Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χρήση του καζανακίου δημιουργεί ένα νέφος αερολυμάτων που ενδέχεται να μεταφέρει παθογόνους μικροοργανισμούς στο ύψος του αναπνευστικού συστήματος των ενηλίκων.

Πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση 22 μελετών ανέλυσε τη συμπεριφορά αυτών των βιοαερολυμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη διασπορά τους.

Τα επίπεδα των μικροβίων στο νερό της λεκάνης και η ορμή της έκπλυσης επηρεάζουν άμεσα την ποσότητα των αιωρούμενων σωματιδίων που απελευθερώνονται.

Ο τακτικός καθαρισμός της τουαλέτας και το κλείσιμο του καπακιού πριν από τη χρήση του καζανακίου προτείνονται ως προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της έκθεσης.

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Λίγοι άνθρωποι επιδιώκουν να αγγίξουν μια λεκάνη τουαλέτας. Όταν όμως αναπόφευκτα χρειαστεί να το κάνουμε, συνιστάται να πλένουμε πάντα τα χέρια μας στη συνέχεια, ακόμη και αν η τουαλέτα φαίνεται καθαρή.

Αυτό συμβαίνει επειδή η καθημερινή χρήση της τουαλέτας την καθιστά εστία μικροβίων, συμπεριλαμβανομένων δυνητικά επικίνδυνων βακτηρίων και ιών. Αν αφήσουμε αυτά τα μικρόβια στα χέρια μας, θα μπορούσαμε να προκαλέσουμε ασθένεια στον εαυτό μας και σε άλλους.

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Ωστόσο, όπως επισημαίνει μια νέα ανασκόπηση ερευνών, το πλύσιμο των χεριών ενδέχεται να μην αρκεί πάντα. Το καζανάκι της τουαλέτας, κατά τη λειτουργία του, δημιουργεί ένα ανοδικό νέφος από δυσάρεστα αερολύματα, το οποίο μπορεί να φτάσει στο ύψος του αναπνευστικού συστήματος των ενηλίκων και να παραμείνει εκεί για 20 δευτερόλεπτα.

Αυτό το νέφος μπορεί να μεταφέρει πλήθος μικροβίων, όπως έχουν δείξει προηγούμενες έρευνες, και φαίνεται ικανό να μεταφέρει παθογόνους μικροοργανισμούς απευθείας πάνω σε ανθρώπους ή σε επιφάνειες που ενδέχεται να αγγίξουμε.

Παρόλο που πολλές μελέτες έχουν αποδείξει την ύπαρξη τέτοιων νεφών και έχουν εξετάσει τη σύσταση και τη συμπεριφορά τους, τα μέχρι τώρα στοιχεία παραμένουν «αποσπασματικά και παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις», όπως αναφέρουν οι συντάκτες της νέας ανασκόπησης που δημοσιεύτηκε στο Science of the Total Enviroment.

Οι ερευνητές σημειώνουν, όπως αναφέρει το Science Alert, ότι οι προηγούμενες μελέτες διαφέρουν ως προς τον σχεδιασμό των πειραμάτων, τις μεθόδους μέτρησης, τα μικρόβια-στόχους και τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων, ενώ δεν έχουν λάβει συστηματικά υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν το νέφος, όπως ο εξαερισμός του μπάνιου ή τα φυσικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά των τουαλετών.

Με βάση όσα γνωρίζουμε για τα μικρόβια της τουαλέτας και τα σταγονίδια που εκτινάσσονται κατά το καζανάκι, το φαινόμενο αυτό φαίνεται να χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Ενδέχεται ήδη να αποτελεί κίνδυνο σε χώρους όπως τα νοσοκομεία, όπου πολλοί ασθενείς είναι πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις, ενώ ίσως διαδραματίζει ευρύτερο ρόλο σε ορισμένες εξάρσεις ασθενειών.

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Στο πλαίσιο της προσπάθειας για περισσότερες πληροφορίες, ερευνητές από την Αυστραλία πραγματοποίησαν μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναλύοντας 22 μελέτες σχετικά με τα αερολύματα που παράγονται κατά τη χρήση της τουαλέτας.

«Το καζανάκι της τουαλέτας προκαλεί ανατάραξη που μπορεί να απελευθερώσει αερολύματα στον γύρω αέρα», δηλώνει η επικεφαλής ερευνήτρια Lira Adiyani από το Πανεπιστήμιο Flinders.

«Ορισμένες μελέτες εντόπισαν αυτά τα αερολύματα στο ύψος αναπνοής των ενηλίκων, υποδεικνύοντας μια πιθανή οδό έκθεσης μέσω της εισπνοής».

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Αν και τα νέφη αποτελούνται κυρίως από νερό, ενδέχεται να περιέχουν επίσης βιοαερολύματα – αιωρούμενα σωματίδια που προέρχονται από βιολογικές πηγές. Πολλά από αυτά είναι ακέραια βακτήρια ή ιοί, και ορισμένα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα εντός της ανθρώπινης μύτης ή του στόματος.

