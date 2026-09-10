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Ο κεντρικός χαρακτήρας επιχειρεί να διαχειριστεί την καταστροφική οικολογική κρίση που προκάλεσαν οι δραστηριότητές του, προσπαθώντας παράλληλα να αναδιαμορφώσει τη δημόσια εικόνα του ως σωτήρας.

Η ταινία αποτελεί μια σάτιρα για την εξουσία και τον πλούτο, στην οποία συμμετέχει ένα πολυπληθές καστ καταξιωμένων ηθοποιών.

Η παραγωγή γυρίστηκε σε φορμά VistaVision με ιδιαίτερη έμφαση στη μεταμόρφωση του πρωταγωνιστή μέσω προσθετικού μακιγιάζ.

Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η κυκλοφορία της στις ΗΠΑ αναμένεται στις 2 Οκτωβρίου.

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Ο Τομ Κρουζ αφήνει για λίγο πίσω του τον γνώριμο ρόλο του ατρόμητου ήρωα δράσης και επιστρέφει ως Digger Rockwell, ενσαρκώνοντας έναν εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο με αραιά λευκά μαλλιά, εμφανή κοιλιά και έντονη προφορά του αμερικανικού Νότου.

Το νέο, τελικό τρέιλερ του «Digger», της μαύρης κωμωδίας του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου που δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτει περισσότερα για τον χαρακτήρα που υποδύεται -έναν άνδρα ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της ίδιας του της παντοδυναμίας.

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Ο Digger είναι «ο ισχυρότερος άνθρωπος στον κόσμο», ένας δισεκατομμυριούχος οι δραστηριότητες του οποίου έχουν προκαλέσει μια τεράστια οικολογική καταστροφή που απειλεί να οδηγήσει τον πλανήτη στην καταστροφή.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας είναι χαρακτηριστικά λιτή. Ο ισχυρότερος άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε αφανίσει τα πάντα.

Το νέο τρέιλερ αποτυπώνει εξαρχής το παράλογο σύμπαν της ταινίας. Σε μία από τις νέες σκηνές, ο Digger συνομιλεί με τον Ganesh, τον οποίο υποδύεται ο Ριζ Άχμεντ, και του ζητά να φανταστεί ότι ανήκει σε όσους θεωρούν τον Digger Rockwell περίπου ενσάρκωση του κακού. Θέλει να ξέρει ποιες είναι οι σκληρότερες επιθέσεις που μπορεί να δεχθεί από εκείνους που τον θεωρούν «το κατακάθι της γης».

Η απάντηση του Ganesh φαίνεται να ξεπερνά ακόμη και τις προσδοκίες του. Αργότερα τον βλέπουμε να εμφανίζεται σε τηλεοπτική εκπομπή και να εξαπολύει μια ακραία επίθεση εναντίον του Rockwell, την οποία ο τελευταίος παρακολουθεί από το σπίτι του.

Πίσω από την υπερβολή της κωμωδίας διακρίνεται ένα από τα κεντρικά θέματα του «Digger», η προσπάθεια ενός ανθρώπου με τεράστια οικονομική και πολιτική ισχύ να διαχειριστεί όχι μόνο την καταστροφή που προκάλεσε, αλλά και την εικόνα του απέναντι στον κόσμο.

«Αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε την πορεία της φύσης, μπορούμε τουλάχιστον να ελέγξουμε την αφήγηση», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Digger.

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Και λίγο αργότερα συνοψίζει τη δική του αντίληψη για την αλήθεια: «Όταν όλα τα άλλα αποτύχουν, τους λες την αλήθεια. Τη σκληρή αλήθεια».

Από υπαίτιος, σωτήρας της ανθρωπότητας

Η ειρωνεία βρίσκεται στον πυρήνα της ιστορίας. Ο άνθρωπος που συνέβαλε στην πρόκληση μιας παγκόσμιας κρίσης επιχειρεί τώρα να παρουσιαστεί ως εκείνος που μπορεί να τη λύσει.

Στο πρώτο τρέιλερ, που είχε κυκλοφορήσει τον Ιούλιο, γινόταν περισσότερο εμφανές το μέγεθος της καταστροφής. Όταν ο Digger πληροφορείται ότι ένα προϊόν της εταιρείας του έχει προκαλέσει σημαντική μετατόπιση παγετώνα στη Γροιλανδία, αντιδρά υποβαθμίζοντας το πρόβλημα και αρνείται να δεχθεί ότι μια επιχείρηση αξίας δισεκατομμυρίων θα μπορούσε να σταματήσει εξαιτίας του.

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Στην ιστορία εμπλέκεται και ο ετοιμοθάνατος πρόεδρος των ΗΠΑ, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Γκούντμαν. Απαιτεί από τον Digger να διορθώσει όσα προκάλεσε, καθώς η οικολογική κρίση απειλεί να πυροδοτήσει ακόμη και πυρηνική σύγκρουση.

