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Μετά την πώληση της Lucasfilm στη Disney το 2012, ο δημιουργός αποφάσισε να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για τα Επεισόδια VII, VIII και IX.

Η απόφαση αυτή υπαγορεύτηκε από την ανάγκη του να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του και στη δημιουργία του Μουσείου Αφηγηματικής Τέχνης.

Παρά την πώληση της εταιρείας, ο Λούκας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Disney επέλεξε να μην αξιοποιήσει τις δικές του ιδέες για τη συνέχεια του έπους.

Το νέο μουσείο στο Λος Άντζελες αποτελεί πλέον τον κεντρικό στόχο του δημιουργού, φιλοξενώντας εκθέματα από την κινηματογραφική του πορεία και άλλες μορφές τέχνης.

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Σε μια συζήτηση με τη Νόρα Ο’Ντόνελ για την εκπομπή CBS Sunday Morning, ο Τζορτζ Λούκας μίλησε ανοιχτά για την απόφασή του να αποσυρθεί από το δημοφιλές franchise των Star Wars, αποκαλύπτοντας παράλληλα, ότι όταν πούλησε τη Lucasfilm στη Disney είχε αφήσει πίσω του τρεις ακόμη ταινίες που θα μπορούσε να είχε κάνει.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η απόφαση να εγκαταλείψει τη νέα τριλογία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, όμως στα 69 του χρόνια όταν πραγματοποιήθηκε η πώληση, θεώρησε ότι δεν είχε πλέον τον χρόνο για να ολοκληρώσει ένα ακόμη κινηματογραφικό έπος.

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«Είμαι 82 ετών πλέον, οπότε υπάρχει ένα όριο», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή, εξηγώντας ότι είχε ακόμη «τρεις ταινίες Star Wars να κάνει», αλλά προτίμησε να αφιερώσει τον χρόνο και την ενέργειά του στη δημιουργία του μουσείου που οραματιζόταν.

Ο δημιουργός του Star Wars ξεκίνησε την καριέρα του με τις ταινίες «THX-1138» και «American Graffiti», με τη δεύτερη να θεωρείται μία από τις χαρακτηριστικές ταινίες της δεκαετίας του 1970. Η επιτυχία του Star Wars και των σίκουελ του άλλαξε για πάντα το Χόλιγουντ, ανοίγοντας τον δρόμο για επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise, ούτως ώστε να εξελιχθούν σε βιομηχανίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, από το «American Graffiti», που κυκλοφόρησε πριν από 53 χρόνια, ο Λούκας δεν έχει σκηνοθετήσει κάποια άλλη ταινία εκτός του σύμπαντος του Star Wars. Όπως έχει πει, δεν αισθανόταν πλέον την ίδια ανάγκη να επιστρέψει σε ένα εντελώς πρωτότυπο κινηματογραφικό έργο.

Είχε αρχίσει να προετοιμάζει μια νέα τριλογία πριν από την πώληση της Lucasfilm το 2012, ενώ είχε μάλιστα μιλήσει και με ηθοποιούς για μία πιθανή επιστροφή τους, όπως τους Χάρισον Φορντ, Κάρι Φίσερ και Μαρκ Χάμιλ για το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στις νέες ταινίες.

Όταν όμως η Disney απέκτησε τη Lucasfilm, μαζί με όλα όσα είχε ετοιμάσει ο Λούκας, ο ίδιος αποφάσισε να μην τα χρησιμοποιήσει και προχώρησε σε διαφορετική κατεύθυνση.

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Σε ηλικία 69 ετών τότε, γνώριζε ότι μια ακόμη τριλογία θα απαιτούσε περίπου μία δεκαετία από τη ζωή του. Αντί να περάσει αυτά τα χρόνια δουλεύοντας πάνω σε τρεις ακόμη ταινίες Star Wars, επέλεξε να επικεντρωθεί στην οικογένειά του, στη μικρή του κόρη και στο μουσείο που ήθελε να δημιουργήσει.

Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την απόφαση να αφήσει πίσω του το Star Wars «πολύ, πολύ επώδυνη», καθώς περίμενε ότι θα εξακολουθούσε να συμμετέχει περισσότερο στο franchise μετά την πώληση της Lucasfilm, έστω στη δημιουργική διαδικασία.

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Το 2024, ο ίδιος ο Λούκας δήλωσε ότι η Disney δεν χρησιμοποίησε τις ιδέες του μετά την πώληση έναντι 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είχε εξηγήσει, εκείνος ήταν ο άνθρωπος που γνώριζε πραγματικά το Star Wars, αλλά μετά την πώληση οι ιδέες του χάθηκαν στην πορεία.

Ένα μουσείο αφιερωμένο στη τέχνη της οπτικής αφήγησης

Και ενώ η δική του εκδοχή του Star Wars έμεινε τελικά «στο συρτάρι», το άλλο μεγάλο όραμα στο οποίο αποφάσισε να αφιερωθεί έγινε πλέον πραγματικότητα. Το Lucas Museum of Narrative Art, το μουσείο που ίδρυσαν ο Τζορτζ Λούκας και η Μέλοντι Χόμπσον, άνοιξε τις πόρτες του στις 22 Σεπτεμβρίου, στο Exposition Park του Λος Άντζελες.

Πρόκειται για ένα μουσείο αφιερωμένο στην οπτική αφήγηση, με εκθέματα που εκτείνονται από προϊστορικές σπηλαιογραφίες και εικονογραφήσεις μέχρι κόμικς, κινηματογράφο, φωτογραφία και σύγχρονη τέχνη.

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Το κτίριο, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Ma Yansong, διαθέτει περισσότερα από 30 εκθεσιακά τμήματα και περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου. Μία από τις βασικές εκθέσεις του μουσείου, είναι και η «Star Wars in Motion», στην οποία προυσιάζονται οχήματα, σχέδια, κοστούμια, αντικείμενα και εικονογραφήσεις από τις έξι πρώτες ταινίες του δημοφιλούς franchise.

Συνεπώς, το μουσείο αποτελεί κατά κάποιον τρόπο την άλλη πλευρά της απόφασης του Λούκας να εγκαταλείψει τη νέα τριλογία. Αντί να αφιερώσει άλλη μία δεκαετία στην παραγωγή τριών ταινιών, επέλεξε να δημιουργήσει έναν χώρο που θα συγκεντρώνει διαφορετικές μορφές οπτικής αφήγησης και θα αποτυπώνει την ευρύτερη αντίληψή του για το πώς οι εικόνες μπορούν να αφηγούνται ιστορίες.

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Με πληροφορίες από World of Reel, CBS News, The Hollywood Reporter

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