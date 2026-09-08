Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γκάρι Όλντμαν δήλωσε ότι οι παραγωγοί του Τζέιμς Μποντ έχουν ήδη καταλήξει στον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ και αναμένεται σύντομα η επίσημη ανακοίνωση.

Ο ηθοποιός εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον συμπρωταγωνιστή του, Τζακ Λόουντεν, ο οποίος θεωρείται ένα από τα φαβορί για τον ρόλο.

Την τελική απόφαση για τη διαδοχή λαμβάνουν η Έιμι Πασκάλ, ο Ντέιβιντ Χέιμαν και ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ.

Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν συζητηθεί για τον ρόλο του 007 περιλαμβάνονται επίσης οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζέικομπ Ελόρντι και Χάρις Ντίκινσον.

Η casting director Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς τόνισε ότι ο επόμενος ηθοποιός πρέπει να διατηρεί ένα πέπλο μυστηρίου, απορρίπτοντας όσους είναι ήδη υπερβολικά αναγνωρίσιμοι στο κοινό.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Γκάρι Όλντμαν, μιλώντας στην εκπομπή «The Morning Show», αποκάλυψε ότι οι παραγωγοί έχουν ήδη αποφασίσει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο ο συμπρωταγωνιστής του στο «Slow Horses», Τζακ Λόουντεν.

Σύμφωνα με τον Independent, ο Λόουντεν έχει αναδειχθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών για να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του θρυλικού Βρετανού πράκτορα.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, ο Όλντμαν δήλωσε ότι θεωρεί πως η επίσημη ανακοίνωση για τον νέο 007 θα γίνει «σύντομα», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι οι επικεφαλής του franchise έχουν ήδη καταλήξει στην επιλογή τους. «Έχει ακουστεί ότι ο Λόουντεν βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, έτσι δεν είναι; Γιατί τον έχουν επιλέξει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχουν κάνει την επιλογή τους, απλώς δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμη. Οπότε σταυρώνω τα δάχτυλά μου για τον Τζακ».

Ωστόσο, την απόφαση για το ποιος θα φορέσει το κοστούμι του 007 λαμβάνουν η Έιμι Πασκάλ και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, σε συνεργασία Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας του δημοφιλούς franchise. Εκτός από τον Τζακ Λόουντεν, μεταξύ των ηθοποιών που έχουν συζητηθεί ως πιθανοί διάδοχοι του Ντάνιελ Κρεγκ είναι οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζέικομπ Ελόρντι και Χάρις Ντίκινσον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η τελευταία ταινία Τζέιμς Μποντ που κυκλοφόρησε ήταν το «No Time to Die» του 2021, η οποία αποτέλεσε την πέμπτη και τελική εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ ως 007.

Σε συνέντευξή της στον Independent τον περασμένο Ιούνιο, η casting director Ντέμπι ΜακΓουίλιαμς, η οποία είχε συμμετάσχει στην επιλογή προηγούμενων ηθοποιών που ενσάρκωσαν τον Τζέιμς Μποντ, μεταξύ των οποίων οι Τίμοθι Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ, είχε τονίσει ότι το σημαντικότερο στοιχείο για τον νέο Μποντ είναι να διατηρηθεί το μυστήριο γύρω από την προσωπικότητά του.

«Είναι απαραίτητο ο Μποντ να παραμείνει ένα απόλυτο αίνιγμα», είχε δηλώσει. Η ίδια είχε αναφερθεί μάλιστα στους Ελόρντι, Τέρνερ και Ντίκινσον, εξηγώντας ότι δεν θα ήθελε να τους δει ως Μποντ ακριβώς επειδή το κοινό γνωρίζει ήδη πολλά για εκείνους.

Advertisement

«Δεν θέλω να δω τον Ελόρντι, τον Τέρνερ, τον Ντίκινσον και τους υπόλοιπους ως Μποντ, γιατί πλέον γνωρίζουμε πάρα πολλά για αυτούς», είχε πει. Όπως εξήγησε, το ζητούμενο είναι οι θεατές να γνωρίζουν όσο το δυνατόν λιγότερα για την προσωπική ζωή του ηθοποιού που θα αναλάβει τον ρόλο, καθώς αυτό ανταποκρίνεται και στη φύση του χαρακτήρα.

«Θέλουμε να γνωρίζουμε όσο το δυνατόν λιγότερα για αυτούς σε προσωπικό επίπεδο, γιατί αυτό είναι οι κατάσκοποι. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε πού πηγαίνει για ψώνια, ποιοι είναι οι γονείς του ή πού μένει… Έχει άδεια να σκοτώνει και πρέπει να πιστεύουμε ότι μπορεί πραγματικά να το κάνει. Αν δεν το πιστέψουμε, τότε έχουμε χάσει το κοινό», είχε καταλήξει.

Με πληροφορίες από The Independent, The Hollywood Reporter

Advertisement