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Η ηθοποιός διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες, τονίζοντας πως το ζευγάρι παραμένει ευτυχισμένο και συνεχίζει να συζεί κανονικά.

Φιλικό πρόσωπο του ζευγαριού εξήγησε ότι οι χωριστές εμφανίσεις τους οφείλονται αποκλειστικά στην ανάγκη φροντίδας του παιδιού τους.

Η Βίκυ Κάβουρα ετοιμάζεται για τη συμμετοχή της σε νέα διαδικτυακή σειρά με τίτλο που συμπίπτει με το θέμα των δημοσιευμάτων.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας επικεντρώνεται στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα στον χώρο του αθλητισμού και στις φιλικές του υποχρεώσεις.

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Πριν συμπληρώσουν τέσσερις μήνες παντρεμένοι, η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας βρέθηκαν αντιμέτωποι το πρωί της Τετάρτης αντιμέτωποι με πρωτοσέλιδο εφημερίδας που τους θέλει να περνάνε κρίση στον γάμο τους.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες της HuffPost, η Βίκυ Κάβουρα ενημερώθηκε για το επίμαχο δημοσιεύμα που αναπαρήχθει σε αρκετές ιστοσελίδες από τον ίδιο της το σύζυγο, ενώ μέσα σε λίγες ώρες το ζευγάρι δεχόταν κλήσεις και μηνύματα τόσο από δημοσιογράφους όσο και από φίλους και συγγενείς που είχαν ανησυχήσει.

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Φυσικά, η διάψευση από την ηθοποιό ήταν ακαριαία και απόλυτη, αφού η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας εξακολουθούν να ζουν μαζί και ευτυχισμένοι: «Συχνά κάνουν χωριστές εμφανίσεις, αφού έχουν ελάχιστη βοήθεια στο σπίτι τους με το παιδί και όταν βγαίνει ο ένας, μένει ο άλλος με τη μικρή, όπως θα γίνει και απόψε που εκείνη θα πάει στο θέατρο» εξηγεί στη HuffPost φιλικό πρόσωπο του ζευγαριού.

Βίκυ Κάβουρα: «Διαζύγιο τώρα!»

Εντελώς συμπτωματικά, σε λίγες μέρες η Βίκυ Κάβουρα θα κάνει το ντεμπούτο της σε μια νέα διαδικτυακή σειρά με κωμικά βίντεο, που έχουν τίτλο «Διαζύγιο τώρα!» μαζί με τον Γιώργο Πόπορη που είναι αρκετά γνωστός στο κοινό των social media.

Η Βίκυ Κάβουρα με τον Γιώργο Πόπορη.

Όσο για τον Γιώργο Τζαβέλλα, αυτή την εποχή πραγματοποιεί καθημερινά ραντεβού για τα επόμενα επαγγελματικά βήματα, που έχουν να κάνουν με τον χώρο του αθλητισμού, ενώ πριν από λίγες μέρες συνόδευσε τον Τάσο Μπακασέτα στην Κύπρο αφού εκείνος είχε εξασφαλίσει τη μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ– οι δύο παίκτες είναι στενοί φίλοι από την περασμένη δεκαετία όταν αγωνίζονταν στην τουρκική Αλάνια.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας με τον Τάσο Μπακασέτα.

Σε συνέντευξή της στο Happy Day, η Βίκυ Κάβουρα είχε αποκαλύψει ότι ένα στοιχείο που την είχε φέρει κοντά με τον Γιώργο Τζαβέλλα ήταν η πίστη τους στον Θεό: «Με τον Γιώργο αποφασίσαμε ότι, αφού πηγαίνουμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή, να το δείχνουμε. Κάποια στιγμή μας είπαν “Κάνεις διαφήμιση στην εκκλησία”. Πιστεύω πολύ και δεν υποχρεώνω κανέναν να πιστεύει, ούτε να παρακολουθεί τα στόρι μου. Η θρησκεία ήταν ένα στοιχείο που ερωτευτήκαμε ο ένας στον άλλον.

Αν δεν θέλει ο Θεός δεν θα βρεις ποτέ τον άντρα σου. Πέρα απ’ αυτό πρέπει να ταιριάζεις με τον άλλον. Θεωρώ ότι η αγάπη μας για τη θρησκεία μάς έχει δέσει ακόμα περισσότερο».