Ο κίνδυνος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, επισημαίνει η Adiyani, όπως η ποσότητα και η ορμή του νερού κατά το καζανάκι, καθώς και το πλήθος των παθογόνων μικροβίων που υπάρχουν στην τουαλέτα. «Τα μικρόβια μπορεί να προέρχονται είτε από τη μόλυνση της λεκάνης κατά τη χρήση είτε από το νερό που χρησιμοποιείται για το καζανάκι», αναφέρει. «Όσο περισσότερα μικρόβια υπάρχουν στην τουαλέτα, τόσο περισσότερα βιοαερολύματα ενδέχεται να απελευθερωθούν. Επομένως, οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά την έκπλυση παράγουν, γενικά, περισσότερα αερολύματα».

Η ανασκόπηση περιέλαβε ορισμένες μελέτες στις οποίες οι ερευνητές αρχικά «εμπλούτισαν» το νερό της τουαλέτας με μικρόβια ή φθορίζοντα σωματίδια-δείκτες, καθώς και άλλες που διεξήχθησαν υπό πιο φυσικές συνθήκες. Όπως διαπιστώθηκε από την ανασκόπηση, τα επίπεδα αερολυμάτων διέφεραν σημαντικά μεταξύ των μελετών, ανάλογα με διάφορες πειραματικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά της τουαλέτας και τις τεχνικές δειγματοληψίας.

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Σε μελέτες που περιλάμβαναν την εισαγωγή μικροβίων στο νερό της λεκάνης της τουαλέτας, διαπιστώθηκε ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μικροβίων στο νερό αντιστοιχούσαν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις βιοαερολυμάτων στο νέφος που δημιουργείται κατά το καζανάκι. Υψηλότερα επίπεδα βιοαερολυμάτων εντοπίζονταν συχνά πιο κοντά στο κάθισμα της τουαλέτας. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της υγιεινής της τουαλέτας, επισημαίνουν η Adiyani και οι συνεργάτες της.

Ο τακτικός καθαρισμός της τουαλέτας και των γύρω επιφανειών μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη μικροβίων, γεγονός που φαίνεται να μειώνει την παρουσία βιοαερολυμάτων μετά τη χρήση του καζανακίου.

Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του καζανακίου, καθώς οι εκκενώσεις με μεγάλη ορμή και μεγάλη ποσότητα νερού απελευθερώνουν περισσότερα μικρόβια. Αυτό υποδηλώνει ότι θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τα βιοαερολύματα επιλέγοντας τουαλέτες που απαιτούν λιγότερο νερό για το καζανάκι ή, τουλάχιστον, μοντέλα που διαθέτουν επιλογή χαμηλότερης κατανάλωσης νερού.

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Η ανασκόπηση δεν εντόπισε σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των επιπέδων αερολυμάτων και του εξαερισμού ή της θέσης του καπακιού της λεκάνης. Ωστόσο, οι συγγραφείς σημειώνουν ότι τα μέτρα αυτά παραμένουν χρήσιμα, καθώς ενδέχεται να επηρεάζουν τον τρόπο μετακίνησης των αερολυμάτων στον χώρο του μπάνιου.

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Αν και ο αερισμός μπορεί να συμβάλει στη διασπορά των αερολυμάτων, ορισμένα ευρήματα υποδεικνύουν ότι το κλείσιμο του καπακιού της τουαλέτας μπορεί να εμποδίσει εξαρχής την άνοδό τους. Το κλειστό καπάκι δεν φάνηκε να ανακόπτει πλήρως το ρεύμα των σωματιδίων, αλλά κατηύθυνε τα αερολύματα προς τα έξω, μέσα από τα κενά ανάμεσα στο καπάκι και το κάθισμα, αντί να τα κατευθύνει προς τα πάνω.

«Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, θα συνιστούσα το κλείσιμο του καπακιού της τουαλέτας πριν από το καζανάκι —όπου υπάρχει καπάκι— ως προληπτικό μέτρο για την ελαχιστοποίηση της πιθανής έκθεσης μέσω εισπνοής, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν αποτρέπει πλήρως τη διαφυγή των αερολυμάτων», δηλώνει ο Adiyani.

Αυτή η ανασκόπηση συμβάλλει στην κατανόηση των αερολυμάτων που παράγονται κατά τη χρήση της τουαλέτας, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλά που αγνοούμε σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς αυτών των νεφών και τους τρόπους περιορισμού τους, επισημαίνει η Harriet Whiley, περιβαλλοντική μικροβιολόγος, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Flinders και συν-συγγραφέας της μελέτης.

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«Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την ανάπτυξη σχεδιαστικών και τεχνικών παρεμβάσεων που θα μειώνουν τα βιο-αερολύματα που παράγονται από τις τουαλέτες, ιδίως σε χώρους υψηλού κινδύνου, όπως τα νοσοκομεία», δηλώνει η Whiley.