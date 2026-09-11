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Ο Χάρντι, ο Μπρόσναν και ο σεναριογράφος Τζεζ Μπάτεργουορθ συναντήθηκαν και διευθέτησαν τις όποιες παρεξηγήσεις υπήρχαν μεταξύ τους.

Το Paramount+ ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της σειράς για τρίτη σεζόν με τη συμμετοχή των βασικών πρωταγωνιστών.

Οι πρωταγωνιστές εξέφρασαν δημόσια τον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμησή τους, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα για κακό κλίμα στα γυρίσματα.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς περιλαμβάνει δέκα επεισόδια και κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 18 Σεπτεμβρίου.

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Οι φήμες που ήθελαν τον Τομ Χάρντι να βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα με τους συντελεστές του «MobLand» είχαν προκαλέσει αρκετό θόρυβο τους τελευταίους μήνες. Ο Πιρς Μπρόσναν ωστόσο, έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στα παρασκήνια της επιτυχημένης σειράς, εκφράζοντας απερίφραστα την εκτίμησή του για τον συμπρωταγωνιστή του.

«Θεέ μου, έγινε πραγματικά πολύς θόρυβος για το τίποτα», δήλωσε στο Press Association, στην πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου του «MobLand» στο Λονδίνο. «Τον αγαπώ αυτόν τον τύπο. Αγαπώ τον Τομ Χάρντι. Είμαι μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς του. Πραγματικά».

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Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, ο Χάρντι είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τον showrunner και σεναριογράφο Τζεζ Μπάτεργουορθ, ενώ είχαν διατυπωθεί παράπονα για καθυστερήσεις του στα γυρίσματα και για την επιθυμία του να παρεμβαίνει στους διαλόγους. Οι πληροφορίες είχαν πυροδοτήσει ακόμη και σενάρια ότι ο 48χρονος ηθοποιός δεν επρόκειτο να επιστρέψει σε έναν ενδεχόμενο τρίτο κύκλο.

Οι εξελίξεις όμως, τα διέψευσαν. Χάρντι και Μπάτεργουορθ συναντήθηκαν στο Λονδίνο με τον εκτελεστικό παραγωγό Ντέιβιντ Γκλάσερ, προκειμένου να συζητήσουν όσα είχαν προκαλέσει τριβές στη συνεργασία τους. Η συνάντηση είχε θετική έκβαση και στις αρχές Σεπτεμβρίου το Paramount+ ανακοίνωσε ότι το «MobLand» ανανεώθηκε για τρίτη σεζόν, με τους Τομ Χάρντι, Πιρς Μπρόσναν και Έλεν Μίρεν να επιστρέφουν στους βασικούς ρόλους.

Ο Μπρόσναν, από την πλευρά του, περιέγραψε ένα κλίμα στα γυρίσματα πολύ διαφορετικό από τα δημοσιεύματα. «Είμαστε απόλυτα δεμένοι ως ομάδα, σαν οικογένεια. Όλοι έρχονται στη δουλειά και είναι εκεί όταν πρέπει», είπε. Οι απαιτητικοί ρυθμοί της παραγωγής, όπως εξήγησε, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για κοινωνικές συναναστροφές μετά τα γυρίσματα. «Όλα κινούνται πολύ γρήγορα, οπότε δεν είναι ότι βγαίνουμε όλοι μαζί ή πηγαίνουμε μετά για ποτό».

Θερμά λόγια για τον Μπρόσναν και την Έλεν Μίρεν είχε, με τη σειρά του, ο Τομ Χάρντι. Χαρακτήρισε «προνόμιο» τη δυνατότητα να συνεργάζεται με δύο ηθοποιούς που θαύμαζε πολύ πριν βρεθεί στο ίδιο πλατό μαζί τους.

«Από πολλές απόψεις, φυσικά, τους έχω ως πρότυπα. Είναι ηθοποιοί που προηγήθηκαν από εμένα», ανέφερε. Για τον ίδιο, όπως πρόσθεσε, ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί όχι μόνο η συνεργασία μαζί τους, αλλά και η ευκαιρία να τους παρακολουθεί να δοκιμάζουν διαφορετικές πλευρές της υποκριτικής τους και να απομακρύνονται από ρόλους με τους οποίους τους έχει ταυτίσει το κοινό.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η Έλεν Μίρεν. Αναφερόμενη στον Πιρς Μπρόσναν, μίλησε για μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης που ξεπερνά τα όρια των γυρισμάτων. «Οι σχέσεις μεταξύ μας είναι εξαιρετικές. Ο Πιρς κι εγώ έχουμε μια μοναδική χημεία, τόσο μπροστά στην κάμερα όσο και μακριά από αυτήν. Τρέφουμε μεγάλη συμπάθεια ο ένας για τον άλλον και υπάρχει βαθύς αμοιβαίος σεβασμός», είπε.

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Η Μίρεν είχε πάντως, πάρει δημοσίως θέση και υπέρ του Χάρντι όταν οι φήμες για τις εντάσεις στα γυρίσματα βρίσκονταν στο αποκορύφωμά τους. Είχε χαρακτηρίσει τον Βρετανό συνάδελφό της «εκπληκτικό ηθοποιό», επισημαίνοντας ότι κάθε ηθοποιός ακολουθεί τον δικό του τρόπο δουλειάς και ότι εκείνο που τελικά έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα που φτάνει στην οθόνη. Είχε μάλιστα ξεκαθαρίσει ότι θα συνεργαζόταν ξανά μαζί του χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ο Χάρι Ντα Σόουζα, ο αδίστακτος και εξαιρετικά ικανός άνθρωπος για τις «δύσκολες αποστολές» της οικογένειας Χάριγκαν τον οποίο υποδύεται ο Χάρντ –και οι τρες πρωταγωνιστές είναι εξαιρετικοί στη σειρά– βρίσκεται για ακόμη μία φορά στη μέση. Καθώς η ένταση στο εσωτερικό των Χάριγκαν κλιμακώνεται, καλείται να κινηθεί σε ένα ακόμη πιο επικίνδυνο περιβάλλον, όπου οι συμμαχίες καταρρέουν, η βία εξαπλώνεται και η μάχη για την εξουσία δεν αφήνει περιθώρια για έλεος.

Ο δεύτερος κύκλος του «MobLand» κάνει πρεμιέρα στο Paramount+ στις 18 Σεπτεμβρίου και αποτελείται από δέκα επεισόδια. Η πλατφόρμα έχει ήδη δώσει το πράσινο φως και για τρίτη σεζόν.

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Με πληροφορίες από Deadline, Entertainment Weekly

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