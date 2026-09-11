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Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τη νέα ταινία του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, «Remain», με πρωταγωνιστές τον Τζέικ Τζίλενχαλ και την Φοίβη Χάριετ, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το ατμοσφαιρικό φιλμ και παρουσιάζοντας ένα έργο με εντυπωσιακή κινηματογράφιση.

Ο Σιάμαλαν μπορεί πλέον να μην απολαμβάνει τις διθυραμβικές κριτικές που συνόδευαν τις ταινίες του την εποχή ταινιών όπως η περίφημη «Έκτη αίσθηση» με τον Μπρους Γιυίλις και το «Unbreakable» (Άφθαρτος) επίσης με τον Μπρους Γουίλις και τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, ωστόσο παραμένει ένας από τους πιο ενδιαφέροντες και ιδιαίτερους σκηνοθέτες που εντάσσονται στο σύστημα των μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο.

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Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα Νίκολας Σπαρκς, με τον οποίο ο Σιάμαλαν συνεργάστηκε στενά και για το σενάριο της μεταφοράς του έργου στη μεγάλη οθόνη.

Μπορεί να μην έχουν δοθεί πολλές λεπτομέρειες στη δημοσιότητα, αλλά ο Σιάμαλαν πρόσφατα δήλωσε πως είχε αντλήσει έμπνευση για αυτή τη «στοιχειωμένη ερωτική ιστορία», από τις ρομαντικές ταινίες ενός από τους μεγαλύτερους θρύλους του παγκόσμιου κινηματογράφου, του Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Ο Τζέικ Τζίλενχαλ υποδύεται τον Tate Donovan, έναν αρχιτέκτονα από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του μετά την παραμονή του σε ψυχιατρική κλινική, όπου οδηγήθηκε έπειτα από τον θάνατο της αδελφής του. Αναζητώντας μια νέα αρχή, ο Tate ταξιδεύει στο Cape Cod, προκειμένου να σχεδιάσει μια εξοχική κατοικία για τον καλύτερό του φίλο.

Η νέα του ζωή, όμως, δεν εξελίσσεται όπως θα περίμενε. Όλα αλλάζουν όταν γνωρίζει τη Wren, μια μυστηριώδη νεαρή γυναίκα, η οποία έρχεται να ανατρέψει τον τακτοποιημένο και απολύτως λογικό τρόπο με τον οποίο ο Tate αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

Η νέα ταινία του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, «Remain», θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους από τη Warner Bros., στις 5 Φεβρουαρίου 2027.

Με πληροφορίες από World of Reel, The Hollywood Reporter