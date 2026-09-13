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Συνελήφθη στα Χανιά ένας ανήλικος, ο οποίος πλαστογράφησε την ταυτότητά του για να μπει σε μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη των Χανίων, όταν αστυνομικοί έκαναν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μικτά κλιμάκια.

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Σε ένα μπαρ εντόπισαν έναν 16χρονο να καταναλώνει αλκοόλ. Όμως, ο υπεύθυνος του καταστήματος τους δήλωσε ότι ο ανήλικος είχε επιδείξει ψηφιακή ταυτότητα όπου φαινόταν ότι ήταν… ενήλικας.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πιθανότατα ο 16χρονος είχε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να τη κατασκευάσει.

Ο ανήλικος μαζί με την μητέρα του οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου ο 16χρονος συνελήφθη για πλαστογραφία και η 39χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Επιπλέον, ο υπεύθυνος της επιχείρησης συνελήφθη από την αστυνομία λόγω του ότι προμήθευσε με αλκοόλ τον ανήλικο.