ντάλας των Ηνωμένων Πολιτειών, με το αντικείμενο να καταγράφει την υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ για συλλεκτικό αντικείμενο από την ιστορία του Star Wars.

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🇺🇸 The "I am your father" lightsaber just sold for a RECORD $4.87 million.



Darth Vader's dueling saber went under the hammer in Dallas yesterday, making it the most expensive Star Wars memorabilia ever sold.



It started life as a 1950s British camera flash, so someone basically… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 13, 2026

From a galaxy far, far away to a Dallas auction house — a lightsaber wielded by Darth Vader before he delivered the famous line “I am your father” sold for over $4.87 million on Thursday. https://t.co/VmaCCy8Rnl November 13, 2026

Το φωτόσπαθο στην ταινία Star Wars που έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο

Το συγκεκριμένο κινηματογραφικό κειμήλιο συνδέεται με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σκηνές στην ιστορία της έβδομης τέχνης: τηoν κορυφαία στιγμή της ταινίας «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται», όταν ο Νταρθ Βέιντερ αποκαλύπτει στον Λουκ Σκαϊγουόκερ ότι είναι ο πατέρας του, με την περίφημη ατάκα «I am your father».

Στις ταινίες, τη στολή του εμβληματικού κακού φορούσε ο Ντέιβιντ Πρόουζ, ενώ τη φωνή του χαρακτήρα χάριζε ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς.

Στην ίδια δημοπρασία διατέθηκαν ακόμη 27 φωτόσπαθα που εμφανίστηκαν στις ταινίες των Επεισοδίων I έως IX, καλύπτοντας ουσιαστικά ολόκληρη την κινηματογραφική διαδρομή του γαλαξιακού έπους.

Darth Vader’s ‘I am your father’ lightsaber from ‘The Empire Strikes Back’ has been sold for $4.87M.



(https://t.co/gnOcQHFlXR) pic.twitter.com/gcJv9XWdZB Advertisement November 13, 2026

Το Star Wars γιορτάζει 50 χρόνια με επιστροφή στη μεγάλη οθόνη

Η πώληση του φωτόσπαθου έρχεται σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή χρονιά για τους φίλους του Star Wars, καθώς το 2027 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την πρώτη προβολή της θρυλικής ταινίας, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 25 Μαΐου 1977.

Με αφορμή την επέτειο, η Disney σχεδιάζει να επαναφέρει την αυθεντική ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Φεβρουαρίου 2027, δίνοντας στους παλιούς αλλά και στους νεότερους θεατές την ευκαιρία να ζήσουν ξανά στη μεγάλη οθόνη την ιστορία που σημάδεψε τον κινηματογράφο επιστημονικής φαντασίας.

Την ίδια χρονιά αναμένεται και η νέα κινηματογραφική παραγωγή του σύμπαντος του Star Wars, με τίτλο «Star Wars: Starfighter», η οποία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 28 Μαΐου 2027.

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«Είναι πραγματικά ξεχωριστό το γεγονός ότι, με αφορμή την 50ή επέτειο, επαναφέρουμε την αυθεντική ταινία Star Wars στις κινηματογραφικές αίθουσες, ώστε το κοινό να μπορέσει να απολαύσει αυτό το κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας στη μεγάλη οθόνη», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η συμπρόεδρος της Lucasfilm, Λίνγουεν Μπρέναν.