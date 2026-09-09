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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες επιμελημένες από διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου, καλύπτοντας μια ευρεία χρονική περίοδο από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους και κινηματογραφικές αίθουσες, συνοδευόμενες από συζητήσεις με δημιουργούς και συντελεστές των έργων.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της προετοιμασίας για τα 39α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, τα οποία θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027.

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Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου μάς προσκαλεί να δούμε Σινεμά Ξανά (και ξανά) μέσα από έναν κύκλο προβολών περισσότερων από 50 σημαντικών ταινιών σε 8 πόλεις της Ελλάδας.

Μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ, από τη δεκαετία του 50 έως σήμερα, σε ένα εκλεκτικό πρόγραμμα 5 ενοτήτων υπό την επιμέλεια ξεχωριστών προσωπικοτήτων.

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Οι επιμελητές

⦁ ο Γιώργος Κρασσακόπουλος, κριτικός κινηματογράφου και επικεφαλής προγράμματος των Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει την θεματική ενότητα ΑΝΤΙ/ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ, με την προβολή ελληνικών και ευρωπαϊκών ταινιών σε ζεύγη, εστιάζοντας στους άρρητους διαλόγους μεταξύ δημιουργών.

⦁ η επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ, Αφροδίτη Νικολαΐδου, επιμελείται τη θεματική ΑΘΗΝΑ 1990s ΚΑΙ 2000s: Η ΠOΛΗ ΑΝAΜΕΣΑ; με ταινίες που αποτυπώνουν τη μεταμόρφωση της Αθήνας τα χρόνια της κρίσης.

⦁ ο παραγωγός της Tanweer Productions Διονύσης Σαμιώτης, παρουσιάζει το BOX OFFICE, μια επιλογή από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου.

⦁ οι ηθοποιοί Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου και Εύα Σαμιώτη, συνδιαμορφώνουν τη θεματική ενότητα με τίτλο ΠΑΤΡΙΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ με επίκεντρο την ελληνική ταυτότητα.

⦁ ο σεναριογράφος και συγγραφέας Ευθύμης Φιλίππου υπογράφει την ενότητα ΑΥΤΟΥΣ, ΤΟΤΕ., με ρηξικέλευθες ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ που καλύπτουν 5 δεκαετίες.

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Οι ταινίες

Οι επιλογές τους κάνουν μια διαφορετική αναδρομή στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, όχι γραμμική, αλλά με στάσεις, ανατροπές κι εκπλήξεις. Από το 1953 έως το 2024, από την Ελλάδα της κρίσης και την Αθήνα του μεταναστευτικού και των Ολυμπιακών μέχρι την αγροτική ζωή, τις σχέσεις των φύλων, τη σεξουαλική απελευθέρωση και την «ιερή» οικογένεια, στο πώς το ελληνικό σινεμά συνομιλεί με το βρετανικό, το γαλλικό, το γερμανικό, το αυστριακό. Από αναγνωρισμένες/ους δημιουργούς και εισπρακτικούς θριάμβους μέχρι μικρές ανακαλύψεις που ανοίγουν το δρόμο για τις δημιουργίες του μέλλοντος, το Σινεμά Ξανά αποκαλύπτει μια χώρα και μια κινηματογραφία που αλλάζει αδιάκοπα.

Η λίστα των ταινιών ανά επιμελητή με χρονολογική σειρά:

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Γιώργος Κρασσακόπουλος

Μάτια Χωρίς Πρόσωπο, Ζορζ Φρανζί 1960 | Μην Πετάξεις Τίποτα, Ανές Βαρντά 2000 | Αληθινή Ζωή, Πάνος Χ. Κούτρας 2004 | Attenberg, Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη 2010 | Άλπεις, Γιώργος Λάνθιμος 2011 | Ο Άγνωστος της Λίμνης, Αλέν Γκιροντί 2013 | Κάτω από το Δέρμα, Τζόναθαν Γκλέιζερ 2013 | Suntan, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος 2016 | Το Πρόβλημα του να Έρχεσαι στον Κόσμο, Σάντρα Βόλνερ 2020 | Αδέσποτα Κορμιά, Ελίνα Ψύκου 2024

Αφροδίτη Νικολαΐδου

Άντε Γεια…, Γιώργος Τσεμπερόπουλος 1991 | Ο Πασχάλης, Εύα Στεφανή 1993 | Αθήναι, Εύα Στεφανή 1995 | Από την Άκρη της Πόλης, Κωνσταντίνος Γιάνναρης 1998 | Φτηνά Τσιγάρα, Ρένος Χαραλαμπίδης 2000 | Ακρόπολις, Εύα Στεφανή 2001 | Κλαις; Αλέξανδρος Βούλγαρης 2003 | Delivery, Νίκος Παναγιωτόπουλος 2004 | Το Όνειρο του Σκύλου, Άγγελος Φραντζής 2005 | Διόρθωση, Θάνος Αναστόπουλος 2007 | Τι Ώρα Είναι;, Εύα Στεφανή 2007

