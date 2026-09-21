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Μπορεί την περασμένη εβδομάδα στις συζητήσης που έκανε ο Νίκος Κοκλώνης με τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN να προκρινόταν η επιστροφή του J2US– παρά τις αρχικές του αμφιβολίες καθώς προτιμούσε να «ξεκουράσει» για μία σεζόν το λαμπερό show-, τελικά όμως όλα δείχνουν ο δημοφιλής παρουσιαστής και παραγωγός θα έχει διπλή- για την ακρίβεια εξαήμερη παρουσία στον σταθμό.

Έτσι λοιπόν, ο Νίκος Κοκλώνης, μετά από μαραθώνιες συσκέψεις τόσο την περασμένη Παρασκευή, όσο και σήμερα Δευτέρα, βρίσκεται ένα βήμα πριν από τις τελικές υπογραφές για να παρουσιάσει το «Μεγάλο Παζάρι» σε παραγωγή της εταρείας του, Barking Well, που θα προβάλλεται καθημερινά μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

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Το πρωί της Δευτέρας ο Νίκος Κοκλώνης συναντήθηκε με τη Βίκυ Σταυροπούλου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Αν όλα πάνε καλά, η κατασκευή του σκηνικού θα πρέπει να ξεκινήσει από την επόμενη κιόλας εβδομάδα – πιθανότατα στα νέα στούντιο Καραγιάννη (Κάπα 2)- ώστε τα γυρίσματα να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό.

Νίκος Κοκλώνης: Παραμένει στο τραπέζι των συζητήσεων το J2US

Την ίδια στιγμή, επιθυμία του OPEN είναι ο Νίκος Κοκλώνης να παρουσιάσει και αυτή τη σεζόν το J2US, παρά τις εναλλακτικές προτάσεις που είχε υποβάλει εκείνος για νέα formats που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά στην ελληνική τηλεόραση. Στην περίπτωση αυτή, η Παραγωγή του talent show θα πρέπει να μπει αμέσως στη διαδικασία αναζήτησης παικτών, ενώ μεγάλες εκπλήξεις αναμένεται να υπάρχουν και στην κριτική επιτροπή με τη Βίκυ Σταυροπούλου να είναι η μόνη που έχει εξασφαλίσει ήδη τη θέση της, αφού ο παρουσιαστής τη θεωρεί «γούρι» του.