Το αποτέλεσμα είναι μια σάτιρα για την εξουσία, τον πλούτο, το εγώ, την περιβαλλοντική κρίση και την κατασκευή της εικόνας του «σωτήρα» – με τον Ινιάριτου να χρησιμοποιεί την υπερβολή και το παράλογο ως βασικά εργαλεία της αφήγησης.

Η συνάντηση Κρουζ – Ινιάριτου

Το «Digger» αποτελεί την πρώτη συνεργασία του Τομ Κρουζ με τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθεσίας Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου και την πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία του Μεξικανού δημιουργού μετά το «The Revenant» του 2015.

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Η σχέση τους, ωστόσο, ξεκινά πολύ παλαιότερα. Ο Κρουζ έχει δηλώσει θαυμαστής του Ινιάριτου από το «Amores Perros», το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 2000, το οποίο είχε παρακολουθήσει πριν ακόμη αποκτήσει ευρεία διεθνή αναγνώριση.

Χρειάστηκαν χρόνια μέχρι οι δύο τους να συναντηθούν δημιουργικά. Περίπου επτά χρόνια πριν από την ολοκλήρωση του «Digger», ο Ινιάριτου παρουσίασε στον Κρουζ την ιδέα. Αντί, μάλιστα, να του στείλει απλώς ένα ολοκληρωμένο σενάριο, πέρασαν αρκετές ημέρες μαζί, με τον σκηνοθέτη να του διαβάζει το κείμενο και να του εξηγεί όσα είχε στο μυαλό του.

Για τον Κρουζ, αυτή η διαδικασία ήταν καθοριστική, καθώς του επέτρεψε να κατανοήσει το όραμα του Ινιάριτου και να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να συμβάλει δημιουργικά στον χαρακτήρα.

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Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τον ρόλο μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καριέρας του, σημειώνοντας ότι δεν είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν κάτι που να τον δοκιμάζει με αυτόν τον τρόπο.

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Μια ιδέα που χρειάστηκε σχεδόν μία δεκαετία

Για τον Ινιάριτου, ο Digger υπήρχε πολύ πριν αποκτήσει κινηματογραφική υπόσταση. Ο σκηνοθέτης έχει εξηγήσει ότι η αρχική ιδέα γεννήθηκε μετά το «The Revenant», όχι ακόμη ως ολοκληρωμένη ιστορία αλλά ως μια επίμονη εμμονή.

Γνώριζε ποιος ήταν ο χαρακτήρας, πώς μιλούσε, πώς επιβίωνε και –όπως έχει πει– πώς κατάφερνε να «πείθει την πραγματικότητα να συμφωνεί μαζί του». Χρειάστηκε, όμως, περίπου μία δεκαετία για να βρει τον κατάλληλο τρόπο να αφηγηθεί την ιστορία.

Ο Ινιάριτου θεωρεί άλλωστε ότι η μεγάλη κωμωδία έχει τις ρίζες της στην τραγωδία.

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Όσο για το γιατί επέλεξε τον Τομ Κρουζ για τον Digger, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική. Παρομοίασε την επιλογή με το να πίνει κανείς νερό όταν διψά – «επειδή είναι αυτό που χρειάζεσαι».

Ένα καστ γεμάτο μεγάλα ονόματα

Δίπλα στον Κρουζ εμφανίζονται ο Ριζ Άχμεντ, ο Τζον Γκούντμαν, η Σάντρα Χίλερ, ο Μάικλ Στούλμπαργκ, ο Τζέσι Πλέμονς, η Σόφι Γουάιλντ και η Έμα Ντ’ Άρσι.

Ο Ινιάριτου υπογράφει το σενάριο μαζί με τους συνεργάτες του στο «Birdman», Αλεξάντερ Ντινελάρις και Νικολάς Τζιακομπόνε, καθώς και τη Σαμπίνα Μπέρμαν, ενώ στην ιστορία συμμετείχε και ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος Τζεζ Μπάτεργουορθ. Ο Κρουζ είναι επίσης παραγωγός της ταινίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα του «Digger». Ο Ινιάριτου συνεργάζεται ξανά με τον βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή Φωτογραφίας Εμανουέλ Λουμπέσκι, ενώ η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε VistaVision, κινηματογραφικό φορμά που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1950 και προσφέρει μεγάλη επιφάνεια αρνητικού και ιδιαίτερα υψηλή ευκρίνεια.

Για τη μεταμόρφωση του Κρουζ επιστρατεύτηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ Kazu Hiro, υπεύθυνος για το προσθετικό μακιγιάζ, ενώ το μακιγιάζ και τα μαλλιά σχεδίασε ο επίσης βραβευμένος με Όσκαρ Alessandro Bertolazzi.

Το «Digger» θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις ΗΠΑ θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου, τόσο στις συμβατικές κινηματογραφικές αίθουσες όσο και σε IMAX.

Με πληροφορίες από Deadline, Variety, Guardian