Διονύσης Σαμιώτης

Ο Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο, Νίκος Τζίμας 1980 | Λούφα και Παραλλαγή, Νίκος Περάκης 1984 | Τέλος Εποχής, Αντώνης Κόκκινος 1994 | Βαλκανιζατέr, Σωτήρης Γκορίτσας 1997 | Πολίτικη Κουζίνα, Tάσος Μπουλμέτης 2003 | Νύφες, Παντελής Βούλγαρης 2004 | Ελ Γκρέκο, Γιάννης Σμαραγδής 2007 | Ένας Άλλος Κόσμος, Χριστόφορος Παπακαλιάτης 2015

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Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Εύα Σαμιώτη

Εύα, Μαρία Πλυτά 1953 | Η Θεία από το Σικάγο, Αλέκος Σακελλάριος 1957 | Γλυκιά Συμμορία, Νίκος Νικολαΐδης 1983 | Μανία, Γιώργος Πανουσόπουλος 1985 | Κρυστάλλινες Νύχτες, Τώνια Μαρκετάκη 1992 | Μαχαιροβγάλτης, Γιάννης Οικονομίδης 2010 | Στον Ουρανό του Τίποτα με Ελάχιστα, Χρήστος Ανδριανόπουλος 2023 | Αvant-Drag!, Φιλ Ιερόπουλος 2024

Ευθύμης Φιλίππου

To Τελευταίο Ψέμμα, Μιχάλης Κακογιάννης 1958 | Μακεδονικός Γάμος, Τάκης Κανελλόπουλος 1960 | Θάσος, Τάκης Κανελλόπουλος 1961 | Κάλυμνος, το Νησί των Σφουγγαράδων, Βασίλης Μάρος 1963 | Οι Βοσκοί, Νίκος Παπατάκης 1967 | Καστοριά, Τάκης Κανελλόπουλος 1969 | Αναζήτησις…, Ερρίκος Ανδρέου 1972 | Μπουζούκι, Βασίλης Μάρος 1973 | Ο Γιός του Γείτονά σου, Γιόργκεν Φλιντ Πέντερσεν, Έρικ Στέφενσεν 1976 | Μπέττυ, Δημήτρης Σταύρακας 1979 | Κοσμικό Ανατομείο, Βασίλης Βαφέας 1993 | Αγέλαστος Πέτρα, Φίλιππος Κουτσάφτης 2000 | Αναπαράστασις: Η Ζωή και το Έργο του Γιάννη Χρήστου, Κωστής Ζουλιάτης 2012

Οι προβολές

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Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε χειμερινές και θερινές αίθουσες και πολιτιστικούς χώρους σε Αθήνα, Βέροια, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο και Χανιά παρουσία των επιμελητών, με καλεσμένους δημιουργούς, συντελεστές, ανθρώπους του πολιτισμού και στόχο ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό.

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Συνεργαζόμενοι φορείς της δράσης είναι τα: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Cinedoc 2026-27, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 2026.

Η επίσημη έναρξη του προγράμματος στην Αθήνα θα γίνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στη Στοά Culture παρουσία των επιμελητών και συντελεστών της δράσης, ενώ θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας Βαλκανιζατέr του Σωτήρη Γκορίτσα.

Ο κύκλος δράσεων του Σινεμά Ξανά θα ολοκληρωθεί με την ειδική προβολή του εμβληματικού «Τοπίο στην Ομίχλη» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου το 1989, σε ημέρα και χώρο που θα ανακοινωθούν σύντομα.

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Για το πρόγραμμα, αναλυτικές πληροφορίες για τις ταινίες καθώς και τους ειδικούς καλεσμένους κάθε προβολής, το κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται μέσω του site της ΕΑΚ.

Η δράση Σινεμά Ξανά αποτελεί μέρος του επίσημου προγράμματος προετοιμασίας της διοργάνωσης των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στην Αθήνα, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – ΕΚΚΟΜΕΔ. Η τελετή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα φιλοξενηθεί τον Ιανουάριο του 2027 στην Εθνική Λυρική Σκηνή στο ΚΠΙΣΝ.

Info

Τιμές εισιτηρίων

Είσοδος ανά προβολή: 5 ευρώ | Μειωμένο: 3 ευρώ

Village Cinemas είσοδος ανά προβολή: 7 ευρώ | Μειωμένο: 5 ευρώ