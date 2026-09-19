Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με κίνδυνο ακόμα και να χάσει τον νεφρό του νοσηλεύεται από το βράδυ της Παρασκευής ένας 14χρονος, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικο και συμμαθητή του, στα Βριλήσσια.

14χρονος βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο ύστερα από συμπλοκή

Το περιστατικό έγινε στις δέκα και μισή το βράδυ της Παρασκευής, στη διασταύρωση των οδών Τροίας και Τειρεσίου και το θύμα μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο σε κλινική.

Advertisement

Advertisement

Το πρωί του Σαββάτου ο πατέρας του 14χρονου πήγε στο Τμήμα Ασφαλείας και υπέβαλε μήνυση, με αποτέλεσμα άμεσα να συλληφθούν ο φερόμενος ως δράστης και η μητέρα του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο το πρωί της Κυριακής.