Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με κίνδυνο ακόμα και να χάσει τον νεφρό του νοσηλεύεται από το βράδυ της Παρασκευής ένας 14χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικο και συμμαθητή του, στα Βριλήσσια.
14χρονος βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο ύστερα από συμπλοκή
Το περιστατικό έγινε στις δέκα και μισή το βράδυ της Παρασκευής, στη διασταύρωση των οδών Τροίας και Τειρεσίου και το θύμα μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο σε κλινική.
Το πρωί του Σαββάτου ο πατέρας του 14χρονου πήγε στο Τμήμα Ασφαλείας και υπέβαλε μήνυση, με αποτέλεσμα άμεσα να συλληφθούν ο φερόμενος ως δράστης και η μητέρα του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο το πρωί της Κυριακής.